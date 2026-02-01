Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

300 kỹ sư, công nhân làm việc xuyên kỳ nghỉ trên công trường Vành đai 3 TPHCM

01-02-2026 - 15:24 PM | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

Những ngày cận Tết Bính Ngọ 2026, không khí thi công trên công trường dự án đường Vành đai 3 TPHCM, đoạn qua địa bàn thành phố, diễn ra khẩn trương, nhộn nhịp. Các nhà thầu đang tăng tốc thi công, tổ chức làm việc xuyên Tết nhằm đảm bảo mục tiêu thông xe theo đúng chỉ đạo của Chính phủ và UBND TPHCM.

Ghi nhận của Tiền Phong tại dự án đường Vành đai 3 TPHCM trong những ngày qua cho thấy, đoạn đi qua các xã Hóc Môn, Bà Điểm và Xuân Thới Sơn (huyện Hóc Môn cũ), đoạn đường dài hơn 10km đã dần thành hình rõ nét. Đây là một trong những phân đoạn phía Tây của dự án, đang được tập trung nguồn lực để kịp tiến độ theo kế hoạch.

Theo chủ đầu tư, đoạn tuyến phía Tây của Vành đai 3 dài 32,6km phải đối mặt với thách thức lớn khi có đến 28,5km đi qua khu vực nền đất yếu. Đến nay, hơn 22km nền đất yếu đã được xử lý. Các đơn vị thi công đang tập trung dỡ tải, thi công lớp cấp phối đá dăm, phấn đấu hoàn thành toàn bộ nền móng trong tháng 4/2026.

300 kỹ sư, công nhân làm việc xuyên kỳ nghỉ trên công trường Vành đai 3 TPHCM- Ảnh 1.

Trên công trường dự án Vành đai 3 TPHCM. Ảnh: Duy Anh

Hiện nay, trên tuyến, nhiều vị trí cầu cạn đã hoàn thành kết cấu bê tông chính như dầm, mặt cầu, lan can. Hệ thống cầu vượt, đường dẫn tại các nút giao lớn cơ bản đã thành hình. Sau khi hoàn tất phần kết cấu chính, các nhà thầu sẽ triển khai thảm nhựa mặt đường, lắp đặt hệ thống an toàn giao thông và chiếu sáng.

Đáng chú ý, trong dịp Tết Bính Ngọ 2026, dự án Vành đai 3 TPHCM sẽ tổ chức thi công xuyên Tết nhằm đảm bảo tiến độ chung.

Theo ông Trịnh Linh Phương, Phó giám đốc Ban Giao thông TPHCM, dự kiến sẽ có hơn 300 kỹ sư, công nhân cùng khoảng 90 thiết bị sẽ làm việc xuyên Tết trên công trường dự án đường Vành đai 3 TPHCM.

“Các hạng mục tập trung chủ yếu gồm phần đường đầu cầu nút giao cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây, cầu cạn giáp nút giao Tân Vạn, các hạng mục hoàn thiện cầu cạn trên địa bàn TP. Thủ Đức cũ và công tác xử lý đất yếu bằng bơm hút chân không tại các khu vực Củ Chi, Hóc Môn và Bình Chánh cũ”- đại diện Ban Giao thông TPHCM thông tin.

Theo kế hoạch, toàn tuyến Vành đai 3 TPHCM sẽ được thông xe vào tháng 6 năm nay.

Theo Hữu Huy

Tiền Phong

