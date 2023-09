PMI Việt Nam tháng 8 vượt ngưỡng 50 điểm sau 6 tháng, liệu ngành sản xuất đã phục hồi hoàn toàn?

Theo đó, các công ty đã gia tăng hoạt động mua hàng. Trong khi sản lượng và đơn đặt hàng có dấu hiệu khả quan, việc làm tiếp tục giảm nhẹ khi các công ty đã ngần ngại tuyển thêm nhân viên trong bối cảnh nhu cầu còn yếu.

Không chỉ vậy, báo cáo cho biết, tình trạng giá cả tăng trở lại cũng được ghi nhận vào giữa quý 3. Chi phí đầu vào tăng lần đầu trong vòng 4 tháng trở lại đây, trong khi giá bán hàng có dấu hiệu tăng lần đầu kể từ tháng 3.

Kết quả, Chỉ số Nhà Quản trị Mua hàng - Manufacturing Purchasing Managers' Index™ (PMI®) - ngành sản xuất Việt Nam trong tháng 8 đã tăng trở lại lên trên ngưỡng 50 điểm sau 6 tháng. Điều này cho thấy các điều kiện kinh doanh trong ngành sản xuất đã cải thiện nhẹ.

S&P Global nhận định, ngành sản xuất phục hồi trở lại đã phản ánh những dấu hiệu cải thiện của nhu cầu. Cụ thể, các nhà sản xuất ghi nhận số lượng đơn đặt hàng mới tăng lần đầu trong vòng 6 tháng trở lại đây, trong khi số lượng đơn đặt hàng xuất khẩu mới cũng tăng sau thời gian giảm kéo dài 5 tháng. Tuy nhiên, tốc độ tăng trưởng là nhẹ khi có một số báo cáo cho thấy nhu cầu còn yếu.

Tương tự, cũng trong khoảng thời gian này, sản lượng ngành sản xuất cũng đã tăng trưởng trở lại, kết thúc thời kỳ giảm sản lượng kéo dài 5 tháng. Tuy nhiên, tốc độ tăng trưởng chỉ là nhẹ. Trong đó, sản lượng và số lượng đơn đặt hàng mới trong lĩnh vực hàng hóa đầu tư cơ bản có dấu hiệu phục hồi khả quan nhất.

Trong bối cảnh số lượng đơn đặt hàng mới và yêu cầu sản xuất tăng, các công ty đã tăng mạnh hoạt động mua hàng. Báo cáo của S&P Global cho hay, đây là lần tăng đầu tiên trong 6 tháng trở lại đây, các công ty đã tăng mạnh hoạt động mua hàng và được xem mức tăng đáng kể nhất kể từ tháng 9/2022. Từ đó, tồn kho hàng mua cũng tăng tháng thứ hai liên tiếp.

Tuy nhiên, S&P Global cho biết, tình hình việc làm vẫn không mấy khả quan do các công ty vẫn do dự trong việc tuyển thêm nhân viên. Vì lẽ đó, số lượng việc làm đã giảm 6 tháng liên tiếp. Mặc dù vậy, tốc độ giảm và mức giảm việc làm trong tháng 8 tương đối nhẹ so với các tháng trước đó.

Việc làm tiếp tục giảm phản ánh năng lực sản xuất trong ngành không được dùng hết, và lượng công việc tồn đọng đã giảm tháng thứ tám liên tiếp. Các công ty cũng ghi nhận tồn kho hàng thành phẩm tăng tháng thứ hai liên tiếp do nhu cầu yếu đã khiến hàng hóa thành phẩm chưa bán được.

Dữ liệu của tháng 8 cho thấy giá cả đầu vào tăng mạnh, từ đó kết thúc thời kỳ giảm kéo dài 3 tháng. Theo báo cáo của S&P Global, một số thành viên nhóm khảo sát cho rằng nguyên nhân tăng chi phí đầu vào là do giá dầu và giá thực phẩm tăng . Từ đó, các công ty cũng tăng giá bán hàng, mặc dù mức tăng chỉ là nhẹ. Đây là lần tăng giá đầu ra đầu tiên kể từ tháng 3.

Về thời gian giao hàng của các nhà cung cấp, báo cáo chỉ ra rằng, mặc dù nhu cầu hàng hóa đầu vào tăng trong tháng 8, thời gian giao hàng của nhà cung cấp được rút ngắn tháng thứ 8 liên tiếp vì hàng tồn kho của các nhà cung cấp vẫn đủ để đáp ứng các đơn hàng. Hiệu suất hoạt động của người bán hàng cũng cải thiện mạnh, mặc dù ít đáng kể nhất kể từ tháng 5.

Sự cải thiện tạm thời của nhu cầu thị trường đã giúp nâng cao niềm tin kinh doanh vào giữa quý 3 khi các công ty hy vọng sự phục hồi sẽ tiếp tục trong những tháng tới. Mức độ lạc quan về triển vọng sản lượng trong 12 tháng tới là cao nhất trong năm tháng, nhưng vẫn nằm dưới mức trung bình của chỉ số khi tiếp tục có những quan ngại về lực cầu.



Đánh giá về ngành sản xuất của Việt Nam trong tháng 7, ông Andrew Harker, Giám đốc Kinh tế tại S&P Global Market Intelligence, cho biết:

“Chỉ số PMI mới nhất của ngành Sản xuất Việt Nam đã vẽ một bức tranh tươi sáng hơn về sức khỏe của ngành này so với những tháng gần đây, với sản lượng, số lượng đơn đặt hàng mới, hoạt động xuất khẩu và hoạt động mua hàng đều tăng trở lại".

"Tuy nhiên, sự cải thiện nói chung vẫn còn yếu khi lực cầu vẫn còn mỏng manh. Do đó, còn quá sớm để nói rằng ngành sản xuất đã ở trạng thái phục hồi trọn vẹn", vị chuyên gia nhận định.