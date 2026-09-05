Trường hợp được nghỉ thai sản 8 tháng

Về vấn đề này, Bộ Nội vụ trả lời như sau:

Khoản 1 Điều 29 Luật Dân số số 113/2025/QH15 về sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 139 của Bộ luật Lao động số 45/2019/QH15 quy định về nghỉ thai sản như sau:

"1. Lao động nữ được nghỉ thai sản trước và sau khi sinh con là 06 tháng; trường hợp sinh con thứ hai, lao động nữ được nghỉ thai sản trước và sau khi sinh con là 07 tháng; thời gian nghỉ trước khi sinh không quá 02 tháng. Trường hợp lao động nữ sinh đôi trở lên thì tính từ con thứ hai trở đi, cứ mỗi con, người mẹ được nghỉ thêm 01 tháng".

Điều kiện hưởng chế độ nghỉ thai sản khi sinh con thứ hai được quy định chi tiết tại khoản 1 Điều 2 Nghị định số 168/2026/NĐ-CP ngày 15/5/2026 của Chính phủ. Theo đó, lao động nữ sinh con thứ hai, lao động nam khi vợ sinh con thứ hai đủ điều kiện hưởng chế độ thai sản theo quy định của pháp luật về BHXH và được hưởng chế độ nghỉ thai sản khi sinh con thứ hai quy định tại điểm a khoản 1 Điều 14 của Luật Dân số thuộc các trường hợp sau:

"a) Lao động nữ khi sinh con mà tại thời điểm sinh có một con đẻ còn sống;

b) Lao động nam khi vợ sinh con mà tại thời điểm sinh, người vợ có một con đẻ còn sống".

Căn cứ các quy định nêu trên và thông tin ông Hải hỏi, trường hợp lao động nữ sinh con thứ hai theo quy định của Luật Dân số (tại thời điểm sinh có một con đẻ còn sống) mà sinh đôi thì thời gian nghỉ thai sản trước và sau khi sinh là 8 tháng.

Trường hợp có thắc mắc về trường hợp cụ thể, đề nghị ông liên hệ cơ quan BHXH tại địa phương để được thông tin chi tiết.