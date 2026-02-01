Hơn 54.000 doanh nghiệp gia nhập và tái gia nhập thị trường tháng 1

Ảnh minh họa.

Riêng tháng 1/2026, ước tính có trên 54.000 doanh nghiệp gia nhập và tái gia nhập thị trường, tăng khoảng 62% so với cùng kỳ năm trước.

Đáng chú ý, gần 1.000 hộ kinh doanh đã chuyển đổi lên mô hình doanh nghiệp, tương đương khoảng 25% tổng số hộ chuyển đổi của cả năm 2025.

Diễn biến này cho thấy xu hướng "chính thức hóa" hoạt động kinh doanh đang được đẩy nhanh, trong bối cảnh các rào cản gia nhập thị trường tiếp tục được tháo gỡ và chi phí tuân thủ giảm dần.

Sau hơn 9 tháng triển khai Nghị quyết 68-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân, những tác động bước đầu đã thể hiện khá rõ qua sự gia tăng số lượng doanh nghiệp, hộ kinh doanh cũng như diễn biến tích cực trên thị trường vốn.

Song song với sự mở rộng về số doanh nghiệp, thị trường chứng khoán cũng ghi nhận đà tăng nhanh về quy mô nhà đầu tư. Tính đến cuối tháng 1/2026, số tài khoản nhà đầu tư đã vượt mốc 11 triệu, tăng khoảng 25% so với cuối năm 2024.

Sự gia tăng này phản ánh kỳ vọng tích cực hơn của khu vực tư nhân và người dân đối với triển vọng kinh tế, đồng thời cho thấy vai trò ngày càng lớn của thị trường vốn trong huy động nguồn lực cho tăng trưởng.

Báo cáo của Bộ Tài chính cũng cho biết, triển khai Nghị quyết 68 của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 198 của Quốc hội về cơ chế, chính sách đặc biệt phát triển kinh tế tư nhân, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 138 và Nghị quyết số 139 giao 69 nhiệm vụ cho các bộ ngành, địa phương. Đến nay các cơ quan Trung ương và địa phương đã hoàn thành 41/43 nhiệm vụ của năm 2025 (đạt hơn 96%).

Nổi bật, các cơ quan đã trình Quốc hội đã ban hành Luật Đầu tư cắt giảm 38 ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện, thu hẹp phạm vi đối với 20 ngành nghề khác. Tổng số gần 3.000 thủ tục hành chính liên quan hoạt động sản xuất, kinh doanh được cắt giảm, đơn giản hóa (dự kiến đạt 63%).

Tổng thời gian giải quyết thủ tục hành chính dự kiến cắt giảm là 29.308/89.721 ngày (đạt gần 33%) và cắt giảm chi phí tuân thủ khoảng 48.600/120.000 tỷ đồng mỗi năm (đạt hơn 40%).

Sau hơn 9 tháng ban hành Nghị quyết 68, tác động của nghị quyết bước đầu thể hiện qua sự gia tăng mạnh mẽ số lượng doanh nghiệp, hộ kinh doanh gia nhập, tái gia nhập thị trường; diễn biến tích cực, bước khởi sắc mạnh mẽ trên thị trường chứng khoán; sự khởi sắc của hoạt động xuất nhập khẩu; đóng góp ngày càng lớn của khu vực kinh tế tư nhân vào thu ngân sách nhà nước.

Tại Phiên họp lần thứ tư của Ban Chỉ đạo quốc gia triển khai Nghị quyết 68, diễn ra sáng 31/1, tại Hà Nội, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng đã bổ sung nhiều nội dung mới liên quan đến phát triển kinh tế tư nhân, tạo thêm cơ sở chính trị quan trọng để khu vực này thực sự trở thành một động lực then chốt của nền kinh tế.

Theo Thủ tướng Phạm Minh Chính, niềm tin của doanh nghiệp trong và ngoài nước tiếp tục được củng cố, thể hiện qua các dòng vốn đầu tư, các chỉ số niềm tin kinh doanh và sự phục hồi của hoạt động sản xuất - thương mại.

Thủ tướng đề nghị các đại biểu tập trung đánh giá tình hình triển khai Nghị quyết 68; những mặt được, chưa được; các bài học kinh nghiệm; đề xuất các nhiệm vụ, giải pháp để làm tốt hơn trong thời gian tới; nhất là việc tạo môi trường đầu tư kinh doanh lành mạnh, thông thoáng, bình đẳng, xây dựng thể chế thông thoáng, hạ tầng thông suốt, quản trị thông minh, phát huy tinh thần nói đi đôi với làm, nhà nước kiến tạo, doanh nghiệp tiên phong, nhân dân ủng hộ, lợi ích hài hòa, rủi ro chia sẻ, hài hòa lợi ích giữa Nhà nước, người dân và doanh nghiệp.

Trong bức tranh chung của năm 2025, kinh tế vĩ mô tiếp tục ổn định, lạm phát được kiểm soát, tăng trưởng được duy trì, quy mô GDP ước đạt khoảng 514 tỷ USD, GDP bình quân đầu người vượt mốc 5.000 USD. Đáng chú ý, khu vực kinh tế tư nhân ngày càng đóng vai trò nổi bật hơn, không chỉ qua số lượng doanh nghiệp gia nhập thị trường, mà còn qua đóng góp vào thu ngân sách, đầu tư phát triển và tăng trưởng kinh tế.