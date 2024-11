Phú Quốc được WTA vinh danh Điểm đến biển đảo thiên nhiên hàng đầu thế giới 2024

Cơn mưa giải thưởng dành cho "đảo Ngọc" Việt Nam

Tại lễ trao giải WTA lần thứ 31, đảo Ngọc một lần nữa vượt qua những đối thủ nặng ký để được vinh danh là Điểm đến biển đảo thiên nhiên hàng đầu thế giới 2024 (World's Leading Nature Island Destination 2024). Đây là lần thứ 3 liên tiếp Phú Quốc được WTA xướng danh tại hạng mục này nhờ sở hữu nguồn tài nguyên thiên nhiên vô cùng phong phú, đa dạng và quyến rũ hiếm nơi nào sánh bằng.

Trong lễ trao giải WTA năm nay, Phú Quốc còn ẵm thêm 2 giải thưởng cao quý khác dành cho các công trình du lịch đẳng cấp. Theo đó, lần đầu tiên Giải thưởng World's Leading Iconic Tourist Attraction 2024- Điểm du lịch biểu tượng hàng đầu thế giới 2024 được trao cho Sunset Town- Thị trấn Hoàng Hôn- quần thể vui chơi, giải trí có tổng mức đầu tư nhiều ngàn tỷ đồng và là điểm đến sầm uất bậc nhất Phú Quốc hiện nay.

Thị trấn Hoàng Hôn ban ngày tựa bảo tàng nghệ thuật khổng lồ ngoài trời, với những khu phố lãng mạn sắc màu hoàng hôn được thiết kế theo motif bậc thang thoải dần về phía biển, cho đến những hàng hoa giấy rực rỡ và những công trình nghệ thuật phong cách châu Âu. Mỗi chiều hoàng hôn, cả thị trấn bừng thức giấc đúng với tên gọi của mình, mỗi ngóc ngách đều trở nên diễm lệ trong sắc cam đỏ rực rỡ và một thế giới vui chơi giải trí bất tận đến đêm được mở ra.

Du khách sẽ có một lịch trình bận rộn với chợ đêm bên biển tiên phong tại Việt Nam, những nhà hàng và quán bia, quán bar nhộn nhịp ven biển. Thị trấn còn thiết đãi du khách với những show nghệ thuật đẳng cấp quốc tế: Nụ hôn của biển cả (Kiss of the sea) – Show diễn đa phương tiện có quy mô hàng đầu thế giới kết hợp trình diễn pháo hoa nghệ thuật 365 ngày trong năm; Bản giao hưởng đại dương (Symphony of the sea) – Show trình diễn nghệ thuật thể thao kết hợp trình diễn pháo hoa hàng đêm… cho đến những màn trình diễn mang âm hưởng văn hóa truyền thống Việt Nam: Thương mến Việt Nam.

Thị trấn Hoàng Hôn rực rỡ sắc màu show diễn mỗi tối, nối dài những niềm vui bất tận suốt ngày đêm.

Cũng tại lễ trao giải này, Cầu Hôn tọa lạc tại vịnh biển Thị trấn Hoàng Hôn, Phú Quốc lần đầu tiên được vinh danh Cây cầu du lịch biểu tượng hàng đầu thế giới 2024 (World's Leading Iconic Tourist Bridge 2024). Ra mắt năm 2021, Cầu Hôn là cây cầu đi bộ trên biển được kiến tạo bởi tập đoàn Sun Group và do kiến trúc sư tài năng Marco Casamonti - nhà sáng lập Archea Associati, Đại sứ Italian Design Day 2020 thiết kế. Được xem là biểu tượng của sự kết nối, cây cầu có thiết kế độc đáo gồm 2 nhánh với 2 mũi cầu cách nhau 30 cm, một khoảng cách vừa đủ cho một cái ôm, cái bắt tay hay nụ hôn và là nơi lý tưởng để các cặp đôi ghi lại những khoảnh khắc hạnh phúc của tình yêu.

