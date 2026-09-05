Việt Nam trước cuộc đua mới của du lịch trải nghiệm Đông Nam Á

Ông CS Soong, Phó chủ tịch Phát triển doanh nghiệp Klook đánh giá, cơ hội của Việt Nam không chỉ đến từ lợi thế tự nhiên hay chi phí, mà từ một hệ sinh thái du lịch đang được đầu tư mạnh, với những điểm đến và trải nghiệm mới có thể được kết nối và đưa ra thế giới thông qua mạng lưới nhà sáng tạo nội dung tại nhiều quốc gia.

Cơ hội mới cho Việt Nam trong bức tranh du lịch Đông Nam Á

Đông Nam Á đang đứng trước dư địa tăng trưởng lớn khi nhu cầu du lịch trong khu vực ngày càng tăng. Theo ông, đâu là những lợi thế sẽ giúp khu vực nắm bắt cơ hội này?

Đông Nam Á rõ ràng là một thị trường du lịch rất lớn và năng động. Tôi vẫn rất lạc quan về triển vọng của khu vực này, khi nhiều yếu tố kinh tế vĩ mô đang thúc đẩy xu hướng du lịch nội vùng tại châu Á - Thái Bình Dương.

Trong khi đó, Trung Đông hiện chưa phải là một lựa chọn thực sự phù hợp. Chi phí nhiên liệu tăng cao khiến những chuyến bay đường dài tới châu Âu hay Mỹ trở nên đắt đỏ hơn. Điều này đang tạo thêm động lực cho du lịch nội vùng APAC, và chúng tôi thấy xu hướng này đang tăng trưởng rất mạnh.

Đông Nam Á cũng có một lợi thế rõ rệt khi mang đến cho du khách những dịch vụ và trải nghiệm chất lượng với mức giá hợp lý. Đây cũng là yếu tố ngày càng quan trọng đối với du khách khi lựa chọn điểm đến.

Trong bối cảnh đó, Việt Nam đang có những lợi thế gì khác biệt để thu hút khách quốc tế?

Khi nhìn vào khu vực APAC, Việt Nam thực sự đang dẫn đầu về tốc độ tăng trưởng. Riêng tại Klook, chúng tôi ghi nhận lượng đặt dịch vụ tại Việt Nam trong nửa đầu năm nay tăng 72% so với cùng kỳ năm trước, đưa Việt Nam trở thành một trong những điểm đến tăng trưởng nhanh nhất trên Klook. Số liệu chung của ngành du lịch cũng cho thấy lượng khách quốc tế đến Việt Nam tiếp tục tăng mạnh.

Việt Nam cũng có vị trí địa lý thuận lợi để thu hút du khách từ các thị trường APAC, đồng thời mang đến chất lượng dịch vụ tốt với mức chi phí hợp lý.

Một lợi thế lớn khác của Việt Nam là mạng lưới doanh nghiệp và các nhà cung cấp dịch vụ du lịch địa phương. Từ những tập đoàn lớn đến các đơn vị nhỏ, tất cả đều đang cho thấy sự tự tin và đầu tư mạnh mẽ vào việc phát triển tour tuyến, khách sạn, khu nghỉ dưỡng và những trải nghiệm mới.

Điều thú vị là dù nhiều người đã khá quen thuộc với các điểm đến ở Đông Nam Á, Việt Nam lại đang liên tục phát triển những điểm đến mới và những trải nghiệm mới tại chính các địa phương này. Du khách luôn tìm kiếm những trải nghiệm mới, muốn khám phá những nền văn hóa khác biệt, những điều mới mẻ và những danh thắng mới. Ngay cả khi lựa chọn các điểm đến biển, họ cũng muốn tìm kiếm những trải nghiệm khác biệt.

Tôi cho rằng Việt Nam thực sự có tiềm năng dẫn đầu Đông Nam Á trong việc phát triển những trải nghiệm mới như vậy trong thời gian tới.

CS Soong, Phó chủ tịch Phát triển doanh nghiệp Klook

Xây dựng một hệ sinh thái trải nghiệm hoàn chỉnh để du lịch Việt bứt phá

Việt Nam đang bước vào giai đoạn đầu tư mạnh vào nhiều điểm đến mới. Theo ông, điều gì quyết định việc những điểm đến này có thể tạo ra một hệ sinh thái trải nghiệm đủ sức hút du khách?

Trong 2 đến 5 năm tới, tôi cho rằng du lịch Việt Nam đang bước vào một giai đoạn phát triển rất sôi động. Nhiều sân bay mới đang được đầu tư, các hãng hàng không mới được thành lập và rất nhiều khách sạn cũng đang được xây dựng.

Thông tin từ các đối tác cho thấy Phú Quốc sẽ có khoảng 50.000 phòng lưu trú, cùng với đó là lượng lớn du khách đến đây để trải nghiệm nhiều loại hình dịch vụ, không chỉ vui chơi giải trí mà còn ẩm thực, mua sắm, du lịch MICE, các sự kiện... Và đó mới chỉ là Phú Quốc. Còn rất nhiều điểm đến khác cũng đang được đầu tư và phát triển.

Chúng tôi nhận thấy ngày càng nhiều du khách quan tâm đến những điểm đến như Hạ Long, Ninh Bình, Sa Pa... Với những người lần đầu đến Việt Nam, có thể họ chưa biết nhiều về những địa danh này. Nhưng chính những điểm đến mới và những trải nghiệm khác biệt lại có thể trở thành lý do để họ quay trở lại Việt Nam lần thứ hai, thứ ba.

Tôi nghĩ Việt Nam đang ở một giai đoạn rất thú vị, bởi vẫn còn nhiều dư địa để phát triển những trải nghiệm đẳng cấp thế giới. Việt Nam cũng sở hữu nguồn tài nguyên du lịch phong phú, từ ẩm thực, văn hóa, lịch sử đến hệ thống hang động, núi và biển.

Tuy nhiên, những lợi thế đó không tự nhiên tạo thành một trải nghiệm hoàn chỉnh cho du khách. Điều quan trọng là làm thế nào để các mắt xích trong chuỗi cùng kết nối với nhau, từ hạ tầng, nhà cung cấp dịch vụ đến các đơn vị vận hành, qua đó biến những lợi thế sẵn có thành những trải nghiệm trọn vẹn cho du khách.

Đó cũng là cách chúng tôi nhìn nhận về “trải nghiệm tại điểm đến”. Đó không chỉ là một tấm vé vào khu vui chơi hay một chương trình biểu diễn, mà là cả hành trình của du khách, bao gồm di chuyển, lưu trú, ẩm thực, mua sắm và những dịch vụ tiện ích khác như phòng chờ sân bay, bảo hiểm, eSIM hay các giải pháp thuận tiện về thị thực khi cần. Tất cả những yếu tố đó cần được kết nối để hành trình của du khách diễn ra thuận tiện và liền mạch.

Để góp phần kiến tạo hệ sinh thái đó, Klook đang hợp tác với các đối tác tại Việt Nam theo cách nào?

Tại Việt Nam, chúng tôi làm việc trực tiếp với các đối tác bản địa, cùng một đội ngũ nhân sự tại chỗ đủ lớn. Cách tiếp cận của chúng tôi là địa phương hóa sâu sắc, hiểu sâu nhu cầu của đối tác và làm cầu nối giữa mong muốn của du khách với những gì đối tác có thể cung cấp.

Chúng tôi hợp tác với những doanh nghiệp lớn nhất. Mới đây, chúng tôi đã ký MOU với Sun Hospitality & Entertainment và Vinpearl. Đây là những đơn vị đã đồng hành cùng chúng tôi từ những ngày đầu. Mối quan hệ này mang tính bổ trợ lẫn nhau: họ tập trung phát triển những sản phẩm, dịch vụ tốt nhất với tốc độ nhanh, còn chúng tôi hỗ trợ marketing, kể câu chuyện và đưa những sản phẩm đó đến với nhiều du khách hơn.

Việt Nam liên tục phát triển những điểm đến mới và những trải nghiệm mới tại chính các địa phương này.

Các đối tác lớn có thể đầu tư vào cơ sở hạ tầng, sở hữu hãng hàng không, sân bay và phát triển những sản phẩm du lịch ở quy mô lớn, trong khi các đơn vị nhỏ hơn lại mang đến những trải nghiệm giàu bản sắc và độc đáo.

Chúng tôi cũng thường xuyên chia sẻ dữ liệu, phân tích và phản hồi của khách hàng với các bên, thậm chí cùng đồng sáng tạo những gói dịch vụ và sản phẩm độc quyền. Trên nền tảng trực tuyến, khách hàng để lại rất nhiều ý kiến thông qua các bài đánh giá, đồng thời chúng tôi cũng thực hiện social listening để nắm bắt xu hướng. Những dữ liệu này giúp các đơn vị hiểu rõ hơn nhu cầu của khách hàng và cùng đưa ra những giải pháp phù hợp.

Đưa trải nghiệm Việt Nam ra thế giới

Vì sao Klook lựa chọn Đà Nẵng và Phú Quốc cho KREATORVERSE năm nay, mà không phải Hà Nội hay TP. HCM?

Chúng tôi đưa các nhà sáng tạo nội dung tới Đà Nẵng và Phú Quốc thay vì TP.HCM hay Hà Nội bởi đây là những thành phố đã khá quen thuộc với du khách. Chúng tôi muốn mang đến một câu chuyện hoàn toàn khác.

Klook cũng đang làm việc với các đối tác tại những điểm đến mới hơn như Hội An, Sa Pa, thay vì chỉ tập trung vào các thành phố hay những trải nghiệm cốt lõi. Việt Nam còn rất nhiều câu chuyện khác biệt, cùng nền ẩm thực và hệ thống trải nghiệm phong phú để khám phá.

Phú Quốc là một ví dụ điển hình. Chỉ trong một thời gian tương đối ngắn, với quy mô đầu tư lớn, nơi đây đã chuyển mình mạnh mẽ thành một điểm đến biển đảo sôi động. Điều đáng chú ý là bên cạnh những bãi biển tuyệt đẹp, Phú Quốc còn có khả năng phát triển đa dạng các loại hình như du lịch MICE, tổ chức sự kiện lớn, chương trình biểu diễn nghệ thuật, nhà hát và các triển lãm quy mô lớn. Đây là điều không dễ tìm thấy ở nhiều điểm đến biển đảo khác.

Năm tới, Phú Quốc sẽ đăng cai APEC và chắc chắn sẽ đón một lượng lớn du khách, cùng với hàng loạt khách sạn mới được đưa vào hoạt động. Các đối tác cũng đang mở rộng số lượng phòng và nâng cấp cơ sở hạ tầng, từ đường sá, bến tàu đến sân bay. Kế hoạch phát triển đang được triển khai khá bài bản và toàn diện. Đây là một giai đoạn rất thú vị đối với Phú Quốc.

Với những điểm đến mới như Phú Quốc, Sa Pa hay Ninh Bình, Klook sẽ làm gì để đưa những trải nghiệm này đến với du khách quốc tế?

Đây là điều Klook đặc biệt chú trọng và cũng chính là lý do chúng tôi quyết định tổ chức KREATORVERSE tại Việt Nam.

Klook đã đưa hơn 120 nhà sáng tạo hàng đầu từ gần 20 quốc gia đến Việt Nam

Hiện chúng tôi có 30.000 nhà sáng tạo nội dung tại gần 90 quốc gia và vùng lãnh thổ. Chúng tôi đã đưa những nhà sáng tạo hàng đầu từ gần 20 quốc gia đến Việt Nam để giới thiệu cách mà Klook có thể góp phần quảng bá những điểm đến này. Về lâu dài, chúng tôi sẽ tiếp tục tận dụng mạng xã hội, kênh marketing cốt lõi của Klook, để tạo thêm nhiều nội dung về những điểm đến còn ít được biết đến.

Các doanh nghiệp lớn như Sun Group hay Vingroup đang tạo ra rất nhiều trải nghiệm hấp dẫn, nhưng câu chuyện về những trải nghiệm đó cần được lan tỏa rộng hơn. Đây là lúc mạng lưới nhà sáng tạo nội dung của chúng tôi phát huy vai trò, giúp khơi dậy sự quan tâm của du khách, đồng thời góp phần phân bổ dòng khách hợp lý hơn, tránh tình trạng quá tải tại một số điểm đến vốn đã quen thuộc.

