Phuong My góp mặt tại sự kiện thời trang thế giới

Những năm trở lại đây, làng thời trang trong nước đang ngày càng phát triển mạnh mẽ và có những bước tiến vượt bậc. Các NTK Việt Nam cũng dần tiến xa hơn ra thị trường quốc tế và mang dấu ấn của bản thân cũng như những bản sắc đẹp đẽ của quê hương lan tỏa rộng rãi đến bạn bè năm châu. Một trong số những đại diện nổi bật liên tục ghi dấu tại các sân chơi thời trang chuyên nghiệp không thể không nhắc tên Phuong My.



Với thâm niên hơn 10 năm hình thành và phát triển, thương hiệu đã có mặt tại 20 quốc gia gồm Tây Ban Nha, Italy, Pháp, Anh, Bỉ, Ireland, Dubai, Lebanon, Saudi Arabia, Kuwait, Qatar, Jordan… Và nhiều lần trở thành đại diện Việt Nam góp mặt tại các show diễn danh giá như New York Fashion Week, New York Fashion Week Bridal, Arab Fashion Week, Vancouver Fashion Week,...

Năm 2011, Phuong My lần đầu "cọ xát" với show diễn chuyên nghiệp mang tầm cỡ quốc tế như Black V San Francisco Fashion Show 2011, Tokyo Fashion Fuse 2011. Trong cùng năm, thương hiệu đã nhận được lời mời trình diễn mở màn NewYork fashion Week Event, được tài trợ bởi tạp chí Astonish Magazine.



Sau đó, Phuong My cùng thương hiệu cá nhân của mình đã liên tục để lại dấu ấn mạnh mẽ trong các sự kiện thời trang nổi tiếng như New York Fashion Week Spring 2012, Blueprint Fashion show tại Singapore 2014, Asia Fashion Week tại Malaysia 2014, Perth Fashion Festival ở Australia 2015,...

Phuong My đã gặt hái những thành tích ấn tượng

Đặc biệt, Phuong My cũng chính là đại diện tiên phong của Việt Nam tại Arab Fashion Week 2018 diễn ra tại Dubai. Tại đây, Phuong My mang đến những trang phục thể hiện rõ nét tinh thần Á Đông nhưng vẫn thể hiện được hơi thở thời trang hiện đại, hòa nhập với quốc tế. Năm 2019, Phuong My lần nữa khiến công chúng trong nước bùng nổ khi nhận lời mời mở màn cho Vancouver Fashion Week. Đây là tiền lệ chưa từng có trong lịch sử thời trang Việt Nam.



Phuong My - Niềm tự hào của người Việt đến tuần lễ thời trang Vancouver Fashion Week 2018

Tại New York Fashion Week 2019, Phuong My đã khẳng định được vị thế khi sánh bước cùng các thương hiệu danh tiếng như: Ralph Lauren, Calvin Klein, Marc Jacobs, Tom Ford, Michael Kors, Oscar De La Renta, Longchamp… và trở thành đại diện có số lần tham dự các sân chơi chuyên nghiệp tại Việt Nam.



Chính nhờ thành tích ấn tượng này, Phuong My đã vinh dự xuất hiện trên trang New York Times số cuối tháng 4. Bên cạnh đó, thương hiệu còn nhiều lần hiện diện trên các bìa tạp chí nổi tiếng thế giới như trên Couture Collezioni Italia, Elle Singapore, GENLUX, Harper's Bazaar Việt Nam và Trung Quốc…

Phuong My Bridal xuất hiện trên tạp chí Harper's Bazaar China

Hành trình theo đuổi thời trang của Phuong My không chỉ gắn liền với các sàn diễn quốc tế mà còn là những tác phẩm cá nhân độc nhất dành cho những nghệ sĩ nổi danh trong nước và quốc tế.



Điểm qua những lần hợp tác gây tiếng vang lớn của Phuong My có thể kể đến sự kiện siêu mẫu Coco Rocha trong bộ ảnh thực hiện cho tạp chí Harper’s Bazaar, Katty Perry tại Auction Napa Valley 2019, Beyonce tại AFI Awards 2019, Hoa hậu Hoàn vũ 2005 Natalie Glebova thường xuyên diện trang phục của Phuong My trong các sự kiện thời trang, Hoa Hậu Hoàn Vũ 2018 Catriona từng tham dự show diễn của Phuong My tại New York Fashion Week...

Nhân kỷ niệm 10 năm của thương hiệu, Phuong My sẽ thực hiện triển lãm PETALWALKER - Cuộc dạo chơi của những cánh hoa tại Dinh Độc Lập (TP Hồ Chí Minh) từ ngày 08 -12/12.

Trong triển lãm lần này, bên cạnh những không gian trưng bày dẫn dắt người xem trở lại với hoài bão, ước mơ của Phuong My những ngày đầu, sự kiên định và dấu ấn của Phuong My những năm tiếp đó, Phuong My cũng sẽ trưng bày BST mới nhất để giới thiệu đến khách hàng và giới mộ điệu. Đặc biệt, sau 3 ngày đầu dành riêng cho khách VIP của thương hiệu, Phuong My sẽ mở cửa tự do 2 ngày cuối (11-12/12) để mọi người có thể tham quan sự kiện đặc biệt lần này.