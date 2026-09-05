Nga, Trung Quốc, Campuchia đồng loạt báo tin vui lớn cho Việt Nam, nước ta lập kỷ lục chưa từng có

Theo số liệu mới nhất từ Cục Thống kê, số lượng khách quốc tế đến Việt Nam trong tháng 8 là 1,99 triệu lượt, tương ứng tăng 19,7% so với tháng trước và tăng 18,4% so với cùng kỳ năm trước.

Tính chung 8 tháng đầu năm nay, khách quốc tế đến Việt Nam đạt 15,9 triệu lượt người, tăng 14,4% so với cùng kỳ năm ngoái; đồng thời tương đương với 63,6% kế hoạch cả năm . Đây cũng là số lượt khách đến Việt Nam cao nhất của 8 tháng, kể từ khi nước ta bắt đầu thống kê khách quốc tế.

Đáng chú ý, trong số 10 thị trường gửi khách nhiều nhất đến Việt Nam trong 8 tháng qua, Nga là thị trường có mức tăng trưởng mạnh nhất toàn cầu, với mức tăng gần 166% so với cùng kỳ năm ngoái. Tiếp đó đến Philippines, Ba Lan, Campuchia, với mức tăng lần lượt là 58,8%, 51% và 41,5%.

Ngoài ra, xét theo khu vực, châu Á tiếp tục là thị trường nguồn lớn nhất của du lịch Việt Nam. Cụ thể, trong 8 tháng đầu năm nay, Việt Nam đón khoảng 11,8 triệu lượt khách từ khu vực này, chiếm gần 74% tổng lượng khách quốc tế, tăng khoảng 7,4% so với cùng kỳ năm ngoái. Tại khu vực này, chỉ riêng Trung Quốc, Hàn Quốc mang đến khoảng hơn 6,3 triệu lượt khách trong 8 tháng, chiếm gần 40% tổng lượng khách quốc tế.

Trong khi đó, châu Âu được đánh giá là khu vực có tốc độ tăng trưởng nổi bật, lên khoảng 2,68 triệu lượt khách, với mức tăng 53,4%. Lượng khách từ châu Mỹ đến Việt Nam đạt khoảng 887.000 lượt, tăng 20,7%; châu Úc đạt gần 489.000 lượt, tương ứng tăng 23,3%. Tiếp đến, khách từ châu Phi đạt khoảng 45.000 lượt, tăng 25,1%.

Top 10 thị trường gửi khách nhiều nhất đến Việt Nam

Nguồn: Cục Thống kê, TK: Minh Hằng

Theo Cục Thống kê, trong nhóm 10 thị trường có lượng khách đến Việt Nam nhiều nhất, Trung Quốc tiếp tục dẫn đầu, với khoảng 3,54 triệu lượt khách trong 8 tháng, tương ứng chiếm khoảng 22,3% tổng lượng khách quốc tế đến Việt Nam. Kế tiếp, Hàn Quốc đứng thứ hai với khoảng 2,76 triệu lượt, tương đương 17,3%.

Như vậy, chỉ riêng hai thị trường này đóng góp hơn 6,3 triệu lượt khách, chiếm gần 40% lượng khách quốc tế đến Việt Nam trong 8 tháng đầu năm nay.

Nga là một trong 10 thị trường gửi nhiều khách nhất đến Việt Nam trong 8 tháng đầu năm 2026. Ảnh: TTXVN

Vị trí thứ ba là Nga, với hơn một triệu lượt khách. Nga cũng chính là động lực quan trọng nhất kéo thị trường châu Âu tăng mạnh. Trên thực tế, sự tăng trưởng của thị trường khách Nga đến Việt Nam đến từ nhiều yếu tố, trong đó có sự cải thiện của kết nối hàng không giữa hai nước. Theo đó, việc nối lại và gia tăng các chuyến bay thuê bao giúp du khách Nga có thêm lựa chọn bay trực tiếp đến các địa phương du lịch tại Việt Nam.

Cùng với đó, các điểm đến nghỉ dưỡng biển như Nha Trang, Mũi Né và Phú Quốc tiếp tục thu hút khách Nga. Nguyên nhân góp phần duy trì sức hút của các địa phương này đối với thị trường khách Nga là do khí hậu phù hợp với nhu cầu nghỉ dưỡng, đồng thời hệ thống cơ sở lưu trú và các sản phẩm du lịch ngày càng đa dạng.

Ngoài ra, một số thị trường trọng điểm khác cũng ghi nhận mức tăng trưởng tích cực, như Mỹ tăng 20,4%, Campuchia tăng 41,5%, Nhật Bản tăng 9,2%, Philippines tăng 58,8%, Australia tăng 23,3%.