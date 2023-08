Phút đối diện, đưa ba lô chứa 14 tỷ cho kẻ bắt cóc để cứu con trai

3 cuộc điện thoại đe dọa của kẻ bắt cóc

Trưa 15/8, bé N. H. P. (7 tuổi, tên ở nhà thường gọi là Ken) đã trở về với gia đình sau khi bị kẻ bắt cóc khống chế, di chuyển qua nhiều địa phương. Dù trải qua một đêm "tồi tệ" nhưng tâm trạng đứa bé đã ổn định, không còn biểu hiện sợ hãi…

Trao đổi với PV Báo Tiền Phong, anh Nguyễn Xuân Chiến (bố bé Ken) cho biết, thời điểm cháu bị bắt cóc vào khoảng 19h ngày 14/8. Sau khi ép con anh lên xe, đối tượng bắt cóc đã gọi điện về cho gia đình.

“Trước đây tôi thường dạy các cháu kỹ năng phải thuộc số điện thoại bố mẹ để có ra ngoài nhờ sự trợ giúp. Khi gặp trường hợp lạ, có dấu hiệu bắt cóc, xâm hại thì chạy ra gọi người lớn... Có lẽ vì thế mà sau khi bắt cóc con, đối tượng đã khai thác được số điện thoại của gia đình để gọi điện luôn", anh Chiến chia sẻ.

Anh Nguyễn Xuân Chiến cùng bé Ken đã có mặt tại nhà trưa 15/8, sau một đêm dài bé bị bắt cóc.

Nhớ lại khoảnh khắc nhận điện thoại từ kẻ bắt cóc, anh Chiến kể, 3 cuộc gọi đầu tiên anh ta chỉ đe dọa, đến cuộc gọi thứ 4 mới yêu cầu gia đình phải đưa 15 tỷ đồng tiền chuộc.

Tiếp nhận yêu cầu của kẻ bắt cóc, anh Chiến cho biết, đã bàn bạc với người thân, chuẩn bị được 7 tỷ đồng và ra công an phường trình báo.

Phút đối mặt kẻ bắt cóc của người mẹ

Khi trao đổi lại với kẻ bắt cóc về việc gia đình chỉ có 7 tỷ đồng song khước từ, anh Chiến cùng gia đình tiếp tục vay mượn, sử dụng cả tiền USD có sẵn trong nhà được hơn 14 tỷ đồng. Lúc này, kẻ bắt cóc mới đồng ý gặp mặt “trao đổi” với điều kiện "vợ anh Chiến phải một mình lái xe đem tiền đến điểm hẹn", nếu không thực hiện đúng lời, con trai anh sẽ gặp “nguy hiểm”.

Theo lời anh Chiến, khoảng 2h ngày 15/8, sau khi chuẩn bị xong tiền, anh Chiến gom vào một ba lô đặt lên hàng ghế trước ô tô để vợ anh một mình lái xe di chuyển theo chỉ dẫn của người bắt cóc. Chiếc xe di chuyển lên cầu Thanh Trì, đi lòng vòng qua nhiều hướng mới lên cao tốc đến huyện Duy Tiên (tỉnh Hà Nam). Quá trình này, lực lượng công an cũng bám sát phía sau...

Tại địa điểm gặp mặt ở huyện Duy Tiên, đối tượng yêu cầu vợ anh phải dừng xe trên cao tốc, xách túi tiền xuống bước qua dải phân cách đến khu vực đường gom chỉ có ánh sáng mập mờ.

“Khi gặp mặt, đối tượng yêu cầu vợ tôi mở túi ra xem có tiền không, kiểm tra xong thấy tiền đầy đủ đối tượng tiến đến lấy nhưng vợ tôi bảo 'bây giờ anh nhận tiền, anh cho em xin con' nhưng đối tượng nói: "Không! tao phải tiến lên một đoạn nữa mới cho con mày xuống’. Với bản chất một người mẹ thương con, vợ tôi chặn đầu xe anh ta rồi quỳ xuống nói ‘hôm nay anh có đâm chết em thì em không bỏ ô tô của anh, em bằng mọi giá phải lấy lại con của em’”, anh Chiến kể giây phút vợ anh đối mặt với kẻ bắt cóc.

Phút bình yên của bé Ken và bố tại trụ sở cơ quan công an. Ảnh Thùy An.

Theo anh Chiến, mặc cho vợ anh van xin, đối tượng tiếp tục điều khiển ô tô di chuyển, trước tình thế này vợ anh đã nhảy lên nắp ca pô đứng khiến đối tượng buộc phải giao lại con trai, sau đó nhanh chân bỏ trốn.

“Sau khi đón được con an toàn, vợ tôi gọi điện báo tin. Lúc đó tôi đang ngồi ở Công an phường Việt Hưng. Trước đó tôi không khóc, nhưng nhận được tin từ vợ, tôi không kìm được nước mắt, ôm trầm đồng chí cán bộ Công an phường Việt Hưng. Khoảnh khắc mất con, tiền không còn ý nghĩa gì cả. Tôi rất biết ơn các cán bộ chiến sĩ Công an thành phố Hà Nội đã không quản vất vả, giải cứu và đưa con trở về với gia đình…” - anh Chiến chia sẻ.

Khi đưa con về, anh Chiến được con trai kể lại thời điểm mới bắt cóc lên xe đã bị đối tượng dí súng dọa bắn nếu kêu khóc. Quá trình di chuyển trên đường, đối tượng nhiều lần cho con anh nước uống, bánh mỳ nhưng con trai anh nói "không dám ăn vì sợ có thuốc độc”, chỉ uống chung chai nước với đối tượng vì bé nghĩ "bản thân đối tượng uống được thì chắc chắn không có độc".

Khi di chuyển trên đường, đối tượng nhiều lần dùng băng dính dán miệng bé Ken để cháu không gào khóc...