Cục Thuế thông báo đến toàn bộ người nộp thuế cần thường xuyên kiểm tra các thông tin sau

Cục Thuế đã ban hành Công văn số 6436/CT-PC ngày 28/8/2026 về việc tuyên truyền, phổ biến tài liệu “Những điều cơ bản người nộp thuế cần biết”, nhằm hỗ trợ người nộp thuế chủ động rà soát và thực hiện đầy đủ nghĩa vụ trong từng giai đoạn hoạt động.

Theo Cục Thuế, từ ngày 1/7/2026, Luật Quản lý thuế số 108/2025/QH15 và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành chính thức có hiệu lực. Các quy định mới tiếp tục đẩy mạnh quản lý thuế trên nền tảng số, tăng cường kết nối, chia sẻ, khai thác dữ liệu và tạo thuận lợi cho người nộp thuế thực hiện thủ tục bằng phương thức điện tử.

Trong bối cảnh này, người nộp thuế cần hiểu rõ mình phải thực hiện những thủ tục nào, thời điểm thực hiện và các vấn đề cần lưu ý, từ đăng ký, cập nhật thông tin, khai và nộp thuế, sử dụng hóa đơn đến tạm ngừng hoặc chấm dứt hoạt động.

Sau khi được cấp mã số thuế, cần kiểm tra ngay 5 thông tin

Cục Thuế cho biết, sau khi được cấp mã số thuế, người nộp thuế cần kiểm tra các thông tin đã được ghi nhận trên hệ thống, bảo đảm đầy đủ, chính xác và phù hợp với hồ sơ pháp lý.

Các nội dung cần kiểm tra gồm tên người nộp thuế; mã số thuế; số định danh cá nhân hoặc thông tin giấy tờ pháp lý; địa chỉ trụ sở, địa chỉ kinh doanh, địa điểm kinh doanh; người đại diện theo pháp luật hoặc chủ hộ kinh doanh; số điện thoại, địa chỉ thư điện tử và những thông tin đăng ký thuế khác có liên quan.

Trong đó, cơ quan thuế khuyến cáo người nộp thuế cần kiểm tra ngay ít nhất 5 thông tin gồm: mã số thuế, tên, địa chỉ, số điện thoại và email. Nếu phát hiện sai lệch, người nộp thuế phải thực hiện thủ tục điều chỉnh, bổ sung theo quy định.

Mỗi người nộp thuế chỉ được cấp một mã số thuế duy nhất trong suốt quá trình thực hiện nghĩa vụ với ngân sách nhà nước. Mã số này phải được sử dụng đúng trong khai thuế, nộp thuế, hoàn thuế, thực hiện thủ tục hành chính, lập và nhận hóa đơn, chứng từ cũng như giao dịch điện tử với cơ quan thuế.

Đối với cá nhân và hộ kinh doanh, thông tin đăng ký thuế cần khớp đúng với thông tin định danh, nhất là trong bối cảnh quản lý thuế ngày càng gắn với dữ liệu dân cư.

Khi thông tin đăng ký thay đổi, người nộp thuế phải thực hiện thủ tục cập nhật. Trường hợp thay đổi địa chỉ trụ sở hoặc địa điểm kinh doanh, cần xác định việc thay đổi có dẫn đến thay đổi cơ quan thuế quản lý trực tiếp hay không để hoàn thành thủ tục tại nơi chuyển đi và nơi chuyển đến.

Cục Thuế cảnh báo, việc không cập nhật địa chỉ có thể khiến cơ quan quản lý không xác định được người nộp thuế tại địa chỉ đã đăng ký, từ đó phát sinh các hệ quả pháp lý trong quản lý thuế.

Không có thuế phải nộp không đồng nghĩa với không phải khai thuế

Một trong những nội dung quan trọng được Cục Thuế lưu ý là người nộp thuế cần phân biệt rõ giữa “không phát sinh số thuế phải nộp” và “không phải nộp hồ sơ khai thuế”.

Pháp luật chỉ quy định một số trường hợp cụ thể không phải nộp hồ sơ khai thuế. Tùy từng điều kiện, người nộp thuế có thể thuộc trường hợp chỉ thực hiện hoạt động không chịu thuế; không phát sinh nghĩa vụ khấu trừ; đang tạm ngừng hoạt động và đáp ứng đầy đủ điều kiện; đã nộp hồ sơ chấm dứt hiệu lực mã số thuế, trừ những nghĩa vụ còn phải thực hiện; hoặc cơ quan thuế đã có đủ dữ liệu để xác định nghĩa vụ thuế theo quy định.

Do đó, người nộp thuế không nên tự suy luận rằng không có số thuế phải nộp thì không cần khai thuế. Việc có phải nộp hồ sơ khai thuế hay không cần được xác định theo từng trường hợp cụ thể.

Cùng với đó, người nộp thuế cần chủ động đăng ký và sử dụng các phương thức giao dịch điện tử thông qua hệ thống thông tin quản lý thuế, Cổng thông tin điện tử của cơ quan thuế, Cổng Dịch vụ công quốc gia và những phương thức khác được pháp luật cho phép.

Tài khoản, mật khẩu, chữ ký số và phương thức xác thực điện tử phải được bảo vệ, không giao cho người không có trách nhiệm sử dụng.

Cơ quan thuế cũng khuyến nghị người nộp thuế hình thành thói quen kiểm tra định kỳ tài khoản giao dịch thuế điện tử, email, số điện thoại và ứng dụng thuế để không bỏ sót thông báo, yêu cầu, quyết định hoặc nghĩa vụ đến hạn.

Việc kiểm tra không nên chỉ thực hiện vào kỳ khai hoặc nộp thuế. Người nộp thuế cần thường xuyên rà soát hồ sơ còn thiếu, nghĩa vụ sắp đến hạn, các khoản nợ, tiền chậm nộp và thông báo của cơ quan thuế.

Không hoạt động thực tế chưa đồng nghĩa đã chấm dứt nghĩa vụ thuế

Đối với trường hợp tạm ngừng kinh doanh, người nộp thuế cần hoàn tất thủ tục theo quy định và kiểm tra toàn bộ nghĩa vụ còn tồn tại trước thời điểm tạm ngừng.

Trong thời gian này, việc khai thuế, sử dụng hóa đơn và thực hiện các nghĩa vụ khác được xác định theo điều kiện áp dụng đối với từng trường hợp. Nếu chỉ tạm ngừng trên thực tế nhưng không thực hiện thủ tục, các nghĩa vụ thuế có thể vẫn tiếp tục được theo dõi trên hệ thống.

Khi chấm dứt hoạt động, người nộp thuế cần rà soát hồ sơ khai thuế, hồ sơ quyết toán còn thiếu; tiền thuế, tiền chậm nộp và tiền phạt chưa nộp; hóa đơn điện tử và dữ liệu liên quan; khoản nộp thừa; thông báo hoặc quyết định chưa được xử lý cùng các nghĩa vụ khác.

Cục Thuế nhấn mạnh, người nộp thuế không nên “bỏ mặc” mã số thuế. Việc không còn kinh doanh trên thực tế không đồng nghĩa với mã số thuế đã chấm dứt hiệu lực hoặc toàn bộ nghĩa vụ thuế đã kết thúc.

Để hạn chế rủi ro, người nộp thuế cần duy trì việc kiểm tra thông tin đăng ký và tài khoản thuế điện tử; lập lịch khai, nộp thuế; đối chiếu hóa đơn, doanh thu với hồ sơ khai thuế; kiểm tra kết quả nộp tiền; cập nhật kịp thời khi có thay đổi và thường xuyên theo dõi các khoản nợ thuế.

Nếu chưa xác định được kỳ khai thuế tiếp theo, khoản thuế sắp đến hạn, hóa đơn đã lập đúng thời điểm hay chưa, hoặc còn khoản nợ và tiền chậm nộp nào chưa xử lý, người nộp thuế cần chủ động kiểm tra và khắc phục sớm.

Theo Cục Thuế, “đăng ký đúng - cập nhật đủ - khai chính xác - nộp đúng hạn - sử dụng hóa đơn đúng quy định - chủ động theo dõi nghĩa vụ thuế” là những nguyên tắc cơ bản giúp người nộp thuế tuân thủ quy định và hạn chế rủi ro trong quá trình hoạt động.