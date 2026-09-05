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Vành đai 2,5 chạy đua tiến độ, thi công 3 ca xuyên ngày đêm để kịp thông xe 10/10

| | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

Những ngày đầu tháng 9, công trường dự án đường Vành đai 2,5 đoạn Nguyễn Trãi - Đầm Hồng, Hà Nội, đang được tăng tốc thi công với nhiều mũi triển khai đồng thời. Các đơn vị duy trì 3 ca liên tục, thi công xuyên ngày đêm nhằm bù đắp tiến độ và phấn đấu thông xe kỹ thuật vào dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng Thủ đô 10/10.


Vành đai 2,5 chạy đua tiến độ, thi công 3 ca xuyên ngày đêm để kịp thông xe 10/10- Ảnh 1.

Theo ghi nhận của PV Báo Đại đoàn kết, tại công trường, không khí thi công diễn ra khẩn trương. Nhân lực, máy móc và thiết bị được tăng cường, các mũi thi công đồng loạt triển khai trên nhiều đoạn tuyến.

Vành đai 2,5 chạy đua tiến độ, thi công 3 ca xuyên ngày đêm để kịp thông xe 10/10- Ảnh 2.

Sau thời gian dài triển khai, đến nay, nhiều phân đoạn của dự án đã cơ bản hoàn thành công tác san nền, lu lèn nền móng, hệ thống thoát nước mưa và các hạng mục hạ tầng ngầm liên quan.

Vành đai 2,5 chạy đua tiến độ, thi công 3 ca xuyên ngày đêm để kịp thông xe 10/10- Ảnh 3.

Các mũi thi công đồng loạt triển khai, tập trung hoàn thiện nền đường, mặt đường và hệ thống hạ tầng kỹ thuật.

Vành đai 2,5 chạy đua tiến độ, thi công 3 ca xuyên ngày đêm để kịp thông xe 10/10- Ảnh 4.

Công tác lu lèn nền đường được đẩy nhanh nhằm bảo đảm độ chặt và tiến độ thi công theo kế hoạch.

Vành đai 2,5 chạy đua tiến độ, thi công 3 ca xuyên ngày đêm để kịp thông xe 10/10- Ảnh 5.

Hiện khối lượng thi công của gói thầu đạt khoảng 60%. Phần nền đường và hệ thống thoát nước mưa cơ bản hoàn tất, tạo điều kiện để các nhà thầu tập trung nguồn lực cho giai đoạn hoàn thiện.

Vành đai 2,5 chạy đua tiến độ, thi công 3 ca xuyên ngày đêm để kịp thông xe 10/10- Ảnh 6.

Một trong những hạng mục đang được xử lý là phần công trình tại số 241 Vũ Tông Phan. Một phần tòa nhà quy mô 13 tầng, một hầm và một tum đang được cắt dỡ để phục vụ giải phóng mặt bằng.

Vành đai 2,5 chạy đua tiến độ, thi công 3 ca xuyên ngày đêm để kịp thông xe 10/10- Ảnh 7.

Theo UBND phường Khương Đình, khoảng 16 m2 diện tích công trình nằm trong chỉ giới giải phóng mặt bằng của dự án. Chủ nhà đã đồng thuận bàn giao và phối hợp tháo dỡ theo phương án được phê duyệt, bảo đảm an toàn trong quá trình thực hiện.

Vành đai 2,5 chạy đua tiến độ, thi công 3 ca xuyên ngày đêm để kịp thông xe 10/10- Ảnh 8.

Công tác giải phóng mặt bằng phục vụ dự án đến nay cơ bản hoàn tất, tạo điều kiện để các nhà thầu tổ chức thi công đồng bộ trên toàn tuyến.

Vành đai 2,5 chạy đua tiến độ, thi công 3 ca xuyên ngày đêm để kịp thông xe 10/10- Ảnh 9.

Theo ông Trương Lâm Bình, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển quốc gia, nhà thầu đang chủ động tăng cường máy móc, thiết bị và tổ chức các mũi thi công phù hợp để bù đắp những hạn chế về nhân lực trong dịp lễ.

Vành đai 2,5 chạy đua tiến độ, thi công 3 ca xuyên ngày đêm để kịp thông xe 10/10- Ảnh 10.

Công tác thi công được triển khai 3 ca liên tục, các đơn vị đang tận dụng từng ngày, từng giờ để đẩy nhanh các hạng mục còn lại, phấn đấu hoàn thành kế hoạch thông xe kỹ thuật tuyến đường vào ngày 10/10.

Vành đai 2,5 chạy đua tiến độ, thi công 3 ca xuyên ngày đêm để kịp thông xe 10/10- Ảnh 11.

Việc hoàn thành đoạn Nguyễn Trãi - Đầm Hồng không chỉ góp phần hoàn thiện mạng lưới đường vành đai của Hà Nội mà còn được kỳ vọng tăng khả năng kết nối, chia sẻ lưu lượng cho các tuyến đường hiện hữu trong khu vực.

Theo Lê Khánh

Đại đoàn kết

Từ Khóa:
hà nội

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