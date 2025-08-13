Hơn 70 chủ xe Hà Nội có biển số sau nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168

Tại Thanh Hóa, ngày 5/8, phòng Cảnh sát Giao thông, Công an tỉnh đã có thông báo các phương tiện vi phạm về trật tự, an toàn giao thông đường bộ trên địa bàn, được phát hiện qua hệ thống camera giám sát.

Danh sách được ghi nhận từ ngày 11/7 đến 20/7, với 3 trường hợp xe ô tô mang biển số Hà Nội vi phạm sau: 29C-584.35; 30L-149.12; 30L-999.97.

Cũng tại Thanh Hóa, ngày 12/8, Công an tỉnh cho biết, các tổ công tác của phòng Cảnh sát Giao thông đã phát hiện, ghi nhận bằng hình ảnh với 187 trường hợp vi phạm quy định trên các tuyến Quốc lộ.

Trong đó, lực lượng chức năng phát hiện 27 trường hợp xe mang biển kiểm soát Hà Nội vi phạm từ ngày 15/7 đến ngày 31/7. Cụ thể như sau:

14 trường hợp vi phạm trên tuyến Quốc lộ 1: 29C-366.37; 29B-602.03; 29A-396.43; 30H-519.71; 30E-118.83; 30A-638.88; 30H-302.68; 30K-791.34; 30F-233.86; 30K-079.18; 30U0485; 30L-653.60; 30H-169.50; 30E-357.50.

4 trường hợp vi phạm trên tuyến Quốc lộ 10: 29D-035.13; 29K-097.95; 30H-8318; 30E-128.91.

5 trường hợp vi phạm trên tuyến Quốc lộ 47B: 30K-829.39; 30G-277.66; 30A-711.88; 30A-969.12; 30G-566.25.

4 trường hợp vi phạm trên tuyến Quốc lộ 45: 29B-639.72; 29H-722.13; 30G-698.43; 30K-283.08.

Tại Bắc Ninh, ngày 10/8, phòng Cảnh sát Giao thông, Công an tỉnh Bắc Ninh đã có thông báo danh sách các phương tiện vi phạm an toàn giao thông, bị xử lý phạt “nguội” theo Nghị định 168. Danh sách bao gồm 337 trường hợp, được ghi nhận từ ngày 1/8 đến ngày 8/8, với 44 trường hợp xe mang biển số Hà Nội. Cụ thể như sau:

9 trường hợp vượt đèn đỏ, gồm các xe ô tô có biển số sau: 30K-135.93; 29M-8996; 30E-644.26; 30H-936.09; 30L-342.56; 30F-052.30; 30M-548.57; 29D-213.28; 30G-043.24.

2 trường hợp rẽ trái tại nơi có biển cấm, gồm các xe ô tô có biển số sau: 30E-131.80; 30K-568.18.

22 trường hợp không chấp hành hiệu lệnh vạch kẻ đường, gồm các xe ô tô có biển số: 29H-573.10; 29K-091.06; 29H-573.10; 30F-754.09; 29H-742.06; 29C-560.15; 29H-919.14; 30K-832.32; 30L-100.60; 30E-981.93; 30K-021.20; 29K-136.26; 29K-077.90; 30A-947.48; 29K-040.58; 30G-517.94; 30E-957.60; 30B-108.91; 29H-151.91; 29C-808.97; 29D-334.10; 30A-709.30.

11 trường hợp chạy quá tốc độ quy định, gồm các xe ô tô mang biển số sau: 30K-100.39; 30K-556.43; 30F-053.34; 30M-524.60; 30H-183.93; 30M-280.03; 30L-274.57; 30F-918.54; 30G-112.10; 30A-072.17; 30L-740.18.

Cần lưu ý, để tra cứu phương tiện vi phạm, người dân có thể truy cập vào đường link sau đây và thực hiện theo hướng dẫn: https:www.csgt.vn/tra-cuu-phuong-tien-vi-phạm.html.

Ngoài ra, người dân cũng có thể tra cứu phạt nguội qua ứng dụng VNeTraffic theo các bước như sau:

Bước 1: Tải và cài đặt app VNeTraffic về điện thoại trên App Store/ CH Play.

Bước 2: Đăng nhập tài khoản

Trường hợp chưa có tài khoản thì đăng ký tài khoản theo các bước sau:

Chọn đăng ký, sau đó quét mã QR bên góc trên cùng phải của thẻ CCCD. Người dân thực hiện kiểm tra thông tin, nhập số điện thoại và bấm "Xác nhận".

Sau đó hệ thống sẽ gửi mã OTP về điện thoại, người dân cần nhập mã OTP và thiết lập mật khẩu.

Bước 3: Để kiểm tra phạt nguội cá nhân chọn mục "Tra cứu vi phạm".

Bước 4: Nhập biển số xe cần tra cứu và nhấn "Kiểm tra".