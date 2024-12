Phú Quốc – "gương mặt thương hiệu" mới của nghỉ dưỡng cao cấp toàn cầu

Tháng 12/2024 ghi một dấu mốc quan trọng cho Phú Quốc nói riêng và Việt Nam nói chung, khi diễn ra 2 sự kiện được xem là "khoảnh khắc lịch sử" của ngành du lịch nghỉ dưỡng cao cấp tại Việt Nam.

Ngày 5/12, Sun Group bắt tay cùng Accor & Ennismore để hợp tác ký kết đưa thương hiệu nghỉ dưỡng Rixos lừng danh thế giới đến Hòn Thơm, Phú Quốc. Rixos Phu Quoc khi ra mắt sẽ là khu nghỉ dưỡng theo mô hình "trọn gói sang trọng" (all-inclusive) đầu tiên tại Đông Nam Á. Du khách tới đây có thể tận hưởng mọi tiện ích nghỉ dưỡng, vui chơi, giải trí, thư giãn… được thiết kế cá nhân hóa ở đẳng cấp sang trọng nhất, đặc biệt là trọn hệ sinh thái Sun Paradise Land tại Phú Quốc như vui chơi Thị trấn Hoàng Hôn, trải nghiệm cáp treo 3 dây dài nhất thế giới, vui chơi ở công viên nước Aquatopia, thưởng ngoạn các show diễn nghệ thuật đẳng cấp… với mức giá trọn gói chỉ cần chi trả một lần duy nhất.

Tiếp đó, ngày 10/12, tòa tháp Khát vọng (Aspira Tower) chính thức được Sun Group khởi công với tổng mức đầu tư lên tới 13.000 tỷ đồng. Khối đế, với kiến trúc đa tầng uốn lượn, sẽ bao gồm nhiều không gian đa chức năng như trung tâm vui chơi có thưởng với lối vào tách biệt, nhà hàng ngoài trời, hồ bơi vô cực, bể Jacuzzi… Dự kiến khi ra mắt vào năm 2027, đây sẽ là nơi tọa lạc của khách sạn mang thương hiệu The Luxury Collection – "bộ sưu tập" hàng hiếm của Marriott International, cũng như tổ hợp Sun Iconic Hub với đầy đủ tiện ích cao cấp nhất.

Tập đoàn Sun Group khởi công dự án tòa tháp Khát vọng tại Hòn Thơm vào ngày 10/12 vừa qua

Công trình được kỳ vọng sẽ trở thành một "tòa cánh buồm thứ hai của thế giới", thu hút hàng triệu du khách đến với Việt Nam mỗi năm, như cách mà Burj al-Arab lừng danh đã làm được cho Dubai (UAE).

Ngoài Rixos Phu Quoc và The Luxury Collection, giới thượng lưu toàn cầu cũng dồn sự chú ý vào khu nghỉ dưỡng Ritz-Carlton Reserve do "phù thủy" Bill Bensley thiết kế trên đảo Hòn Thơm, vừa được Sun Group và Marriott International ký kết hợp tác vận hành quản lý vào cuối năm 2023. Ritz-Carlton Reserve là thương hiệu đẳng cấp cao nhất của The Ritz Carlton với chỉ 7 resort (bao gồm cả khu nghỉ dưỡng tại Hòn Thơm) trên toàn thế giới. Mỗi resort được gọi là một "khu bảo tồn", bởi tiêu chí lựa chọn điểm đến của các resort Ritz Carlton Reserve luôn là những "góc ẩn mình" tinh tế nhất của thế giới.

Ritz Carlton Reserve Đảo Hòn Thơm được mệnh danh là "Khu nghỉ dưỡng của các bậc đế vương"

Tiềm năng của một "trung tâm nổi bật tại Châu Á"

Phú Quốc - mảnh đất trù phú được thiên nhiên ban tặng vẻ đẹp hiếm có hoặc với biển xanh thấu đáy, những bãi cát trắng mịn như kem và rừng nguyên sinh bạt ngàn. Đảo ngọc hiện lên với dung mạo không thua kém bất cứ hòn đảo nào trên thế giới. Tuy nhiên, để trở thành thiên đường du lịch sang trọng nổi danh toàn cầu như Hawaii, Maldives hay Bora Bora, lợi thế cảnh quan chỉ là yếu tố cần, yếu tố đủ chính là những dịch vụ đẳng cấp hàng đầu được "đo ni nóng giày" tuyệt đối cho các thượng khách.

Trước khi các thương hiệu mới đổ bộ, đảo Ngọc đã định vị được những dấu ấn đầu tiên với cộng đồng quốc tế, bằng bộ sưu tập các khu nghỉ dưỡng thường xuyên được thế giới vinh danh như tuyệt tác JW Marriott Phu Quoc Emerald Bay với chủ đề một trường đại học chưa từng có trên thế giới, hay La Festa Phu Quoc – khách sạn đầu tiên trong bộ sưu tập Curio Collection của Hilton tại Đông Nam Á, với những cửa ban công nhìn thẳng ra bầu trời pháo hoa 365 ngày trong năm. Và đặc biệt, hệ sinh thái Sun Paradise Land tại Phú Quốc liên tục được làm mới và bổ sung trải nghiệm trong 2 năm trở lại đây chính là "át chủ bài" khiến đảo Ngọc lọt "mắt xanh" của những "người khổng lồ".

