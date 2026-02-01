Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Công bố 10 thủ tục hành chính mới về bảo hiểm thất nghiệp

01-02-2026 - 13:41 PM | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

Theo Quyết định 107 của Bộ Nội vụ, 10 thủ tục hành chính mới về bảo hiểm thất nghiệp được áp dụng, nhiều thủ tục cũ bị bãi bỏ

Bộ trưởng Bộ Nội vụ vừa ký ban hành Quyết định số 107/QĐ-BNV về việc công bố các thủ tục hành chính mới ban hành và bãi bỏ một số thủ tục hành chính trong lĩnh vực việc làm, theo quy định tại Nghị định số 374/2025.

Bộ Nội vụ ban hành 10 thủ tục hành chính mới về việc làm liên quan bảo hiểm thất nghiệp

Bộ Nội vụ ban hành 10 thủ tục hành chính mới về việc làm liên quan bảo hiểm thất nghiệp

Theo Quyết định số 107/QĐ-BNV, có danh mục 10 thủ tục hành chính mới về bảo hiểm thất nghiệp thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ.

Nghị định số 374/2025 quy định chi tiết một số điều của Luật Việc làm năm 2025 về bảo hiểm thất nghiệp.

Các thủ tục này gồm tham gia bảo hiểm thất nghiệp; hỗ trợ tư vấn, giới thiệu việc làm; hỗ trợ người lao động tham gia đào tạo, nâng cao trình độ kỹ năng nghề; hưởng trợ cấp thất nghiệp; thông báo hằng tháng về việc tìm kiếm việc làm; tạm dừng hưởng trợ cấp thất nghiệp; tiếp tục hưởng trợ cấp thất nghiệp; chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp; chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp; hỗ trợ người sử dụng lao động đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề để duy trì việc làm cho người lao động.

Trong số 10 thủ tục hành chính cấp tỉnh này, chỉ thủ tục tham gia bảo hiểm thất nghiệp do cơ quan bảo hiểm xã hội thực hiện. 9 thủ tục hành chính còn lại do Sở Nội vụ và tổ chức dịch vụ việc làm công thực hiện theo phân cấp.

Quyết định số 107/QĐ-BNV cũng quy định nội dung chi tiết đối với từng thủ tục hành chính, bao gồm trình tự, cách thức thực hiện; thành phần, số lượng hồ sơ; thời hạn giải quyết; đối tượng thực hiện; cơ quan giải quyết; kết quả thực hiện; yêu cầu, điều kiện thực hiện; căn cứ pháp lý và các mẫu hồ sơ kèm theo.

Cùng với việc ban hành các thủ tục hành chính mới, Bộ Nội vụ cũng bãi bỏ một số quyết định trước đây. Cụ thể là Quyết định số 315/QĐ-BNV ngày 4-4-2025 về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực việc làm; Quyết định số 990/QĐ-BNV ngày 4-9-2025 về việc công bố 6 thủ tục hành chính về bảo hiểm thất nghiệp triển khai thí điểm trên Cổng Dịch vụ công quốc gia.

Theo đó, nhiều thủ tục hành chính cấp tỉnh trong lĩnh vực việc làm bị bãi bỏ, như tham gia bảo hiểm thất nghiệp; giải quyết hưởng, tạm dừng, tiếp tục, chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp; chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp (chuyển đi, chuyển đến); giải quyết hỗ trợ học nghề; hỗ trợ tư vấn, giới thiệu việc làm; thông báo về việc tìm kiếm việc làm; giải quyết hỗ trợ kinh phí đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ kỹ năng nghề để duy trì việc làm cho người lao động; liên thông chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp.

Theo G. Nam

Người Lao động