Cầu Hôn - Công trình từng được CNN ca ngợi như điểm đến của nụ hôn.

Phú Quốc – Thiên đường du lịch mới của thế giới

Năm 2024 có thể được gọi là năm bội thu danh hiệu của Phú Quốc, khi trước đó hàng loạt các giải thưởng danh giá trong lĩnh vực du lịch thế giới đã gọi tên đảo Ngọc của Việt Nam. Trong đó điển hình là danh hiệu "Hòn đảo hấp dẫn thứ 2 thế giới" do tạp chí Travel+Leisure của Mỹ bình chọn. Mới đây nhất, ngày 25/11, trong bình chọn top 25 điểm đến đáng đến nhất năm 2025 của tờ tạp chí này, Phú Quốc tiếp tục nằm trong danh sách.

Không chỉ liên tiếp được truyền thông quốc tế vinh danh và nhận "cơn mưa" giải thưởng, sức hấp dẫn của Phú Quốc đang được minh chứng qua những số liệu cụ thể. Theo báo cáo từ Sở Du lịch tỉnh Kiên Giang, thành phố Phú Quốc dự kiến có thể đón tới 5,96 triệu lượt khách du lịch cả năm 2024, đạt mức cao hơn trước đại dịch Covid-19. Mỗi tuần, Phú Quốc đón hơn 150 đường bay quốc tế, trong đó có nhiều đường bay mới từ các thị trường trọng điểm Hàn Quốc, Thái Lan, Đài Loan (Trung Quốc) và trong tháng 12 tới là Singapore.

Show diễn Bản giao hưởng đại dương - Symphony of the sea mang đến màn trình diễn chỉ có trong thế vận hội quốc tế với 20 phút trình diễn pháo mỗi đêm.

Những kết quả ấn tượng đang cho thấy vị thế và tên tuổi đảo Ngọc ngày càng thăng hạng trên bản đồ du lịch quốc tế. Cùng sự quan tâm của Chính phủ, chính quyền địa phương và sự vào cuộc đầu tư mạnh mẽ của các nhà đầu tư chiến lược, Phú Quốc đang sở hữu những "đặc quyền" mà ít điểm đến nào tại Việt Nam có được như chính sách miễn thị thực 30 ngày dành cho khách quốc tế, các quần thể vui chơi giải trí với tổng mức đầu tư lớn bậc nhất Việt Nam như Thị trấn Hoàng Hôn – Sunset Town, Grand World… với chuỗi lễ hội và sự kiện đẳng cấp quốc tế.

Mới đây nhất, Sun Group bổ sung vào hệ sinh thái du lịch, nghỉ dưỡng Sun Paradise Land của mình sân golf đẳng cấp 5 sao Eschuri Vung Bau Golf, nhà hàng bia cao cấp Sun Bavaria Bistro tại bãi biển trung tâm thị trấn Hoàng Hôn, cùng show diễn Symphony of The Sea mang đến 20 phút trình diễn pháo hoa mỗi tối và cuộc "so tài" hấp dẫn của những quán quân, á quân Jetski và flyboard thế giới.

Bên cạnh hạ tầng du lịch đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của du khách trong nước và quốc tế, Phú Quốc chú trọng thu hút đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng xã hội. Mới đây nhất, thành phố biển đảo khởi động 2 dự án lớn tại Nam đảo là bãi tắm công cộng Bãi Đất đỏ thuộc dự án Quảng trường biển quốc tế An Thới và Bệnh viện Mặt Trời, đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh chất lượng cao cho mọi lứa tuổi, để du khách an tâm cùng cả gia đình nghỉ dưỡng, lưu trú dài ngày hoặc an cư tại "đảo Ngọc".

Việc liên tiếp lọt "mắt xanh" của các giải thưởng quốc tế uy tín hứa hẹn giúp Phú Quốc tiếp tục thăng hạng, trở thành một thiên đường nhiệt đới hàng đầu trong khu vực, một Phuket và Maldives mới của thế giới mà bất kỳ du khách nào cũng không muốn bỏ qua./.