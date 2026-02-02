PMI ngành sản xuất Việt Nam khởi đầu lạc quan trong tháng 1/2026, song có một rủi ro tiềm tàng cần được theo dõi trong những tháng tới

Theo báo cáo mới nhất của S&P Global, chỉ số Nhà Quản trị Mua hàng (PMI) ngành sản xuất Việt Nam đạt 52,5 điểm trong tháng 1/2026, giảm nhẹ so với mức 53,0 điểm của tháng 12/2025 nhưng vẫn duy trì trên ngưỡng 50 điểm. Kết quả này phản ánh sự cải thiện rõ nét của điều kiện kinh doanh ngay từ đầu năm 2026.

Mặc dù chỉ số PMI tổng thể cho thấy đà tăng trưởng có phần chậm lại, hoạt động sản xuất trong tháng 1 lại ghi nhận mức tăng mạnh và nhanh hơn so với tháng trước. Theo các doanh nghiệp tham gia khảo sát, sản lượng tăng chủ yếu nhờ số lượng đơn đặt hàng mới gia tăng, trong bối cảnh nhu cầu khách hàng được cải thiện.

Tổng số đơn đặt hàng mới được hỗ trợ bởi sự phục hồi của đơn hàng xuất khẩu mới. Tuy nhiên, đây là lần giảm thứ ba trong bốn tháng gần đây, dù mức giảm nhìn chung không đáng kể. Các doanh nghiệp cho biết đã nhận được thêm đơn hàng từ một số nền kinh tế châu Á, trong đó có Ấn Độ.

Đà tăng mạnh của sản lượng trong tháng 1 được hậu thuẫn bởi tình hình lao động ổn định. Việc làm trong ngành sản xuất tăng tháng thứ tư liên tiếp, với tốc độ tăng nhanh nhất kể từ tháng 6/2024, dù vẫn ở mức khiêm tốn. Một số doanh nghiệp lưu ý rằng lao động mới chủ yếu được tuyển theo hình thức hợp đồng ngắn hạn.

Để đáp ứng nhu cầu sản xuất cao hơn, các doanh nghiệp tiếp tục đẩy mạnh hoạt động mua hàng, qua đó kéo dài chuỗi tăng trưởng hiện tại lên bảy tháng liên tiếp.

Ngược lại, lượng tồn kho đầu vào giảm lần đầu tiên kể từ tháng 9/2025, do nguyên vật liệu được sử dụng cho hoạt động sản xuất. Tồn kho thành phẩm cũng ghi nhận giảm, với tốc độ giảm nhanh nhất trong bốn tháng qua, phản ánh việc hàng hóa được giao đến tay khách hàng nhanh chóng.

Hoạt động giao hàng thuận lợi cùng với việc đẩy mạnh sản xuất giúp các doanh nghiệp duy trì khối lượng công việc ổn định trong tháng 1. Lượng công việc tồn đọng tiếp tục giảm tháng thứ hai liên tiếp, dù mức giảm vẫn tương đối nhẹ.

Thời gian giao hàng của nhà cung cấp tiếp tục kéo dài, song mức độ chậm trễ là thấp nhất trong tám tháng qua. Các doanh nghiệp cho rằng nguyên nhân chủ yếu đến từ nhu cầu đầu vào tăng cao và tình trạng khan hiếm nguyên vật liệu.

Những yếu tố này cũng khiến chi phí đầu vào tiếp tục gia tăng mạnh trong tháng đầu năm 2026. Mặc dù tốc độ lạm phát chi phí đã giảm nhẹ so với mức cao nhất trong ba năm rưỡi ghi nhận vào tháng 12/2025, áp lực giá vẫn ở mức đáng kể.

Trước bối cảnh đó, các doanh nghiệp tiếp tục điều chỉnh tăng giá bán. Đáng chú ý, tốc độ tăng giá bán trong tháng 1 là nhanh nhất kể từ tháng 4/2022.

Tâm lý lạc quan về triển vọng sản lượng trong 12 tháng tới tiếp tục được cải thiện tháng thứ tư liên tiếp, lên mức cao nhất kể từ tháng 3/2024. Có 55% số doanh nghiệp tham gia khảo sát kỳ vọng sản lượng sẽ tăng trong năm tới, dựa trên triển vọng đơn hàng mới tiếp tục khởi sắc khi điều kiện thị trường cải thiện.

Đánh giá về kết quả PMI ngành sản xuất của Việt Nam trong tháng đầu tiên của năm 2026, ông Andrew Harker, Giám đốc Kinh tế tại S&P Global Market Intelligence, nhận định ngành sản xuất Việt Nam đã có một khởi đầu vững chắc trong năm nay, khi các doanh nghiệp gia tăng sản lượng để đáp ứng số lượng đơn đặt hàng mới tăng lên, đồng thời cải thiện khả năng đáp ứng kịp thời nhu cầu của khách hàng. Tiếp nối động lực tích lũy từ cuối năm 2025, ngành sản xuất đang có triển vọng tích cực cho một năm 2026 thành công.

"Tuy nhiên, áp lực lạm phát đang nổi lên như một lực cản tiềm tàng. Tình trạng khan hiếm nguyên vật liệu tiếp tục đẩy chi phí tăng mạnh trong tháng 1, buộc các doanh nghiệp phải tăng giá bán với tốc độ nhanh hơn. Dù nhu cầu hiện vẫn chưa bị ảnh hưởng, cần theo dõi sát các dấu hiệu suy yếu của đơn hàng mới trong những tháng tới", vị chuyên gia lưu ý.