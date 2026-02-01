Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Ngày mai thông xe hầm chui HC1-02 tại nút giao An Phú

01-02-2026 - 17:30 PM | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

Hầm chui HC1-02 nút giao An Phú đang tăng tốc hoàn thiện, sẵn sàng thông xe ngày 2-2-2026 với kỳ vọng giảm ùn tắc cửa ngõ phía Đông TPHCM.

Ghi nhận tại công trường hầm chui HC1-02, nút giao An Phú (phường Bình Trưng), không khí thi công đang được đẩy lên mức cao nhất để kịp thông xe vào ngày mai, 2-2-2026. 

Đây là hầm chui dẫn từ đường dẫn cao tốc TPHCM – Long Thành – Dầu Giây, kết nối trực tiếp với đại lộ Mai Chí Thọ theo hướng về hầm Thủ Thiêm.

Ngày mai thông xe hầm chui HC1-02 tại An Phú - Ảnh 1.

Khu vực hầm chui HC1-02, nút giao An Phú đã bắt đầu được thảm nhựa

Trên công trường, máy móc hoạt động liên tục, nhiều hạng mục được thi công song song. Hàng chục công nhân miệt mài hoàn thiện những công đoạn cuối cùng, từ mặt đường, hệ thống chiếu sáng đến các hạng mục an toàn giao thông, sẵn sàng cho ngày thông xe.

Hầm chui HC1-02 là hạng mục hầm chui cuối cùng trong dự án xây dựng nút giao An Phú. 

Công trình có chiều dài khoảng 760 m, gồm 4 làn xe chạy hai chiều, đóng vai trò quan trọng trong việc phân luồng phương tiện từ cao tốc về trung tâm TPHCM. 

Theo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông TPHCM, khi hầm chui này được đưa vào khai thác, kết hợp với nhánh hầm HC1-01 đã thông xe trước đó và cầu vượt N2 vừa hoàn thành, tình trạng ùn tắc tại nút giao An Phú được kỳ vọng sẽ giảm hơn 80%.

Đây cũng là hạng mục thứ ba hoàn thành tại nút giao An Phú. 

Trước đó, hầm chui HC1-01 dẫn từ đại lộ Mai Chí Thọ (hướng Thủ Thiêm) qua nút giao Đồng Văn Cống và kết nối về đại lộ Võ Nguyên Giáp đã thông xe vào ngày 30-6-2025. Cầu vượt N2 dẫn từ đường dẫn cao tốc TP HCM – Long Thành – Dầu Giây (hướng từ khu vực Đồng Nai, Bà Rịa – Vũng Tàu về) rẽ phải trực tiếp về đại lộ Mai Chí Thọ (hướng trung tâm thành phố, hầm Thủ Thiêm) cũng vừa được hoàn thành ngày 31-12-2025 vừa qua.

Ngày mai thông xe hầm chui HC1-02 tại An Phú - Ảnh 2.

Hàng chục công nhân vẫn miệt mài hoàn thiện những công đoạn cuối cùng, từ mặt đường, hệ thống chiếu sáng đến các hạng mục an toàn giao thông, sẵn sàng cho ngày thông xe

Ngày mai thông xe hầm chui HC1-02 tại An Phú - Ảnh 3.

Trên công trường, máy móc hoạt động liên tục, nhiều hạng mục được thi công song song

Ngày mai thông xe hầm chui HC1-02 tại An Phú - Ảnh 4.

Hầm chui HC1-02 là hạng mục hầm chui cuối cùng trong dự án xây dựng nút giao An Phú. Công trình có chiều dài khoảng 760 m, gồm 4 làn xe chạy hai chiều, đóng vai trò quan trọng trong việc phân luồng phương tiện từ cao tốc về trung tâm TPHCM

Ngày mai thông xe hầm chui HC1-02 tại An Phú - Ảnh 5.

Việc thông xe hầm chui HC1-02 đúng thời điểm được xem là giải pháp quan trọng, góp phần đáp ứng nhu cầu đi lại tăng cao của người dân trong dịp Tết Nguyên đán 2026

Ngày mai thông xe hầm chui HC1-02 tại An Phú - Ảnh 6.

Đây cũng là hạng mục thứ ba hoàn thành tại nút giao An Phú.

Ngày mai thông xe hầm chui HC1-02 tại An Phú - Ảnh 7.

Trước đó, Chủ tịch UBND TPHCM đã chỉ đạo Sở Xây dựng chịu trách nhiệm về tính chính xác và cơ sở pháp lý của hồ sơ báo cáo, đồng thời chủ trì thẩm định, trình phê duyệt theo đúng quy định, bảo đảm tiến độ đề ra

Ngày mai thông xe hầm chui HC1-02 tại An Phú - Ảnh 8.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông TPHCM được giao chịu trách nhiệm về tính chính xác của số liệu, sự phù hợp của phương án và việc tuân thủ các quy định liên quan; khẩn trương triển khai các công việc tiếp theo đúng chỉ đạo của lãnh đạo thành phố.

Ngày mai thông xe hầm chui HC1-02 tại An Phú - Ảnh 9.

Anh Nguyễn Hữu Kiệt (sinh năm 1985, ngụ phường An Khánh) chia sẻ: “Những năm trước, cứ sát Tết là khu An Phú kẹt xe kéo dài, đi làm hay về quê đều rất vất vả. Nay hầm chui mới sắp thông xe, có thêm tuyến đường để lựa chọn nên tôi rất phấn khởi. Hy vọng Tết này việc đi lại sẽ thuận lợi hơn, đỡ mất thời gian cho người dân”

Ngày mai thông xe hầm chui HC1-02 tại An Phú - Ảnh 10.

Theo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông TPHCM, khi hầm chui này được đưa vào khai thác, kết hợp với nhánh hầm HC1-01 đã thông xe trước đó và cầu vượt N2 vừa hoàn thành, tình trạng ùn tắc tại nút giao An Phú được kỳ vọng sẽ giảm hơn 80%

Ngày mai thông xe hầm chui HC1-02 tại An Phú - Ảnh 11.

Dự án xây dựng nút giao thông An Phú có tổng mức đầu tư hơn 3.400 tỉ đồng, được thiết kế là nút giao khác mức hoàn chỉnh ba tầng, gồm hệ thống cầu vượt, hầm chui và đường bộ quy mô lớn

Ngày mai thông xe hầm chui HC1-02 tại An Phú - Ảnh 12.

Khi hoàn thiện đồng bộ, nút giao này sẽ đóng vai trò then chốt trong việc kết nối khu Đông TPHCM với cao tốc TPHCM – Long Thành – Dầu Giây và khu vực cảng Cát Lái, giảm áp lực giao thông cho cửa ngõ phía Đông thành phố

Theo Đan Quế

Người Lao động

hầm chui

