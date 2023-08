Pin xe điện sạc 10 phút chạy 400 km: Gã khổng lồ Trung Quốc công bố thành tựu mới chấp mọi thời tiết khắc nghiệt

Nhà sản xuất pin xe điện lớn nhất thế giới Contemporary Amperex Technology Co. Ltd. (CATL) của Trung Quốc mới đây đã tiết lộ một loại pin sạc siêu nhanh. Đây có thể là yếu tố thay đổi cuộc đua, xoa dịu nỗi lo của người tiêu dùng về quãng đường mà ô tô có thể di chuyển, đồng thời khuyến khích họ chuyển đổi sang xe điện.

CATL đã giới thiệu loại pin “Shenxing” mới có thể giúp xe chạy được 400 km chỉ trong 10 phút sạc. Công ty giới thiệu thêm rằng nó cũng có khả năng hoạt động trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt.

Quá trình sản xuất loại pin siêu nhanh này sẽ bắt đầu vào cuối năm 2023 và được bán trên thị trường từ quý 1 năm 2024. Pin lithium-iron-photphat, hay LFP, có phạm vi hoạt động 700 km trên một lần sạc đầy.

Để đem ra so sánh, nhà sản xuất xe điện Tesla Inc. sử dụng loại pin có thể giúp xe chạy được quãng đường từ 260 km đến 322 km trong vòng 15 phút sạc tuỳ mẫu xe. Còn công ty năng lượng mới GAC AION sử dụng pin nhanh có thể đi được 500 km sau 15 phút sạc.

Trong thời gian gần đây, CATL đã cho ra mắt một loạt sản phẩm. Đặc biệt phải kể đến loại pin có thể cung cấp điện cho xe chạy 1.000 km trong một lần sạc đầy. Ngoài ra, họ tuyên bố phát triển một loại pin mạnh nhất, có thể cung cấp năng lượng cho máy bay điện trong tương lai. CATL cũng phát triển thêm pin natri-ion với giá thành rẻ.

Theo SNE Research, thị phần toàn cầu của CATL là 36,8%, cao hơn gấp đôi so với đối thủ là BYD Co.. Nhà sản xuất pin này cung cấp rất nhiều sản phẩm cho các công ty như Tesla, Mercedes-Benz Group AG, Hyundai Motor Co. , Nio Inc. và Volkswagen AG.

Theo Bloomberg