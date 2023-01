Ngày 27/1, Sở Du lịch tỉnh Kiên Giang cho biết, để chuẩn bị phục vụ khách du lịch trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023, các địa phương nhất là các địa bàn du lịch trọng điểm đã tổ chức các hoạt động như Hội chợ - triển lãm, Hội hoa xuân, Khu ẩm thực ngày Tết… tạo không khí vui tươi, phấn khởi cho nhân dân và du khách du xuân đón Tết.

Các điểm du lịch cũng như các khu vui chơi giải trí trên địa bàn tỉnh đều chú trọng đến việc trang trí, dành không gian để du khách ghi lại kỉ niệm cùng gia đình, bạn bè…

Ngoài ra, các doanh nghiệp đã đưa ra nhiều chương trình khuyến mãi, ưu đãi cũng như không ngừng nâng cấp trang thiết bị, mở rộng các khu vui chơi, đưa các dịch vụ mới vào phục vụ trong dịp Tết, tạo điểm nhấn cho sản phẩm du lịch tại địa phương nhằm thu hút khách du lịch.

Gần 350.000 lượt khách đến Kiên Giang trong kỳ nghỉ Tết Nguyên đán.

Nhiều hoạt động của Công viên nước Hòn Thơm, công viên giải trí tại TP. Phú Quốc đã góp phần đa dạng hóa sản phẩm du lịch, giúp du khách có thêm lựa chọn khi du xuân đón tết tại đảo ngọc Phú Quốc.

Ngoài ra, các khu, điểm du lịch, khu vui chơi giải trí như: Khu Đô thị Phú Cường (thành phố Rạch Giá); khu du lịch Mũi Nai (thành phố Hà Tiên); các Khu du lịch Quần đảo Nam Du, Lại Sơn (Kiên Hải), Khu du lịch Quần đảo Hải Tặc (Hà Tiên)... đã đầu tư thêm các dịch vụ vui chơi giải trí, trang trí cảnh quan để phục vụ khách du lịch trong các ngày vui xuân đón Tết.

Phú Quốc - điểm đến ưa chuộng bậc nhất.

Bên cạnh đó, các cơ sở lưu trú hạng từ 3-5 sao còn tổ chức các sự kiện, chương trình để giới thiệu đến du khách về những nét đặc sắc mang đậm truyền thống văn hóa Việt Nam

Ngoài ra, ngành du lịch tỉnh Kiên Giang đặc biệt quan tâm đến công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn cho du khách, an toàn vệ sinh thực phẩm, vệ sinh môi trường tại các khu, điểm du lịch; thực hiện bình ổn giá, đăng ký giá, niêm yết giá và bán đúng giá niêm yết.

Khách quốc tế đến Phú Quốc tăng cao.

Từ ngày 20/1/2023 (29 Tết) đến ngày 27/1/2023 (mùng 6 Tết), tổng lượt khách đến tham quan du lịch trên địa bàn tỉnh Kiên Giang ước đạt 339.634 lượt, trong đó khách quốc tế hơn 15.100 lượt (tăng gấp hơn 2 lần so với cùng kỳ 2022); tổng thu ước đạt hơn 370 tỷ đồng, tăng 166,4% so với cùng kỳ; công suất phòng bình quân đạt 67,6%, tăng 20,1%.

Riêng TP. Phú Quốc ước đón gần 186.000 lượt khách đến tham quan du lịch, trong đó khách quốc tế gần 14.000 lượt, tăng 184,5% so với năm 2022.

Tại Nghệ An , dịp nghỉ Tết Nguyên đán vừa qua thời tiết nắng ấm, nhiệt độ vừa phải thuận lợi cho việc du Xuân, tham quan, du lịch. Vì thế, nhiều khu, điểm du lịch ở Nghệ An đã thu hút được lượng khách lớn đến tham quan, chiêm bái trong những ngày nghỉ Tết.

Các điểm du lịch có lượng khách đến tham quan, chiêm bái lớn gồm đền Ông Hoàng Mười (huyện Hưng Nguyên); đền Cờn (thị xã Hoàng Mai); Khu di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên, chùa Đại Tuệ (huyện Nam Đàn); đền thờ Hoàng đế Quang Trung (TP Vinh)…

Du khách về dâng hương cầu an tại đền ông Hoàng Mười

Theo Sở Du lịch tỉnh Nghệ An, trong 7 ngày nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 (từ 20/1 đến 26/1), toàn tỉnh đón và phục vụ khoảng 260.000 lượt khách tham quan, du lịch. Trong đó, có khoảng 131.000 khách lưu trú, hơn 1.100 lượt khách quốc tế. Tổng thu từ khách du lịch đạt gần 450 tỷ đồng.

Dịp nghỉ Tết, các điểm du lịch và cơ sở lưu trú ở Nghệ An chấp hành tốt các quy định, đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn về người và tài sản cho du khách, không để xảy ra tình trạng nổi cộm.

Khu di tích lịch sử Quốc gia Truông Bồn đón hàng nghìn du khách dịp Tết

Năm 2023, Nghệ An đặt mục tiêu đón và phục vụ hơn 7,9 triệu lượt khách du lịch; trong đó, có hơn 5,2 triệu lượt khách lưu trú, 82 ngàn lượt khách quốc tế; phấn đấu doanh thu dịch vụ du lịch đạt 7,47 tỷ đồng.

Hiện có 53 đơn vị kinh doanh lữ hành và chi nhánh đặt tại Nghệ An. Trong đó, có 25 công ty kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế; 296 hướng dẫn viên lữ hành nội địa và quốc tế đang hoạt động. Toàn tỉnh có 899 cơ sở lưu trú, với 21.783 phòng, trong đó, có 3 khách sạn 5 sao, 11 khách sạn 4 sao, 20 khách sạn 3 sao.