Từ góc nhìn của Klook, những thị trường khách quốc tế mà chúng tôi tập trung cũng khá tương đồng với các thị trường khách quốc tế chủ lực của Việt Nam, chủ yếu là các thị trường châu Á. Trong đó có Trung Quốc đại lục, Đài Loan, Hàn Quốc, các nước Đông Nam Á và Ấn Độ - một thị trường mới nổi đang tăng trưởng rất mạnh. Đây cũng sẽ tiếp tục là những thị trường mà chúng tôi tập trung khai thác trong thời gian tới.

Về khách hàng, nhóm người dùng cốt lõi của Klook là Millennials và Gen Z, từ các gia đình trẻ đến những người trẻ thích đi du lịch tự túc. Một gia đình trẻ có thể lựa chọn một khu nghỉ dưỡng trọn gói ở Phú Quốc, trong khi một du khách trẻ ưa khám phá có thể đi tàu đến Sa Pa để trải nghiệm các hoạt động có vẻ như "mạo hiểm" hơn.

Nhìn chung, đây là nhóm du khách yêu thích khám phá, quan tâm đến văn hóa, di sản, thiên nhiên, danh thắng và những trải nghiệm mới. Chúng tôi luôn khuyến khích các đối tác địa phương phát triển thêm nhiều sản phẩm gắn với văn hóa và di sản Việt Nam, qua đó đưa những trải nghiệm này đến với du khách toàn cầu.

Khi creator trở thành cầu nối điểm đến Theo ông Marcus Yong, Phó Chủ tịch Marketing toàn cầu của Klook, du lịch có lợi thế đặc biệt để phát huy sức mạnh của mạng lưới nhà sáng tạo nội dung bởi đây là một ngành mang tính toàn cầu. Một creator tại Singapore, Hàn Quốc hay châu Âu đều có thể trở thành cầu nối đưa một điểm đến mới đến với cộng đồng của mình. Nhờ mạng lưới này, Klook có thể tập hợp các creator từ nhiều thị trường, đưa họ đến cùng một điểm đến và kết nối với các đối tác địa phương, qua đó mở rộng câu chuyện về Việt Nam tới nhiều nhóm du khách quốc tế.

Nhìn về dài hạn, Klook muốn đóng vai trò như thế nào trong quá trình phát triển du lịch Việt Nam?

Klook là một trong những doanh nghiệp đầu tư mạnh vào du lịch Việt Nam. Chúng tôi liên tục mở rộng đội ngũ tại chỗ, xây dựng một trong những lực lượng nhân sự địa phương lớn, đồng thời làm việc chặt chẽ với các đối tác mỗi ngày. Đây là cách chúng tôi thể hiện cam kết và mức độ đầu tư lâu dài vào thị trường.

Klook mong muốn tăng cường hợp tác với các đối tác, cùng phát triển những gói dịch vụ và trải nghiệm độc quyền, đồng thời chia sẻ phản hồi từ khách hàng để hỗ trợ họ cải thiện chất lượng dịch vụ

Chúng tôi mong muốn tăng cường hợp tác với các đối tác, cùng phát triển những gói dịch vụ và trải nghiệm độc quyền, đồng thời chia sẻ phản hồi từ khách hàng để hỗ trợ họ cải thiện chất lượng dịch vụ. Đội ngũ địa phương cũng sẽ tiếp tục tìm hiểu sâu hơn nhu cầu của du khách trong nước, những người ngày càng quan tâm đến cả các trải nghiệm du lịch trong nước và quốc tế.

Trong 2 đến 5 năm tới, chúng tôi sẽ tiếp tục đầu tư mạnh mẽ khi thị trường đang bước vào một giai đoạn phát triển rất sôi động. Chúng tôi kỳ vọng những khoản đầu tư và hoạt động hợp tác này sẽ tạo ra giá trị khác biệt trên thị trường.

Cảm ơn chia sẻ của ông!



