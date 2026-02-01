Trung tâm Tài chính quốc tế tại Đà Nẵng: 'Cánh cửa mở' cho các mô hình tài chính mới

Sự kiện đánh dấu bước ngoặt quan trọng trong chiến lược phát triển hệ thống tài chính quốc gia, đồng thời mở ra không gian tăng trưởng mới cho Đà Nẵng trong bối cảnh Việt Nam bước vào giai đoạn phát triển với yêu cầu cao hơn về tăng trưởng, hội nhập và đổi mới sáng tạo.

Không chỉ là một trung tâm tài chính theo nghĩa truyền thống, Trung tâm Tài chính quốc tế tại Đà Nẵng được kỳ vọng trở thành "cánh cửa mở" cho các mô hình tài chính mới, nơi hội tụ dòng vốn quốc tế, tri thức quản trị hiện đại và đội ngũ chuyên gia tài chính chất lượng cao, góp phần đưa Việt Nam tiến gần hơn tới mục tiêu trở thành điểm đến tài chính năng động trong khu vực và trên thế giới.

Khu vực Công viên phần mềm số 2, nơi đặt Cơ quan điều hành Trung tâm Tài chính quốc tế tại Đà Nẵng - Ảnh: VGP/Nhật Anh

Tiên phong triển khai, mở rộng các sản phẩm tài sản số, tiền số, thanh toán số

Theo Cơ quan điều hành Trung tâm Tài chính quốc tế tại Đà Nẵng, Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam tại Đà Nẵng được thành lập và vận hành theo Nghị định số 323 của Chính phủ. Đây là lần đầu tiên Việt Nam triển khai mô hình trung tâm tài chính quốc tế theo chuẩn mực mới, với khuôn khổ pháp lý riêng, cơ chế đặc thù và phương thức quản trị hiện đại, tạo tiền đề cho việc thử nghiệm có kiểm soát các mô hình tài chính tiên tiến.

Theo định hướng tại Nghị định 323, Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam tại Đà Nẵng phát triển theo mô hình trung tâm tài chính hiện đại, đa chức năng, gắn kết chặt chẽ với hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, công nghệ số và tài chính bền vững. Trung tâm không chỉ đóng vai trò là nơi tập trung các định chế tài chính truyền thống mà còn là không gian thử nghiệm và triển khai các mô hình tài chính mới, các sản phẩm tài chính sáng tạo.

Một trong những điểm nhấn của mô hình này là việc tiên phong triển khai và mở rộng các sản phẩm tài sản số, tiền số, thanh toán số, các nền tảng giao dịch và sàn giao dịch chuyên biệt trong khuôn khổ thử nghiệm có kiểm soát.

Bên cạnh đó, Trung tâm còn thúc đẩy tài trợ chuỗi cung ứng, các dịch vụ tài chính của bên thứ ba, các tổ chức cho vay không nhận tiền gửi từ công chúng nhằm bổ trợ và tương hỗ với thị trường tài chính truyền thống. Cách tiếp cận này cho phép hình thành các sản phẩm tài chính chuyên biệt, linh hoạt, phù hợp với nhu cầu của nền kinh tế số và xu thế tài chính toàn cầu.

Quy hoạch 300 ha để phát triển các phân khu chức năng Trung tâm tài chính quốc tế

Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam tại Đà Nẵng được quy hoạch với tổng diện tích khoảng 300 ha, đáp ứng các tiêu chí cốt lõi của một trung tâm tài chính hiện đại: kết nối nhanh với sân bay quốc tế, cảng biển, các trục giao thông chiến lược; hạ tầng số và công nghệ thông tin đồng bộ; không gian đô thị chất lượng cao, thuận lợi cho việc thu hút chuyên gia, tổ chức tài chính và nhà đầu tư trong và ngoài nước đến sinh sống và làm việc lâu dài.

Cụ thể, Trung tâm được phát triển tại nhiều phân khu chức năng, bao gồm: khu đất tại phường An Hải với diện tích 6,17 ha; tòa nhà 20 tầng tại Công viên phần mềm số 2 thuộc phường Hải Châu; khu đất phía Tây Bắc đường dẫn lên cầu Thuận Phước; khu đất góc đường Như Nguyệt – Xuân Diệu và đặc biệt là khoảng 282 ha khu vực dự kiến phát triển lấn biển đối diện đường Nguyễn Tất Thành. Cách bố trí này cho phép Trung tâm tài chính phát triển linh hoạt theo từng giai đoạn, đồng thời tạo dư địa mở rộng trong dài hạn.

Ngay trong năm 2025, UBND TP. Đà Nẵng đã hoàn thành nhiều hạng mục hạ tầng quan trọng phục vụ vận hành Trung tâm. Khu trụ sở Cơ quan điều hành Trung tâm Tài chính quốc tế tại Công viên phần mềm số 2 đã được đưa vào sử dụng, với không gian làm việc dành cho các thành viên hơn 4.000 m², đáp ứng đầy đủ yêu cầu về hạ tầng internet, hệ thống dữ liệu, máy chủ và an ninh thông tin.

Đồng thời, thành phố đã hoàn tất việc phủ sóng mạng 5G tại các khu vực quy hoạch xây dựng Trung tâm tài chính quốc tế, tạo nền tảng cho các hoạt động tài chính số, giao dịch điện tử và quản trị thông minh. Dự kiến trong quý II năm 2026, tòa nhà công nghệ thông tin 20 tầng với tổng diện tích sàn hơn 27.000 m² cùng hệ thống lưu trữ, giám sát và điều hành thông minh sẽ được hoàn thành. Công trình này được định hướng trở thành hạt nhân thu hút các quỹ đầu tư, doanh nghiệp công nghệ, công ty khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo và các mô hình thử nghiệm tài chính mới.

Đà Nẵng dự kiến phát triển lấn biển đối diện đường Nguyễn Tất Thành với quy mô khoảng 282 ha để phát triển các phân khu chức năng của Trung tâm tài chính quốc tế - Ảnh: VGP/Nhật Anh

Quản lý theo chuẩn quốc tế, lấy thị trường làm trung tâm

Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam tại Đà Nẵng được quản lý và điều hành trực tiếp bởi Cơ quan điều hành Trung tâm Tài chính quốc tế tại Đà Nẵng, do Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hồ Kỳ Minh làm Chủ tịch. Ngay sau khi được thành lập, Cơ quan điều hành đã nhanh chóng hoàn thiện bộ máy tổ chức, ban hành các quy định nền tảng về chức năng, nhiệm vụ, quy chế làm việc và kế hoạch tuyển chọn nhân sự theo chính sách thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao.

Đáng chú ý, Cơ quan điều hành đã ký hợp đồng với một chuyên gia nước ngoài từng là Giám đốc điều hành một Trung tâm tài chính quốc tế để đảm nhiệm vị trí Giám đốc Ban Thành viên. Đây là bước đi thể hiện rõ định hướng tiếp cận chuẩn mực quốc tế trong quản trị và vận hành Trung tâm.

Cùng với đó, Cổng Thông tin điện tử Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam tại Đà Nẵng được đưa vào vận hành nhằm tích hợp các dịch vụ theo cơ chế một cửa: Hệ thống đăng ký thành viên và cấp phép hoạt động, hệ thống đăng ký và cấp giấy phép lao động, visa và dịch vụ hỗ trợ khác; đồng thời được thiết lập để liên thông dữ liệu với các cơ quan nhà nước để xác thực doanh nghiệp, tuân thủ các quy định chống rửa tiền, phòng chống tài trợ khủng bố, thực hiện nghĩa vụ thuế, đăng ký và cấp phép lao động…đảm bảo tối đa tính tuân thủ và minh bạch.

Trên cơ sở khung pháp lý được ban hành, Cơ quan điều hành đã xây dựng và ban hành quy trình đăng ký, công nhận thành viên; quy trình cấp phép thành lập và hoạt động của ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài. Tại hội nghị công bố Nghị quyết số 259/2025/QH15 của Quốc hội, Trung tâm đã cấp chứng nhận thành viên chính thức cho 12 tổ chức, định chế tài chính và trao thư chấp thuận quan tâm cho nhiều tổ chức, ngân hàng thương mại và tập đoàn tài chính quốc tế.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hồ Kỳ Minh nhấn mạnh, việc thành lập Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam thể hiện quyết tâm cao của Đảng, Nhà nước trong bối cảnh hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, nhu cầu huy động nguồn vốn lớn cho mục tiêu tăng tăng trưởng kinh tế trên hai con số trong những năm tới. Đối với Đà Nẵng, đây là cơ hội lịch sử để tạo đột phá trong phát triển kinh tế, nâng cao vị thế trên bản đồ tài chính khu vực.

Trong thời gian tới, Cơ quan điều hành cam kết kiên định mục tiêu vận hành Trung tâm theo chuẩn mực quốc tế; xây dựng bộ máy tinh gọn, chuyên nghiệp; lấy nhà đầu tư và thị trường làm trung tâm phục vụ; đẩy mạnh hợp tác quốc tế; phát triển hệ sinh thái tài chính gắn với đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và kinh tế tư nhân; đồng thời thiết lập cơ chế giám sát, quản lý rủi ro chặt chẽ, bảo đảm an ninh, an toàn tài chính – tiền tệ quốc gia.

"Có thể khẳng định, việc hình thành và từng bước đưa Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam tại Đà Nẵng vào vận hành là một quyết sách lớn, khó và chưa có tiền lệ. Tuy nhiên, với cách tiếp cận bài bản, lộ trình rõ ràng và quyết tâm chính trị cao, Trung tâm được kỳ vọng sẽ trở thành động lực tăng trưởng mới, góp phần đưa Đà Nẵng phát triển đột phá, bền vững và từng bước khẳng định uy tín của Việt Nam trên bản đồ tài chính quốc tế", ông Hồ Kỳ Minh cho hay.