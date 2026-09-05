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Sân bay quốc tế có nhà ga hình Phượng hoàng lửa duy nhất Việt Nam vừa nhận chỉ đạo mới

| | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

Hội đồng thẩm định của Bộ Xây dựng thống nhất sự cần thiết điều chỉnh Quy hoạch Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc, nơi đang xây dựng nhà ga hình Phượng hoàng lửa với công suất giai đoạn đầu đạt 24 triệu hành khách mỗi năm.

Hội đồng thẩm định của Bộ Xây dựng vừa ban hành thông báo kết luận về điều chỉnh Quy hoạch Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Theo Hội đồng thẩm định, quá trình triển khai dự án đầu tư mở rộng Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc theo Nghị quyết số 01/2025/NQ-CP ngày 1/6/2025 của Chính phủ đang gặp khó khăn về mặt bằng, ảnh hưởng đến tiến độ xây dựng một số công trình phục vụ Tuần lễ Cấp cao APEC.

Bên cạnh đó, vị trí của một số công trình cần được rà soát, bố trí lại; đồng thời bổ sung một số hạng mục để phù hợp với công năng khai thác cũng như nhu cầu phát triển dài hạn của sân bay.

Trên cơ sở đó, Hội đồng thẩm định thống nhất với sự cần thiết nghiên cứu, điều chỉnh Quy hoạch Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc.

Yêu cầu khẩn trương hoàn thiện hồ sơ﻿

Hội đồng đề nghị Cục Hàng không Việt Nam và đơn vị tư vấn nghiên cứu, tiếp thu, giải trình đầy đủ ý kiến của các thành viên, hoàn chỉnh hồ sơ điều chỉnh quy hoạch và khẩn trương trình Bộ Xây dựng xem xét, phê duyệt theo quy định, tránh ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện dự án.

Về hồ sơ, các đơn vị liên quan được yêu cầu rà soát, bổ sung những văn bản quy phạm pháp luật hiện hành; cập nhật thuyết minh, số liệu hiện trạng kết cấu hạ tầng và tiến độ đầu tư xây dựng các công trình tại sân bay.

Cơ sở tính toán quy mô công trình cũng phải được làm rõ, bảo đảm tính thống nhất, logic giữa hồ sơ và bản vẽ quy hoạch. Đồng thời, các đơn vị cần rà soát quy định chuyển tiếp tại Nghị định số 205/2026/NĐ-CP ngày 15/6/2026 của Chính phủ để áp dụng phù hợp.

Đối với hạ tầng kỹ thuật, Hội đồng lưu ý việc tính toán nhu cầu sử dụng năng lượng, xác định quy mô công trình đáp ứng xu hướng chuyển đổi sang phương tiện giao thông xanh.

Hệ thống cấp điện, cấp nước, thoát nước, xử lý nước thải và chất thải rắn phải bảo đảm phục vụ cả giai đoạn trước mắt lẫn dài hạn, đặc biệt trong thời điểm lượng hành khách có thể tăng đột biến khi Phú Quốc tổ chức APEC 2027.

Hiện trạng thoát nước bên trong và bên ngoài phạm vi sân bay cũng cần được đánh giá kỹ, cùng với tính khả thi của phương án điều chỉnh hệ thống thoát nước và các hồ điều hòa.

Về giao thông kết nối, Hội đồng yêu cầu nghiên cứu phương án tổ chức giao thông phù hợp trên tuyến đường trục dẫn vào khu vực nhà ga hành khách khi lưu lượng phương tiện tăng cao.

Đối với khu khách sạn, phương án quy hoạch cần bảo đảm kết nối thuận tiện với nhà ga, đáp ứng nhu cầu lưu trú ngắn hạn của hành khách. Quy mô sử dụng đất và chiều cao công trình phải được rà soát kỹ nhằm tuân thủ quy định về tĩnh không sân bay.

Hội đồng cũng lưu ý việc rà soát quy định của pháp luật về đất đai, đường sắt và hàng không dân dụng để xác định phù hợp nhu cầu sử dụng đất dành cho khu vực đề-pô đường sắt đô thị.

Nhà ga hình Phượng hoàng lửa đạt công suất 24 triệu hành khách/năm﻿

Trước đó, Bộ Xây dựng đã phê duyệt Quy hoạch Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Đây là sân bay dùng chung dân dụng và quân sự, với tổng nhu cầu sử dụng đất khoảng 1.050,1ha.

Dự án mở rộng Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc được triển khai từ ngày 15/9/2025, là một trong những dự án trọng điểm phục vụ công tác chuẩn bị Tuần lễ Cấp cao APEC 2027, đồng thời tạo động lực phát triển lâu dài cho Phú Quốc.

Tâm điểm của dự án là Nhà ga hành khách T2, được thiết kế lấy cảm hứng từ hình tượng chim Phượng hoàng lửa đang sải cánh bay, biểu trưng cho sự tái sinh, sức sống bền bỉ và khát vọng vươn lên của dân tộc Việt Nam.

Tính đến đầu tháng 8/2026, Nhà ga T2 đã hoàn thành khoảng 95% kết cấu bê tông cốt thép, 70% kết cấu thép và 80% công tác xây, trát. Công trường đang chuyển dần sang giai đoạn hoàn thiện kiến trúc, lắp đặt hạ tầng kỹ thuật và thiết bị phục vụ khai thác.

Đầu tháng 3/2026, công trường mới bắt đầu lắp dựng những cấu kiện thép đầu tiên của hệ mái. Sau khoảng 5 tháng, phần khung chịu lực của “cánh trái” Phượng hoàng đã cơ bản thành hình.

Đây là phần nhà ga thuộc giai đoạn 1 của dự án mở rộng, được đầu tư với công suất 24 triệu hành khách mỗi năm, dự kiến đưa vào khai thác để phục vụ APEC 2027.

Theo quy hoạch dài hạn, khi những giai đoạn tiếp theo hoàn thành, toàn bộ nhà ga sẽ tạo thành hình tượng Phượng hoàng lửa hoàn chỉnh, với công suất thiết kế lên tới 50 triệu hành khách mỗi năm.

Châu Huân

Nhịp sống thị trường

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