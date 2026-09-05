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Huy động 1.000 người, 220 máy móc thi công, cây cầu vượt biển hơn 18km dài thứ ba Đông Nam Á của Việt Nam hiện có tiến độ ra sao?

| | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

Sau khi hoàn thành, dự án đường giao thông ra đảo Hòn Khoai sẽ là cây cầu có nhịp vượt biển dài nhất khu vực Đông Nam Á.

Theo Cổng thông tin điện tử tỉnh Cà Mau, chiều 4/9, đoàn công tác do Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Huỳnh Quốc Việt dẫn đầu đến thăm cán bộ, chiến sĩ, công nhân, người lao động thuộc Binh đoàn 12 đang thi công Dự án đường giao thông ra đảo Hòn Khoai tại xã Đất Mũi. Cùng đi có Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Cà Mau Lâm Văn Bi.

Khởi công vào ngày 19/8/2025, Dự án đường giao thông ra đảo Hòn Khoai dài hơn 18 km, tổng vốn đầu tư trên 25.700 tỷ đồng. Công trình được thiết kế theo tiêu chuẩn cầu vượt biển, quy mô 4 làn xe, tốc độ 80 km/h.

Dự án do Binh đoàn 12 - Tổng công ty Xây dựng Trường Sơn thuộc Bộ Quốc phòng thi công, dự kiến hoàn thành vào cuối năm 2028.

Điểm đầu kết nối với đường cao tốc Cà Mau đi Đất Mũi và đường Hồ Chí Minh thuộc xã Đất Mũi; điểm cuối tại điểm K10 bờ phía Đông đảo Hòn Khoai. Sau khi hoàn thành, đây sẽ là cây cầu vượt biển dài nhất Việt Nam và dài thứ 3 Đông Nam Á.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Huỳnh Quốc Việt (thứ 3, từ phải) và Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lâm Văn Bi tặng quà cho các đơn vị thi công dự án (Ảnh: UBND tỉnh Cà Mau)

Đến nay, Binh đoàn 12 đã huy động hơn 1.000 cán bộ, chiến sĩ, công nhân và 220 xe máy, thiết bị. Đơn vị đã thi công 263/2.408 cọc khoan nhồi trên cạn, 157/2.210 cọc khoan nhồi trên biển; đổ bê tông 17/413 bệ trụ và thi công 7/413 thân trụ.

Quá trình thi công gặp khó khăn do nguồn vật liệu khan hiếm, phải vận chuyển từ các tỉnh khác và thời tiết diễn biến thất thường, ảnh hưởng đến việc thi công cọc khoan nhồi trên biển.﻿

﻿Tại buổi làm việc, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Huỳnh Quốc Việt biểu dương tinh thần trách nhiệm, nỗ lực vượt khó của lực lượng thi công.

Đồng thời, đề nghị chủ đầu tư và các đơn vị liên quan tập trung nguồn lực, trang bị phương tiện phù hợp, chủ động giải pháp thi công, bảo đảm tiến độ và chất lượng công trình. Tỉnh Cà Mau sẽ phối hợp tháo gỡ khó khăn về vật liệu, giá vật liệu và an ninh, trật tự tại khu vực thi công.

Ngọc Khánh

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