Phu nhân hào môn Vbiz gia nhập hội mẹ bỉm ngày đầu năm, sắc vóc sau khi sinh con đầu lòng gây chú ý

Ngay từ những ngày đầu năm mới, showbiz Việt đã đón nhận không ít tin vui, trong đó có sự kiện Diễm My 9x thông báo đã hạ sinh con đầu lòng cho ông xã doanh nhân. Và mới đây, nữ diễn viên đã chính thức lộ diện trong bộ ảnh Tết đầu tiên sau khi trở thành mẹ bỉm sữa.

Trong ảnh, Diễm My 9x xuất hiện với vẻ đẹp mặn mà, sắc sảo hơn hẳn. Cô diện áo dài đính kim sa, tôn lên thần thái sang trọng, quý phái đúng chuẩn "phu nhân hào môn". Kiểu tóc búi nhẹ nhàng cùng phụ kiện tinh giản càng giúp tôn lên nét đẹp thanh lịch của nữ diễn viên. Đặc biệt, dù mới sinh con chưa lâu, Diễm My 9x vẫn giữ được vóc dáng thon gọn, nhan sắc rạng rỡ không hề có dấu hiệu xuống phong độ. Dưới bài đăng, netizen liên tục để lại những bình luận khen ngợi nhan sắc ngày càng thăng hạng của nữ diễn viên.

Diễm My 9x nhanh chóng trở lại đường đua nhan sắc với loạt ảnh mừng năm mới

Dù mới sinh con đầu lòng nhưng nữ diễn viên vẫn giữ được phong độ sắc vóc đáng ngưỡng mộ

Cư dân mạng trầm trồ vì phong thái chuẩn phu nhân hào môn của Diễm My 9x

Trưa ngày 29/1 (Mùng 1 Tết Ất Tỵ), diễn viên Diễm My 9x và chồng doanh nhân khoe bức ảnh gia đình 3 thành viên, lần đầu thông báo đã "mẹ tròn con vuông" chào đón nhóc tỳ đầu lòng. Diễm My 9x từng tiết lộ thời gian dự sinh của cô là vào tầm cuối tháng 1/2025. Trong ảnh, có thể thấy gia đình nhỏ đang chụp ảnh bên trong nhà riêng, điều này đồng nghĩa với việc nữ diễn viên đã sinh con trước đó một thời gian, hiện đã được về nhà để nghỉ ngơi.

Dù đang trong thời gian ở cữ, thế nhưng Diễm My vẫn lên đồ, diện áo dài để chụp ảnh kỷ niệm cột mốc mới cùng ông xã. Phu nhân hào môn chia sẻ: "Tết năm nay lạ lắm ạ! Mong năm mới sẽ thật dịu dàng và bình an với tất cả chúng ta".

Về phía doanh nhân Vinh Nguyễn, anh nở nụ cười ngập tràn hạnh phúc, ánh mắt hướng về nhóc tỳ bé bỏng đang được ôm trọn trong vòng tay. Chồng đại gia của Diễm My cũng hào hứng chia sẻ khi được lên chức: "Chúc bạn một năm mới vui vẻ và tràn đầy phước lành - năm đầu tiên của chúng tôi với thiên thần nhỏ bé!". Hiện tại, Diễm My và chồng chỉ chia sẻ úp mở hình ảnh của con đầu lòng, chưa tiết lộ thêm thông tin của bé. Nhiều bạn bè, người hâm mộ đã đồng loạt gửi lời chúc đầu năm và mừng lên chức mới đến với Diễm My và Vinh Nguyễn.

Diễm My 9x và ông xã thông báo đón con đầu lòng ngay mùng 1 Tết

Diễm My 9x và ông xã lần đầu gặp gỡ vào năm 2016 khi cùng tham dự liên hoan phim tại Úc. Từ đó, cả hai dần cảm mến nhau và quyết định tiến đến mối quan hệ yêu đương. Thời gian trước đây, Vinh Nguyễn sống ở Úc nên cặp đôi phải chấp nhận yêu xa. Dù từng có thời gian rạn nứt, song Diễm My 9x cùng Vinh Nguyễn vẫn quyết định hàn gắn và hạnh phúc cho đến hiện tại.

Cuối tháng 12/2023, Diễm My 9x lên xe hoa với doanh nhân Vinh Nguyễn sau 7 năm hẹn hò. Cả hai đã cùng nhau trải qua nhiều lần thăm trầm, yêu xa và cãi vã. Sau những khó khăn, Diễm My và Vinh Nguyễn lại càng hiểu và yêu thương nhau nhiều hơn. Sau đám cưới, vợ chồng Diễm My sống trong căn biệt thự do bố mẹ chồng nữ diễn viên tặng vào dịp đám cưới của cặp đôi. Biệt thự của cặp đôi khá bề thế, ngập tràn cây xanh.

Từ sau hôn lễ, Diễm My tạm dừng hoạt động nghệ thuật. Thời gian qua, nữ diễn viên không tham gia bộ phim nào. Thỉnh thoảng, cô mới tham gia sự kiện giải trí. Sự ưu tiên của người đẹp trong một năm qua là gia đình nhỏ. Diễm My dành nhiều thời gian đi du lịch cùng chồng, chăm vào bếp nấu ăn cho gia đình. Tuy vậy, Diễm My 9x khẳng định, bản thân không bao giờ mất "lửa nghề". Với cô, công việc diễn xuất luôn cháy bỏng trong mình.

Diễm My 9x và ông xã có cuộc sống hôn nhân viên mãn