Phú Quốc: Căn hộ biển sở hữu lâu dài sẽ dẫn sóng thị trường

Căn hộ tại đảo ngọc đón thời cơ vàng

Dẫn nghiên cứu so sánh các chu kỳ phục hồi của bất động sản (BĐS) trước đây cùng động thái điều chỉnh lãi suất, nới lỏng tín dụng trong năm 2023 của Chính phủ, báo cáo mới nhất của Batdongsan.com.vn nhận định thời điểm phục hồi của thị trường BĐS sẽ bắt đầu từ khoảng quý II đến quý IV/2024.

Trong đó, loại hình căn hộ được dự báo sẽ phục hồi sớm nhất, dự kiến có thể rơi vào đầu quý I, chậm nhất là quý II/2024.

Đánh vào nhu cầu thực, loại hình căn hộ cho thấy tín hiệu tích cực về thanh khoản. Theo bà Dương Thùy Dung, Giám đốc cao cấp CBRE Việt Nam, những tháng cuối năm, thanh khoản thị trường sẽ cải thiện hơn so với nửa đầu năm. Thậm chí, một vài dự án được chào bán quý II đã có tỷ lệ hấp thụ lên đến 80 - 90%.

Theo các chuyên gia, không chỉ căn hộ tại các thành phố lớn, căn hộ sở hữu lâu dài ở các thành phố du lịch sẽ là sản phẩm dẫn sóng thị trường và buộc khách hàng phải chắt chiu cơ hội do nguồn cung khan hiếm tại Việt Nam. Thêm vào đó, xu hướng sống gần thiên nhiên, ưu tiên chăm sóc sức khỏe lên ngôi sau Covid-19 đã khiến BĐS tại các khu vực có khí hậu ôn hòa và hệ sinh thái tự nhiên tốt càng nhận được nhiều sự quan tâm.

Một trong những điểm đến lý tưởng được gọi tên chính là đảo ngọc Phú Quốc. Là điểm đến du lịch sở hữu thiên nhiên trác tuyệt, đồ án quy hoạch chung cũng xác định thành phố Phú Quốc trong giai đoạn tới sẽ là đô thị biển - đảo đặc sắc, hướng tới đạt tiêu chuẩn đô thị loại I năm 2025. Dân số dự báo sẽ tăng lên khoảng 400.000 người vào năm 2030 và đến năm 2040 khoảng 680.000 người.

Do đó, có cơ sở để nhận định rằng, trong tương lai gần, Phú Quốc sẽ trở thành một trung tâm kinh tế, tài chính, y tế, giáo dục, có nhiều chính sách thu hút đầu tư trong và ngoài nước, từ đó tạo lập được cộng đồng cư dân đông đảo, có trình độ và thu nhập cao. Tầng lớp cư dân mới này chính là động lực quan trọng để BĐS đô thị Phú Quốc phát triển mạnh. Cũng bởi lẽ đó, dòng sản phẩm căn hộ trong các khu đô thị kiểu mẫu đang được săn tìm để đón đầu xu hướng thị trường trong tương lai.

Meypearl Harmony Phú Quốc: Nổi bật trong bức tranh BĐS Phú Quốc

Trong bối cảnh các loại hình BĐS nghỉ dưỡng đang chiếm tỷ trọng lớn tại Phú Quốc và dư thừa nguồn cung, Meyhomes Capital Phú Quốc do Tân Á Đại Thành - Meyland phát triển với các dòng BĐS để ở được xem là sản phẩm đắt giá trên thị trường. Tọa lạc tại cửa ngõ phường An Thới, các BĐS tại Meyhomes Capital Phú Quốc vừa góp phần hình thành bộ mặt đô thị khang trang vừa tạo cơ hội đầu tư an toàn, khác biệt.

Meypearl Harmony Phú Quốc với tầm view căn hộ trực diện biển

Theo hé lộ mới nhất, sắp tới đây, chủ đầu tư sẽ cho ra mắt dự án căn hộ biển sở hữu lâu dài mang tên Meypearl Harmony Phú Quốc. Không chỉ là tổ hợp cao tầng đầu tiên được giới thiệu tại Meyhomes Capital Phú Quốc, Meypearl Harmony còn là một trong những dự án hiếm hoi có pháp lý sở hữu lâu dài tại đảo ngọc.

Như một báu vật truyền đời nhiều thế hệ sau, Meypearl Harmony Phú Quốc còn nắm giữ khả năng gia tăng giá trị theo thời gian nhờ tính khan hiếm và các lợi thế nội tại. Từ vị trí chiến lược trong đại đô thị, sánh đôi bên khách sạn 5 sao danh tiếng Grand Mercure, cách biển Bãi Trường chỉ 2 phút di chuyển; tầm view trực diện biển ôm trọn thiên nhiên Phú Quốc, cho tới hệ tiện ích chăm sóc sức khỏe tiên phong có mặt tại đảo ngọc, Meypearl Harmony Phú Quốc sẽ định vị những giá trị sống khác biệt.

Chỉ 200 khách hàng đầu tiên đặt chỗ và đăng ký quyền mua sẽ được tặng gói quà tặng hiện vật bao gồm trọn bộ bếp và tủ bếp, tủ âm tường quần áo và nhận thêm quà tặng tiền mặt trị giá 50 triệu đồng.

Những chính sách hấp dẫn dự kiến sẽ được tung ra trong thời gian tới: Khách hàng không vay ngân hàng nhận chiết khấu 8%; khi thanh toán sớm nhận chiết khấu thêm lên đến 8%. Khách hàng vay vốn được hỗ trợ vay lên tới 75% tổng giá trị căn hộ, hỗ trợ 0% gốc lãi trong 24 tháng và miễn phí trả nợ trước hạn trong thời gian hỗ trợ lãi suất; khách hàng mua từ 2 căn trở lên hoặc khách hàng có hộ khẩu Kiên Giang nhận chiết khấu 1%. Đặc biệt, khách hàng sẽ được thanh toán kéo dài trong 4 năm, mỗi quý chỉ khoảng 5%, rất thuận lợi cho dòng tiền đầu tư.

