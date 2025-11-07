Phú Quốc bùng nổ với siêu show Bản giao hưởng đại dương

Bản giao hưởng đại dương trình diễn lúc 19h45 mỗi tối tại vịnh biển Thị trấn Hoàng Hôn. Show diễn khiến du khách ngỡ ngàng khi mang đến "đại tiệc nghệ thuật" của pháo hoa, ánh sáng và nghệ thuật trình diễn thể thao mạo hiểm. Đặc biệt, cùng với show diễn Nụ hôn của biển cả với màn pháo hoa nghệ thuật mãn nhãn 365 ngày trong năm, Bản giao hưởng đại dương chính thức đặt danh hiệu mới cho Phú Quốc - Hòn đảo trên thế giới có 2 show trình diễn pháo hoa mỗi đêm.

Trong những ngày đầu tiên trở lại, show diễn khiến hàng nghìn du khách ngỡ ngàng với 1.000 quả pháo hoa rực nổ trên nền nhạc sôi động, hòa cùng hiệu ứng laser và những màn trình diễn Flyboard, Jetski, Jetsurf đầy phấn khích trên mặt biển. Một bản hòa âm ngoạn mục giữa biển cả, pháo hoa và ánh sáng, mang đến trải nghiệm thị giác khó quên.

"Tôi rất choáng ngợp với show diễn tối nay vì mức độ công phu và hoành tráng. Đây sẽ là show diễn đáng xem bậc nhất khi đến với Phú Quốc năm nay", anh Trần Ga Gưu, du khách Bạc Liêu không giấu nổi cảm xúc bất ngờ với màn trình diễn đẳng cấp quốc tế tại Phú Quốc.

Phiên bản 2025 của "Bản giao hưởng đại dương" được Sun Group hợp tác cùng hai "ông lớn" ngành giải trí toàn cầu: H2O Events và Laservision – những đơn vị từng tạo nên các show kỷ lục Guinness thế giới. Chính vì vậy, mỗi màn trình diễn là sự hòa quyện giữa nghệ thuật và công nghệ được điều khiển đồng bộ tuyệt đối, mang lại cảm xúc "rợn da gà" cho người xem.

Anh Arthur Levet, du khách Pháp chia sẻ: "Show diễn đã mang đến một màn trình diễn quá tuyệt vời và pháo hoa khiến chúng tôi thật sự phấn khích. Là một người Pháp, ngay lúc này tôi muốn sinh sống ở Việt Nam, thị trấn này thật quá đỗi kinh ngạc, nơi có đến hai màn pháo hoa mỗi tối. Tôi nghĩ tất cả mọi người đều cần đến Phú Quốc".

Không chỉ khiến khán giả choáng ngợp bởi quy mô pháo hoa, Bản giao hưởng đại dương còn gây ấn tượng mạnh với những màn trình diễn nghệ thuật thể thao mạo hiểm trên mặt biển. 21 vận động viên quốc tế, mang theo những kỷ lục thế giới đã phô diễn kỹ năng đỉnh cao với Jetski, Flyboard, Jetsurf. Những màn đua nước tốc độ cao của mô tô nước và cú tung người, xoay vòng, bay vút lên không trung giữa những cột nước của flyboard đã tạo nên khung cảnh vừa mạnh mẽ vừa bay bổng.

Đồng thời, toàn bộ không gian được "phù phép" bởi Laservision, thương hiệu trình diễn ánh sáng hàng đầu thế giới. Hàng trăm tia laser công suất lớn quét dọc theo mặt biển hòa cùng màn nước, khói và ánh sáng LED tạo ra hiệu ứng ba chiều sống động, khiến người xem có cảm giác như đang lạc vào giữa một vũ trụ ánh sáng khổng lồ.

Mỗi khoảnh khắc đều được tính toán chính xác đến từng mili giây: ánh sáng, âm nhạc, nước và chuyển động của vận động viên hòa nhịp hoàn hảo, biến bãi biển Thị trấn Hoàng Hôn thành một sân khấu ngoài trời quy mô bậc nhất Việt Nam.

Show diễn có giá vé chỉ từ 600.000 đồng/người. Du khách còn có thể chọn combo "Dinner Show" tại nhà hàng Sun Bavaria GastroPub, gồm bữa tối, bia thủ công Sun KraftBeer và vé xem show, với giá từ 850.000 đồng, mức giá được nhiều du khách đánh giá là rất đáng tiền.

"Ở châu Âu, những show diễn có thể phải từ 100 euro (~2.800.000 VNĐ) trở lên. Ở đây chúng tôi có thể vừa xem vừa ăn tối, lại ngay sát biển, trải nghiệm quá tuyệt vời so với chi phí, anh Mikael Johansson, du khách Thụy Điển, chia sẻ.

Sự trở lại của Bản giao hưởng đại dương không chỉ làm bừng sáng bầu trời Phú Quốc mỗi đêm, mà còn khẳng định bước tiến mới của du lịch Việt Nam, nơi công nghệ, nghệ thuật và thiên nhiên giao hòa tạo nên những trải nghiệm tầm thế giới. Từ những màn pháo hoa rực rỡ, ánh sáng laser ngoạn mục đến cảm xúc thăng hoa của hàng nghìn khán giả bên bờ biển, tất cả đã biến Thị trấn Hoàng Hôn thành "thủ phủ" giải trí của đảo Ngọc về đêm.