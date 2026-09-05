Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Trường hợp được nghỉ thai sản 8 tháng

| | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

Ông Đỗ Hải (Hà Nội) hỏi, trường hợp lao động nữ sinh con thứ hai, đồng thời là sinh đôi (trong khi con thứ nhất còn sống), thì người lao động nữ được nghỉ thai sản 7 tháng hay 8 tháng?

Về vấn đề này, Bộ Nội vụ trả lời như sau:

Khoản 1 Điều 29 Luật Dân số số 113/2025/QH15 về sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 139 của Bộ luật Lao động số 45/2019/QH15 quy định về nghỉ thai sản như sau: 

"1. Lao động nữ được nghỉ thai sản trước và sau khi sinh con là 06 tháng; trường hợp sinh con thứ hai, lao động nữ được nghỉ thai sản trước và sau khi sinh con là 07 tháng; thời gian nghỉ trước khi sinh không quá 02 tháng. Trường hợp lao động nữ sinh đôi trở lên thì tính từ con thứ hai trở đi, cứ mỗi con, người mẹ được nghỉ thêm 01 tháng".

Điều kiện hưởng chế độ nghỉ thai sản khi sinh con thứ hai được quy định chi tiết tại khoản 1 Điều 2 Nghị định số 168/2026/NĐ-CP ngày 15/5/2026 của Chính phủ. Theo đó, lao động nữ sinh con thứ hai, lao động nam khi vợ sinh con thứ hai đủ điều kiện hưởng chế độ thai sản theo quy định của pháp luật về BHXH và được hưởng chế độ nghỉ thai sản khi sinh con thứ hai quy định tại điểm a khoản 1 Điều 14 của Luật Dân số thuộc các trường hợp sau: 

"a) Lao động nữ khi sinh con mà tại thời điểm sinh có một con đẻ còn sống; 

b) Lao động nam khi vợ sinh con mà tại thời điểm sinh, người vợ có một con đẻ còn sống".

Căn cứ các quy định nêu trên và thông tin ông Hải hỏi, trường hợp lao động nữ sinh con thứ hai theo quy định của Luật Dân số (tại thời điểm sinh có một con đẻ còn sống) mà sinh đôi thì thời gian nghỉ thai sản trước và sau khi sinh là 8 tháng.

Trường hợp có thắc mắc về trường hợp cụ thể, đề nghị ông liên hệ cơ quan BHXH tại địa phương để được thông tin chi tiết.


Theo PV

Báo Chính phủ

Từ Khóa:
nghỉ thai sản

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Dư địa CPI từ nay đến cuối năm gần như không còn, Phó Thủ tướng chỉ đạo 'nóng'

Dư địa CPI từ nay đến cuối năm gần như không còn, Phó Thủ tướng chỉ đạo 'nóng' Nổi bật

Tin vui cho những ai có ý định mua nhà, đất trước 01/3/2027

Tin vui cho những ai có ý định mua nhà, đất trước 01/3/2027 Nổi bật

Việt Nam trước cuộc đua mới của du lịch trải nghiệm Đông Nam Á

Việt Nam trước cuộc đua mới của du lịch trải nghiệm Đông Nam Á

10:00 , 05/09/2026
Sai sót giải quyết chế độ theo Nghị định 178: Nguy cơ thất thoát lớn

Sai sót giải quyết chế độ theo Nghị định 178: Nguy cơ thất thoát lớn

10:00 , 05/09/2026
Không bàn giao kinh phí bảo trì nhà chung cư có thể bị phạt đến 300 triệu đồng

Không bàn giao kinh phí bảo trì nhà chung cư có thể bị phạt đến 300 triệu đồng

09:30 , 05/09/2026
Ngắm những đại công trình kiến tạo diện mạo đô thị mới cho Thủ đô

Ngắm những đại công trình kiến tạo diện mạo đô thị mới cho Thủ đô

09:04 , 05/09/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên