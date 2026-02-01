Thông tin quan trọng về hóa đơn, bảng kê, chứng từ chuyển khoản: Hộ kinh doanh cần biết, tránh thiếu sót khi quyết toán thuế

Ngày 15/1, tại TP. Hồ Chí Minh, Cục Thuế phối hợp với Báo Tuổi Trẻ đã tổ chức Hội thảo với chủ đề “Thực hiện thuế kê khai: Hộ kinh doanh cần lưu ý gì?”.

Tại đây, đại diện một hộ kinh doanh đặt câu hỏi: Hộ có số lượng hàng tồn kho với hàng nghìn mặt hàng với số lượng rất lớn. Khi mua hàng, hộ đã thanh toán bằng hình thức chuyển khoản. Vậy, chứng từ được tìm lại tại lịch sử chuyển khoản ngân hàng có hợp lệ để ghi nhận chi phí đầu vào hay không?

Trả lời câu hỏi trên, bà Phạm Minh Hiền - Phó Trưởng Ban Chính sách và Thuế Quốc tế, Cục Thuế cho biết, giao dịch chuyển khoản chỉ thể hiện việc thanh toán, chưa đủ căn cứ để ghi nhận chi phí.

Để được ghi nhận chi phí đầu vào, hộ kinh doanh cần cung cấp chứng từ mua hàng, đó có thể là hóa đơn, bảng kê hoặc chứng từ kế toán khác thể hiện việc mua hàng. Khi các chứng từ này đi kèm với nội dung chuyển khoản, người mua hàng sẽ được tính là có đầy đủ bộ hồ sơ để xác minh khoản chi phí được trừ khi quyết toán thuế.

Cũng tại hội thảo, nhiều hộ kinh doanh bày tỏ mong muốn được tháo gỡ về xử lý hàng tồn kho. Trả lời vấn đề này, bà Nguyễn Thị Cúc cho biết, theo ghi nhận thực tế, thời gian qua có không ít tiểu thương nhập hàng qua đường tiểu ngạch, gần như không có hóa đơn đầu vào. Các tiểu thương này khi mua hàng chỉ kèm theo một số giấy tờ, tài liệu về giao dịch tiểu ngạch.

Với thực trạng trên, bà Cúc đã có kiến nghị đối với các hộ kinh doanh có doanh thu lớn, nộp thuế theo phương pháp lấy doanh thu trừ chi phí khi chứng minh chi phí đầu vào trong trường hợp không có hóa đơn.

Theo đó, bà Cúc đề xuất cơ quan Thuế nghiên cứu cơ chế cho phép hộ, cá nhân kinh doanh được phép kiểm kê hàng tồn kho, có lập biên bản lượng hàng, đơn giá và có cam kết chịu trách nhiệm. Từ đó, họ sẽ sử dụng sổ này làm cơ sở để hạch toán vào chi phí.