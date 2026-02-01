Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Từ 14/2, hộ kinh doanh phải biết 4 điểm mới về kê khai thuế này

01-02-2026 - 10:28 AM | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

Những điểm mới này về kê khai thuế hộ kinh doanh cần nắm để thực hiện đầy đủ.

Thuế TP Huế vừa thông tin một số nội dung mới về kê khai thuế tại Nghị định số 373/2025/NĐ-CP ngày 31/12/2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 126/2020/NĐ-CP về hướng dẫn Luật Quản lý thuế. Nghị định có hiệu lực từ ngày 14/02/2026.

Thứ nhất, người nộp thuế được lựa chọn khai thuế thu nhập cá nhân theo quý. Việc áp dụng thực hiện trong trường hợp người nộp thuế đủ điều kiện khai thuế giá trị gia tăng theo quý. (Khoản 1 Điều 1)

Thứ hai, không bị xử phạt vi phạm hành chính về chậm nộp hồ sơ khai thuế khi nộp lại hồ sơ do thay đổi kỳ tính thuế. Quy định này áp dụng trong cả trường hợp người nộp thuế tự phát hiện và cơ quan thuế phát hiện không qua kiểm tra tại trụ sở người nộp thuế. Theo đó, người nộp thuế nộp lại hồ sơ khai thuế theo tháng thay thế cho hồ sơ khai thuế theo quý đã nộp. (Khoản 2 Điều 1)

Thứ ba, về địa điểm nộp hồ sơ khai thuế, cá nhân có thu nhập tiền lương, tiền công từ hai nơi trở lên thực hiện nộp hồ sơ khai quyết toán thuế tại cơ quan thuế quản lý trực tiếp tổ chức trả thu nhập lớn nhất trong năm. Trường hợp nộp không đúng, cơ quan thuế đã tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm chuyển hồ sơ đến đúng cơ quan thuế theo quy định. (Điều 3)

Thứ tư, ban hành hệ thống hồ sơ, mẫu biểu, tờ khai thuế mới. Đối với các hồ sơ đã kê khai theo mẫu biểu cũ tại Nghị định số 126/2020/NĐ-CP và Thông tư số 80/2021/TT-BTC, tiếp tục thực hiện các mẫu biểu này cho kỳ tính thuế năm 2025.

Từ ngày 1/1/2026, hộ và cá nhân kinh doanh sẽ chính thức chuyển từ cơ chế thuế khoán sang hình thức kê khai thuế. Theo lộ trình cải cách quản lý thuế, phương thức khoán – tức cơ quan thuế ấn định mức doanh thu và số thuế phải nộp cố định hằng tháng – sẽ dần được bãi bỏ, thay thế bằng cơ chế kê khai dựa trên doanh thu thực tế phát sinh.

Người nộp thuế có trách nhiệm lập hồ sơ khai thuế, sử dụng hóa đơn điện tử theo quy định và thực hiện nghĩa vụ thuế trên cơ sở số liệu giao dịch thực tế. Việc chuyển đổi này nhằm tăng tính minh bạch, đồng bộ dữ liệu quản lý thuế với hệ thống ngân hàng, hóa đơn điện tử và nền tảng số, đồng thời nâng cao hiệu quả quản lý đối với khu vực hộ kinh doanh.

Thông tin quan trọng về vàng mà tất cả người dân cần nắm rõ

Theo Kỳ Thư

An ninh tiền tệ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Khẩn trương đề xuất lựa chọn hình thức đầu tư đường sắt tốc độ cao Bắc – Nam

Khẩn trương đề xuất lựa chọn hình thức đầu tư đường sắt tốc độ cao Bắc – Nam Nổi bật

Toàn cảnh các dự án giao thông trọng điểm ở Hà Nội đồng loạt thông xe trước Tết

Toàn cảnh các dự án giao thông trọng điểm ở Hà Nội đồng loạt thông xe trước Tết Nổi bật

Cơ quan Thuế khuyến nghị người nộp thuế nên sớm làm điều này để tránh lỡ quyền lợi

Cơ quan Thuế khuyến nghị người nộp thuế nên sớm làm điều này để tránh lỡ quyền lợi

10:08 , 01/02/2026
Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 2/2026

Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 2/2026

10:00 , 01/02/2026
Hỏa tốc đề nghị 3 bộ gỡ vướng cho nông sản đang ùn tắc ở cửa khẩu

Hỏa tốc đề nghị 3 bộ gỡ vướng cho nông sản đang ùn tắc ở cửa khẩu

09:47 , 01/02/2026
Báo Mỹ ngạc nhiên trước siêu đô thị 10 tỷ USD của Việt Nam, dự báo sánh ngang loạt dự án hàng đầu TG

Báo Mỹ ngạc nhiên trước siêu đô thị 10 tỷ USD của Việt Nam, dự báo sánh ngang loạt dự án hàng đầu TG

09:32 , 01/02/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên