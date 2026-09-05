Thông tin mới về xem xét không thu hội phí người cao tuổi

Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam vừa có văn bản trả lời kiến nghị của cử tri gửi tới sau Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội XVI.

Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam nhận được văn bản của Ủy ban Dân nguyện và Giám sát của Quốc hội về việc chuyển kiến nghị của cử tri Đà Nẵng gửi đến.

Theo nội dung kiến nghị, cử tri đề nghị xem xét không phải làm thủ tục đăng ký khi tham gia và không thu hội phí đối với người cao tuổi.

Cử tri cũng kiến nghị tiếp tục vận động nguồn lực xã hội hóa hỗ trợ Quỹ chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi, duy trì thực hiện chế độ mừng thọ, tặng quà theo quy định.

Nghiên cứu phát hành thẻ hội viên người cao tuổi thống nhất trên phạm vi cả nước nhằm tạo thuận lợi trong thực hiện chính sách ưu đãi đối với người cao tuổi.

Về nội dung trên, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam cho rằng các nội dung liên quan đến thủ tục tham gia hội, hội phí, quản lý hội viên, phát hành thẻ hội viên; việc vận động nguồn lực xã hội hóa chăm sóc, phát huy vai trò người cao tuổi và tổ chức các hoạt động chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người cao tuổi được quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành và hướng dẫn của Trung ương Hội Người cao tuổi Việt Nam.

Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam ghi nhận ý kiến của cử tri đồng thời có ý kiến đối với Hội Người cao tuổi Việt Nam để nghiên cứu, rà soát, bổ sung hoàn thiện các văn bản quy định, hướng dẫn phù hợp với tình hình thực tiễn.

Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam thông báo để Đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Đà Nẵng, Ủy ban Dân nguyện và Giám sát của Quốc hội tổng hợp, báo cáo theo quy định.