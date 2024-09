Phụ huynh Hà Nội tố lớp mầm non cho trẻ ăn cháo trắng: Phòng GD&ĐT nói gì?

Chiều 6/9, bà Vũ Tuyết Lan, Phó trưởng phòng GD&ĐT quận Thanh Xuân cho biết, Phòng đã nắm được thông tin phụ huynh phản ánh liên quan đến suất ăn bán trú tại cơ sở mầm non độc lập Bình Minh B (Hạ Đình, Thanh Xuân). Phòng đang phối hợp với UBND phường để kiểm tra, xác minh thông tin vụ việc, sau khi có báo cáo sẽ thông tin đến báo chí.

Trong khi đó, chủ cơ sở mầm non độc lập Bình Minh B phản biện, thông tin do phụ huynh Nguyễn Trà My đăng tải chưa chính xác.

"Các cô giáo tại cơ sở này giải thích với phụ huynh những bát cháo trắng không thịt chị Nguyễn Trà My ghi nhận là những phần ăn dở của các cháu, đồng thời khẳng định hàng tháng các cháu vẫn lên cân đều", đại diện cơ sở nói và cho hay, đang phối hợp với cơ quan chức năng để làm rõ sự việc.

Những bát bún chan nước lọc do phụ huynh chụp được. (Ảnh: PHCC)

Ngày 5/9, tài khoản mạng xã hội Nguyễn Trà My đăng tải hình ảnh bát cháo trắng và bát bún không có thịt. Vị này tố cơ sở mầm non Bình Minh B cắt xén phần ăn của các cháu.

Theo bài đăng, tháng 8, chị My đã đến cơ sở này bất chợt và ghi lại hình ảnh các bữa ăn hàng ngày của con. "Tôi rất sốc khi hình ảnh tôi chứng kiến khác hoàn toàn những mâm cơm đầy đặn do trường tự đăng lên mạng xã hội" , chị My nói. Ngoài ra cơ sở này cho các cháu ăn đi ăn lại món thịt xốt cà chua 3-4 bữa/ tuần, không có sự thay đổi nhiều mỗi ngày.

"Vốn trong thực đơn là cháo chim bồ câu nhưng khi tôi kiểm tra thì hoàn toàn không có thịt" , chị My bức xúc và cho biết hơn 1 năm gửi con tại đây, chị vẫn duy trì đóng tiền ăn 40.000 đồng/ ngày gồm 5 bữa ăn.

Trên mạng xã hội, chị My còn công khai đoạn clip ghi lại tấm hoá đơn do chị nhặt được trước cổng cơ sở mầm non này. Hoá đơn ngày 30/7 có dấu đỏ của công ty cung cấp thực phẩm có giá trị hơn 500.000 đồng. Theo chị My, toàn bộ lương thực trong hoá đơn nhằm cung cấp bữa ăn cho khoảng 140 cháu.

Hình ảnh suất ăn thiếu dinh dưỡng khiến phụ huynh bức xúc. (Ảnh: PHCC)

Chủ tài khoản này cũng thông tin đã phản ánh sự việc tới quản lý cơ sở nhiều lần và yêu cầu trường minh bạch về nguồn gốc, số lượng và chất lượng thực phẩm, song không nhận được câu trả lời thỏa đáng.

Cùng đó, lớp mầm non này lại thông báo tăng tiền ăn của trẻ lên 50.000 đồng/ngày kể từ tháng 9, với lý do "để các con ăn ngon hơn". Thông báo này khiến không chỉ chị My mà nhiều phụ huynh khác phẫn nộ, cho rằng cơ sở mầm non này thiếu trách nhiệm trong việc nuôi dạy trẻ.