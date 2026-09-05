Phường Ô Chợ Dừa tăng cường vận động người dân, đẩy nhanh GPMB dự án bãi đỗ xe tại Vành đai 1

Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Ô Chợ Dừa cùng các tổ chức chính trị - xã hội trực tiếp xuống địa bàn tuyên truyền, vận động, hỗ trợ người dân di dời, bàn giao mặt bằng. Ảnh: H.Duy

Dự án có ý nghĩa quan trọng trong việc hoàn thiện hạ tầng, chỉnh trang đô thị, bổ sung không gian xanh và nâng cao chất lượng sống của người dân khu vực.

Đoàn công tác đã trực tiếp đến một số hộ dân, thăm hỏi, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng; tiếp nhận các ý kiến liên quan đến bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; đồng thời động viên người dân thu xếp đồ đạc, sớm di dời và bàn giao mặt bằng.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Ô Chợ Dừa Đào Thị Minh Hiền thăm hỏi, trao đổi với bà Lê Thị Minh trong quá trình gia đình thu dọn tài sản, chuẩn bị bàn giao mặt bằng. Ảnh: H.Duy

Tại gia đình bà Lê Thị Minh, số 267 Đê La Thành, các thành viên khẩn trương hỗ trợ vận chuyển đồ đạc, tài sản ra khỏi nhà. Trao đổi với đoàn công tác, bà Minh bày tỏ đồng thuận với chủ trương thực hiện dự án và cho biết gia đình đang tích cực phối hợp để sớm bàn giao mặt bằng.

Tại gia đình ông Lê Văn Sinh, số 315 - 317 Đê La Thành, việc di dời đã cơ bản hoàn tất. Phần lớn đồ đạc, vật dụng trong nhà đã được chuyển đi, ông Sinh chỉ còn thu xếp một số tư trang cá nhân trước khi bàn giao nhà.

Ông Sinh cho biết, căn nhà rộng hơn 200m2, là nơi sinh sống của hai hộ gia đình. Trước đây, gia đình đã bỏ nhiều công sức, chi phí để xây dựng, gia cố nền móng. Nay thực hiện chủ trương GPMB, gia đình đang hoàn tất việc di chuyển. Trong thời gian chờ ổn định nơi ở mới, ông tạm thời chuyển đến một căn hộ chung cư với sự hỗ trợ của phường.

Các thành viên đoàn công tác trực tiếp gặp gỡ, vận động người dân phối hợp di dời, bàn giao mặt bằng. Ảnh: H.Duy

Để việc di dời thuận lợi, phường đã bố trí lực lượng, phương tiện hỗ trợ vận chuyển đồ đạc. Các ban, ngành, đoàn thể, trong đó có Hội Cựu chiến binh và Đoàn Thanh niên, cũng trực tiếp tham gia giúp đỡ gia đình, góp phần giảm bớt khó khăn trong quá trình thu xếp tài sản.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Ô Chợ Dừa Đào Thị Minh Hiền cho biết, Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội sẽ tiếp tục bám sát địa bàn, trực tiếp gặp gỡ, tuyên truyền, vận động các hộ dân trong quá trình di dời, bàn giao mặt bằng; đồng thời lắng nghe, tổng hợp những khó khăn, vướng mắc để phối hợp giải quyết kịp thời.

Cùng với công tác tuyên truyền, vận động, các đoàn thể sẽ tiếp tục hỗ trợ người dân trong quá trình di chuyển. Trong đó, Đoàn Thanh niên phường bố trí lực lượng hỗ trợ vận chuyển đồ đạc, tài sản; các tổ chức đoàn thể cùng tham gia giúp đỡ những hộ có nhu cầu, nhất là người cao tuổi và các gia đình gặp khó khăn.

Khu vực thực hiện dự án đang từng bước được giải phóng mặt bằng, phục vụ chỉnh trang đô thị và hoàn thiện hạ tầng. Ảnh: H.Duy

Trước đó, ngày 2-9, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Đỗ Anh Tuấn đã chủ trì đối thoại với các hộ dân liên quan đến dự án.

Thực hiện chỉ đạo của thành phố, phường Ô Chợ Dừa đang rà soát, giải quyết 129 đơn của công dân; hoàn thiện phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; đồng thời phối hợp tổ chức bốc thăm, bàn giao đất tái định cư cho các hộ dân theo quy định.

Trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Mạnh Dũng, Giám đốc Ban Quản lý dự án Đầu tư - Xây dựng phường Ô Chợ Dừa, cho biết: "Tính đến 11h ngày 5-9, trong tổng số 164 hộ thuộc diện GPMB, đã có 110 hộ ký biên bản bàn giao. Đến nay, 40 công trình đã được thực hiện phá dỡ, trong đó 10 nhà đã hoàn thành phá dỡ, tạo mặt bằng sạch. Các hộ còn lại đang tiếp tục di dời đồ đạc, tài sản để chuẩn bị cho công tác phá dỡ trong thời gian tới".