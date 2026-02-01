Hỏa tốc đề nghị 3 bộ gỡ vướng cho nông sản đang ùn tắc ở cửa khẩu

Theo Cục Hải quan, trong quá trình thực hiện Nghị định số 46 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn thực phẩm, các đơn vị Hải quan khu vực và doanh nghiệp đã phản ánh nhiều khó khăn, bất cập phát sinh trong khâu kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm đối với hàng hóa nhập khẩu.

Cụ thể, tại nhiều cửa khẩu, các cơ quan thực hiện kiểm tra an toàn thực phẩm đã tạm ngừng cấp giấy chứng nhận kiểm dịch và thông báo kết quả kiểm tra an toàn thực phẩm đối với các lô hàng thực phẩm nhập khẩu có nguồn gốc từ thực vật và động vật. Nguyên nhân là do các quy định hiện hành chưa có điều khoản chuyển tiếp đối với trình tự, thủ tục kiểm tra an toàn thực phẩm nhập khẩu, khiến việc ban hành thông báo kết quả kiểm tra để làm căn cứ thông quan gặp lúng túng.

Cục Hải quan cho biết, theo thống kê nhanh trong ngày 30/1, tại cửa khẩu quốc tế Kim Thành (Lào Cai) có khoảng 300 xe chở nông sản tươi sống, rau củ quả và bánh kẹo chưa có kết quả kiểm tra an toàn thực phẩm để thông quan. Tại cửa khẩu Hoa Lư (Đồng Nai), có 251 xe chờ kết quả kiểm tra đối với mặt hàng sắn lát.

Hàng trăm container nông sản, hàng thực phẩm ùn tắc do chưa có quy định hướng dẫn Nghị định 46.

Ngoài ra, tình trạng ùn ứ hàng hóa cũng được ghi nhận tại một số cửa khẩu khác như Lao Bảo (Quảng Trị) khoảng 50 xe; Dinh Bà và Thường Phước (Đồng Tháp) khoảng 100-200 xe; Vĩnh Xương (An Giang) khoảng 200 ghe thuyền và Tịnh Biên (An Giang) khoảng 200 xe đang chờ thông quan.

Theo Cục Hải quan, phần lớn hàng hóa bị ách tắc là thực phẩm nhập khẩu, đặc biệt là nông sản, hoa quả tươi sống và hàng hóa có hạn sử dụng ngắn ngày. Việc chậm thông quan có nguy cơ gây hư hỏng hàng hóa, phát sinh chi phí lưu kho, lưu bãi, phạt do chậm giao hàng, gây thiệt hại lớn cho doanh nghiệp, nhất là trong thời điểm cao điểm Tết Nguyên đán sắp đến.

Trước tình hình trên, Cục Hải quan đề nghị các bộ quản lý chuyên ngành sớm có hướng dẫn cụ thể để tháo gỡ vướng mắc trong quá trình triển khai Nghị định số 46 nhằm bảo đảm thông quan hàng hóa, hạn chế thiệt hại cho doanh nghiệp và tránh nguy cơ ách tắc tại cửa khẩu.