Chủ tịch FPT Trương Gia Bình nói về con đường phát triển nhiều thách thức, nhưng cũng mở ra cơ hội lớn cho Việt Nam

Ông Trương Gia Bình, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn FPT tại Lễ khánh thành Tổ hợp giáo dục FPT tại Huế (Ảnh: Cổng thông tin điện tử TP. Huế)

Theo Cổng thông tin điện tử TP. Huế, sáng 24/8, Tổ hợp giáo dục FPT tại Huế có quy mô 20.000 người học chính thức được khánh thành và đón những học sinh đầu tiên. Đây là một trong những công trình trọng điểm của Thành phố hướng tới kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Đây là Tổ hợp bao gồm các bậc học giáo dục phổ thông và giáo dục nghề nghiệp, có quy mô đào tạo lên tới 20.000 người học. Tổ hợp định hướng phát triển gắn kết đào tạo với các công nghệ mũi nhọn, như STEM, trí tuệ nhân tạo (AI), Robotics... từ bậc phổ thông, qua đó góp phần thực thi có hiệu quả các nghị quyết trọng điểm của Trung ương, đặc biệt là Nghị quyết số 57 về phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao.

Tại Lễ khánh thành, ông Trương Gia Bình – Chủ tịch Tập đoàn FPT nhấn mạnh, Việt Nam đã chọn con đường phát triển bằng khoa học, công nghệ, chuyển đổi số và chuyển đổi xanh. Đây là con đường nhiều thách thức nhưng cũng mở ra cơ hội lớn, song hành với việc đòi hỏi nguồn nhân lực chất lượng cao.

Chủ tịch FPT nhấn mạnh, Việt Nam cần những nhân lực không chỉ giỏi công nghệ, mà còn đủ bản lĩnh đổi mới sáng tạo và dẫn dắt trí tuệ nhân tạo. Tại hệ thống giáo dục FPT, việc quyết liệt đưa AI, Robotics, STEM và ngoại ngữ vào giảng dạy ngay từ lớp 1 chính là cách chuẩn bị một thế hệ công dân toàn cầu, góp phần thực hiện khát vọng đưa Việt Nam sớm sánh vai với các cường quốc 5 châu.

Lễ khánh thành Tổ hợp giáo dục FPT tại Huế (Ảnh: Cổng thông tin điện tử TP. Huế)

Ông Nguyễn Thanh Bình – Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP. Huế chia sẻ, địa phương xác định mục tiêu trở thành trung tâm giáo dục đa ngành, đa lĩnh vực, chất lượng cao, gắn với truyền thống vùng đất học và giá trị văn hoá lịch sử đặc sắc.

Trong đó, giáo dục đào tạo được đặt ở vị trí then chốt, góp phần thực hiện Nghị quyết 57, xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao cho địa bàn và cả nước trong tiến trình hội nhập.

Tại buổi Lễ, ông Nguyễn Thanh Bình biểu dương quyết tâm và định hướng giáo dục gắn với công nghệ của Tập đoàn FPT; đồng thời khẳng định việc đưa công nghệ số vào đào tạo ngay từ bậc phổ thông là bước đi phù hợp xu thế phát triển, tạo môi trường đổi mới, sáng tạo, đa dạng hoá lựa chọn cho người học, góp phần quan trọng để địa phương thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển.

Huế là địa phương thứ 9 tại khu vực miền Trung-Tây Nguyên có sự hiện diện của mảng giáo dục FPT. Tổ hợp Giáo dục FPT tại Huế được xây dựng trên diện tích 8,68 ha, tổng diện tích xây dựng hơn 2 ha.

Tổ hợp Giáo dục FPT tại Huế được khánh thành khi cả nước đang triển khai quyết liệt “bộ tứ trụ cột”, gồm: Phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số quốc gia (Nghị quyết 57), hội nhập quốc tế (Nghị quyết 59), xây dựng và thực thi pháp luật (Nghị quyết 66), phát triển kinh tế tư nhân (Nghị quyết 68).

Đối với TP. Huế, việc hình thành tổ hợp này gắn với mục tiêu xây dựng đô thị di sản có bản sắc, thông minh, lấy công nghệ và giáo dục làm trụ cột phát triển.