Show Symphony of the Sea là sự kết hợp hoàn hảo giữa pháo hoa và thể thao mạo hiểm, thổi một luồng sinh khí mới cho đảo Ngọc

Đánh giá về đảo Phú Quốc, ông Gautam Bhandari - Phó Chủ tịch cấp cao phụ trách Phát triển & Vận hành Khách sạn của tập đoàn Marriott International, cho biết: "Chúng tôi thấy tiềm năng rất lớn tại Phú Quốc. Hòn đảo này đang phát triển nhanh chóng, và chúng tôi tin rằng sẽ sớm trở thành một trung tâm nổi bật tại Châu Á".

Những đánh giá của các thương hiệu nghỉ dưỡng hàng đầu thế giới khi quyết định lựa chọn Phú Quốc để đầu tư đã vẽ nên bức tranh về một hòn đảo siêu sang trong tương lai, hứa hẹn sẽ hiện thực hóa mọi hình dung của du khách về một kỳ nghỉ thượng lưu hàng đầu và độc bản. "Du khách có thể tìm thấy mọi điều ở Phú Quốc", bà Agnes nhấn mạnh.

Một kỷ nguyên mới cho đảo ngọc?

Trong năm nay, Phú Quốc đón xấp xỉ 6 triệu lượt khách, trong đó khách quốc tế ước đạt gần 1 triệu lượt, vượt 92% kế hoạch và 70% so với cùng kỳ. Quý I, II năm 2023, sân bay quốc tế Phú Quốc chỉ đón 2-5 chuyến bay quốc tế, nhiều nhất cũng chỉ 8 chuyến/ngày thì tới tháng 12 năm nay, số lượng này là 27-28 chuyến bay đến/ngày, tăng trưởng hơn 175%. Một bước nhảy vọt mà khó chuyên gia nào có thể dự báo trước.

Việc gia tăng các thương hiệu nghỉ dưỡng hàng đầu đến Phú Quốc dự kiến sẽ giúp gia tăng các đường bay thẳng tới đảo ngọc. Như với thương hiệu Rixos – một thương hiệu được ra đời tại Thổ Nhĩ Kỳ và phát triển mạnh mẽ ở các nước Trung Đông, dự kiến khi ra mắt tại Phú Quốc sẽ giúp đảo ngọc đón các đường bay mới từ UAE, Qatar hay Oman – một trong những điểm "trung chuyển" khách bận rộn nhất thế giới. Hay các thương hiệu như The Luxury Collection, Ritz Carlton Reserve sẽ giúp hòn đảo đón những khách hàng "siêu sang", giới doanh nhân, tỷ phú - những khách hàng thậm chí có thể đi chuyên cơ riêng.

Du khách quốc tế tận hưởng vẻ đẹp nguyên sơ của Bãi Kem

Từ một hòn đảo được xem là "viên ngọc ẩn" của Đông Nam Á, khi mà Bali hay Phuket còn "làm mưa làm gió" trong khu vực thì giờ đây, Phú Quốc thậm chí được kỳ vọng có thể so sánh với những điểm đến mang tính toàn cầu. Như hè năm nay, đảo Ngọc đã được tạp chí Travel + Leisure danh giá của Mỹ đã bình chọn Phú Quốc là hòn đảo tuyệt vời thứ 2 thế giới chỉ sau Maldives, trong giải thưởng World’s Best Awards. Condé Nast Traveller cũng không "ngần ngại" vinh danh đảo Ngọc 3 năm liên tiếp lọt top đảo tuyệt vời nhất thế giới.

Điều khiến Phú Quốc đang dần vượt qua những điểm đến trong khu vực có lẽ chính là tốc độ hoàn thiện và không ngừng bổ sung sản phẩm mới của các hệ sinh thái. Ví dụ như hệ sinh thái Sun Paradise Land ở Phú Quốc, liên tục cho ra mắt các sản phẩm ấn tượng như Thị trấn Hoàng Hôn, Cầu Hôn, show diễn Kiss of the Sea, Symphony of the Sea… Trong tương lai, hệ sinh thái này sẽ ngày càng hoàn thiện hơn với bệnh viên quốc tế Mặt trời và quảng trường biển tại Bãi Đất Đỏ.

Khán giả có thể thưởng thức một bữa tiệc "đa giác quan" tại hai show diễn pháo hoa. Ảnh: GenNext

"Như bạn biết, Thái Lan với Phuket và Pattaya từng là những điểm đến rất nổi tiếng nhưng theo tôi, Phú Quốc đang tốt hơn nhiều so với những nơi đó, bởi vì cơ sở hạ tầng đã sẵn sàng, các công trình đều mới, dịch vụ tốt hơn rất nhiều, và đặc biệt là người dân luôn mỉm cười. Điều đó rất quan trọng", ông Mehmet Kin, Phó Chủ tịch Tập đoàn Crystal Bay, cho biết.

Theo ý kiến của nhiều doanh nghiệp du lịch hàng đầu thế giới, với tiềm năng mà Phú Quốc đang có được, hòn đảo này nên được so sánh với những biểu tượng du lịch mang tầm thế giới như Hawaii hay Maldives. "Khi hạ tầng như đường sá và các điểm du lịch hoàn thiện, chúng ta sẽ được chứng kiến sự xuất hiện của ‘Hawaii của phương Đông’", ông Hong Jung Min, Giám đốc điều hành Công ty Hanatour Việt Nam, chia sẻ đầy kỳ vọng.