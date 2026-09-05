Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

GDP Việt Nam đã vượt Singapore chưa?

| | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

GDP Việt Nam đã vượt Singapore chưa?

Việt Nam đang tiến gần Singapore về quy mô nền kinh tế, những dự báo trước đây từng cho thấy khoảng cách có thể bị rút ngắn nhanh hơn.

Nhưng câu trả lời hiện tại vẫn là chưa.

Theo World Economic Outlook (WEO) tháng 4/2026 của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF), Việt Nam vẫn có GDP danh nghĩa tính bằng USD thấp hơn Singapore.

Cụ thể, GDP danh nghĩa của Việt Nam năm 2025 đạt khoảng 494 tỷ USD, thấp hơn gần 110 tỷ USD so với Singapore. Dù tăng trưởng nhanh hơn đáng kể, Việt Nam vẫn chưa được IMF dự báo vượt nền kinh tế Đông Nam Á này trong giai đoạn đến 2031. 

IMF dự báo GDP thực của Việt Nam tăng 7,1% trong năm 2026, so với 3,5% của Singapore.

Bộ dữ liệu của IMF cung cấp cùng một phương pháp đo lường cho cả hai nền kinh tế, đồng thời bao gồm dữ liệu lịch sử và dự báo đến năm 2031. 

Singapore chỉ có khoảng 6 triệu dân, nhưng có một nền kinh tế lớn nhờ vai trò trung tâm tài chính, thương mại, logistics và dịch vụ của khu vực. Việt Nam, có hơn 100 triệu dân và đang mở rộng nhanh năng lực sản xuất, xuất khẩu và thị trường nội địa.

Trong những năm gần đây, đã xuất hiện nhiều dự báo cho rằng Việt Nam có thể vượt Singapore về GDP danh nghĩa trong tương lai tương đối gần.

Những dự báo đó không nhất thiết sai tại thời điểm chúng được đưa ra. Vấn đề nằm ở chỗ GDP danh nghĩa tính bằng USD phụ thuộc không chỉ vào tăng trưởng thực mà còn vào tỷ giá, lạm phát và việc cập nhật số liệu quốc gia.

Một thay đổi trong tỷ giá có thể khiến GDP của một nền kinh tế tính bằng USD tăng hoặc giảm đáng kể ngay cả khi sản lượng thực tế không thay đổi tương ứng. Đây cũng là lý do các dự báo về thời điểm Việt Nam có thể vượt Singapore có thể thay đổi giữa các phiên bản dự báo.

Trong cùng bộ dữ liệu IMF, quỹ đạo tăng trưởng và quy mô GDP của Việt Nam cho thấy khoảng cách với Thái Lan tiếp tục thu hẹp và Việt Nam tiến tới khả năng vượt Thái Lan vào cuối thập kỷ. Singapore lại là một câu chuyện khác. Khoảng cách về GDP danh nghĩa vẫn đủ lớn để IMF chưa đưa ra một năm cụ thể mà Việt Nam vượt qua quốc đảo này trong khoảng dự báo.

Ngay cả khi Việt Nam vượt Singapore về tổng GDP trong tương lai, điều đó cũng không có nghĩa hai nền kinh tế đã ngang nhau về mức sống hay năng suất. Khoảng cách về GDP bình quân đầu người vẫn rất lớn.

Việt Nam đang có một lợi thế mà nhiều quốc gia không thể dễ dàng có được: quy mô thị trường và lực lượng lao động. Nếu Việt Nam duy trì được tốc độ tăng trưởng cao hơn trong thời gian dài, khoảng cách về GDP với các nước phát triển chắc chắn sẽ tiếp tục thu hẹp. Nhưng để biến lợi thế về quy mô thành lợi thế về thu nhập, Việt Nam phải đồng thời nâng năng suất và chuyển dịch lên những hoạt động có giá trị gia tăng cao hơn.

Anh Nhi

Nhịp sống thị trường

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Dư địa CPI từ nay đến cuối năm gần như không còn, Phó Thủ tướng chỉ đạo 'nóng'

Dư địa CPI từ nay đến cuối năm gần như không còn, Phó Thủ tướng chỉ đạo 'nóng' Nổi bật

Tin vui cho những ai có ý định mua nhà, đất trước 01/3/2027

Tin vui cho những ai có ý định mua nhà, đất trước 01/3/2027 Nổi bật

Trường hợp được nghỉ thai sản 8 tháng

Trường hợp được nghỉ thai sản 8 tháng

10:33 , 05/09/2026
Việt Nam trước cuộc đua mới của du lịch trải nghiệm Đông Nam Á

Việt Nam trước cuộc đua mới của du lịch trải nghiệm Đông Nam Á

10:00 , 05/09/2026
Sai sót giải quyết chế độ theo Nghị định 178: Nguy cơ thất thoát lớn

Sai sót giải quyết chế độ theo Nghị định 178: Nguy cơ thất thoát lớn

10:00 , 05/09/2026
Không bàn giao kinh phí bảo trì nhà chung cư có thể bị phạt đến 300 triệu đồng

Không bàn giao kinh phí bảo trì nhà chung cư có thể bị phạt đến 300 triệu đồng

09:30 , 05/09/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên