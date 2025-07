Phu nhân hào môn Vbiz bất ngờ công khai con trai đầu lòng

Sinh ra trong gia đình nổi tiếng, không phải nhóc tỳ nào cũng được bố mẹ công khai tất tần tật trên mạng xã hội. Nhiều nghệ sĩ giữ quy tắc giữ kín dung mạo nhóc tỳ, không hé lộ bất kì thông tin nào về con suốt thời gian dài. Tuy nhiên, cũng có trường hợp hội mẹ bỉm vì quá "nghiện con" mà đôi lúc sẽ công khai những khoảnh khắc đáng yêu của em bé. Và Diễm My 9X chính là trường hợp thứ 2, cô đã sinh con hơn 6 tháng nhưng thỉnh thoảng mới cho nhóc tỳ hào môn lên sóng.

Mới đây, vợ doanh nhân Vinh Nguyễn đã hé lộ bức ảnh check in sang chảnh cùng quý tử hào môn. Trong ảnh, mẹ bỉm nở nụ cười hạnh phúc thấy rõ, tay bế nhóc tỳ trông vô cùng ấm áp và tình cảm. Dù chỉ là góc chụp phía sau nhưng có thể thấy em bé của Diễm My 9X sở hữu làn da trắng, bụ bẫm và má bánh bao. Bên dưới bình luận, nhiều sao Việt để lại lời khen ngợi, thích thú khi thấy Diễm My cuối cùng đã chịu khoe con rõ như thế này thay vì ảnh chụp tay, chân bé như trước. Nữ diễn viên cũng hào hứng thừa nhận chồng doanh nhân đã "tụt hạng" vì con trai mới là nhân vật xếp số 1 trong gia đình.

Diễm My check in khu resort sang chảnh, cô tiết lộ đây là lần đầu tiên nhóc tỳ hào môn được đi du lịch

Diễm My chỉ hé lộ những khoảnh khắc úp mở về con trai suốt thời gian qua

Nữ diễn viên giữ quy tắc không công khai thông tin cá nhân và dung mạo em bé

Diễm My 9x được đại gia Vinh Nguyễn cầu hôn trên khinh khí cầu vô cùng lãng mạn hồi năm 2022. Trước khi về chung nhà, cả hai đã có hơn nửa thập kỷ gắn bó. Vinh Nguyễn từng theo học tại Đại học Công nghệ Swinburne ở Melbourne, bang Victoria, Australia và Đại học RMIT. Gần đây, anh đã chuyển về Việt Nam để sinh sống và làm việc. Vinh Nguyễn và gia đình có công ty chuyên sản xuất cà phê hòa tan và kinh doanh nhà hàng.

Vào năm 2023, Diễm My và Vinh Nguyễn tổ chức lễ cưới. Nữ diễn viên từng chia sẻ ông xã là người tâm lý và cô cảm thấy may mắn khi có anh bên cạnh: "Mặc dù công việc gia đình và công ty anh ấy rất bận rộn, nhưng anh ấy luôn dành thời gian để nói chuyện, hiểu được chia sẻ của tôi. Anh ấy rất tinh tế, chỉ cần tôi có chút buồn là sẽ hỏi thăm ngay. Tôi may mắn khi có một người như vậy bên cạnh để an tâm hơn khi tập trung vào công việc".

Vợ chồng Diễm My đón em bé vào dịp Tết 2025, cả hai hạnh phúc khi lần đầu lên thiêng chức mới

Diễm My 9X đã sinh con trai vào đầu năm 2025 nhưng đến nay mới thoải mái hơn trong việc chia sẻ cuộc sống làm mẹ. Trước đó, nữ diễn viên giấu hoàn toàn thông tin bầu bí. Chỉ đến khi bé tròn tháng, cô mới lần đầu xác nhận đã làm mẹ và thỉnh thoảng cập nhật hình ảnh đời thường giản dị bên con. Tuy vậy, Diễm My vẫn kiên quyết không công khai diện mạo quý tử, thể hiện sự cẩn trọng và mong muốn giữ sự riêng tư tuyệt đối cho con nhỏ.

Dù chưa từng đăng ảnh rõ mặt con, Diễm My vẫn khiến dân mạng cảm nhận được niềm hạnh phúc viên mãn qua từng khoảnh khắc đầy yêu thương. Kể từ khi sinh con, cô cũng thay đổi khá nhiều về lối sống, dành thời gian nhiều hơn cho gia đình, chăm con, đi du lịch và tận hưởng cuộc sống bình yên đúng nghĩa.

Diễm My và doanh nhân Vinh Nguyễn tận hưởng cuộc sống xa hoa, sang chảnh

Hạ Anh