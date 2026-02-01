Ngày mai thông xe hầm chui HC1-02 tại nút giao An Phú

Ghi nhận tại công trường hầm chui HC1-02, nút giao An Phú (phường Bình Trưng), không khí thi công đang được đẩy lên mức cao nhất để kịp thông xe vào ngày mai, 2-2-2026.
Đây là hầm chui dẫn từ đường dẫn cao tốc TPHCM – Long Thành – Dầu Giây, kết nối trực tiếp với đại lộ Mai Chí Thọ theo hướng về hầm Thủ Thiêm.
Trên công trường, máy móc hoạt động liên tục, nhiều hạng mục được thi công song song. Hàng chục công nhân miệt mài hoàn thiện những công đoạn cuối cùng, từ mặt đường, hệ thống chiếu sáng đến các hạng mục an toàn giao thông, sẵn sàng cho ngày thông xe.
Hầm chui HC1-02 là hạng mục hầm chui cuối cùng trong dự án xây dựng nút giao An Phú.
Công trình có chiều dài khoảng 760 m, gồm 4 làn xe chạy hai chiều, đóng vai trò quan trọng trong việc phân luồng phương tiện từ cao tốc về trung tâm TPHCM.
Theo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông TPHCM, khi hầm chui này được đưa vào khai thác, kết hợp với nhánh hầm HC1-01 đã thông xe trước đó và cầu vượt N2 vừa hoàn thành, tình trạng ùn tắc tại nút giao An Phú được kỳ vọng sẽ giảm hơn 80%.
Đây cũng là hạng mục thứ ba hoàn thành tại nút giao An Phú.
Trước đó, hầm chui HC1-01 dẫn từ đại lộ Mai Chí Thọ (hướng Thủ Thiêm) qua nút giao Đồng Văn Cống và kết nối về đại lộ Võ Nguyên Giáp đã thông xe vào ngày 30-6-2025. Cầu vượt N2 dẫn từ đường dẫn cao tốc TP HCM – Long Thành – Dầu Giây (hướng từ khu vực Đồng Nai, Bà Rịa – Vũng Tàu về) rẽ phải trực tiếp về đại lộ Mai Chí Thọ (hướng trung tâm thành phố, hầm Thủ Thiêm) cũng vừa được hoàn thành ngày 31-12-2025 vừa qua.