PNJ báo lãi 7 tháng tăng 66% so với cùng kỳ

CTCP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận ( HoSE: PNJ ) vừa công bố kết quả kinh doanh tháng 7 với 2.511 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng 413,6% so với cùng kỳ năm ngoái. Lợi nhuận sau thuế đạt 79 tỷ đồng, cùng kỳ năm 2021 công ty lỗ 32 tỷ đồng. Kết quả kinh doanh của PNJ tăng mạnh so với cùng kỳ 2021 là cao điểm dịch Covid-19 ở các tỉnh phía Nam, tuy nhiên lợi nhuận giảm dần trong những tháng gần đây.



Đơn vị: tỷ đồng.

Theo chia sẻ của lãnh đạo PNJ, trong tháng 7 áp lực lạm phát đã ảnh hưởng đến nhiều nền kinh tế lớn của thế giới do bất ổn địa chính trị và chính sách Zero Covid của Trung Quốc. Tại Việt Nam, tuy lạm phát chưa có ảnh hưởng rõ rệt đến kinh tế nhưng sức mua của ngành bán lẻ có chững lại.



Lũy kế 7 tháng, doanh thu thuần của PNJ đạt 20.721 tỷ đồng tăng 71% so với 7 tháng năm 2021. Tổng chi phí hoạt động tăng 54,6% so với cùng kỳ, tỷ lệ chi phí hoạt động trên lợi nhuận gộp đạt 56,6%, giảm so với mức 58,5% cùng kỳ 2021, cải thiện nhờ tối ưu hóa vận hành bằng các ứng dụng công nghệ vào bán hàng, quản lý.

Biên lợi nhuận gộp trung bình 7 tháng là 17,4%, giảm so với mức 18,6% cùng kỳ do sự thay đổi cơ cấu hàng bán của kênh bán lẻ. Kết quả, công ty thu về 1.167 tỷ đồng, tăng 66,1%. Như vậy sau 7 tháng đơn vị đã hoàn thành 80,2% kế hoạch doanh thu và 88,4% chỉ tiêu lợi nhuận năm.

Cơ cấu doanh thu của PNJ.

Xét về cơ cấu doanh thu, doanh thu mảng bán lẻ 7 tháng qua tăng 77,8% so với cùng kỳ đến từ sự tăng trưởng ở các nhãn hàng và sự đóng góp doanh thu từ các cửa hàng mới cùng với hoạt động kích cầu thông qua chương trình marketing/push sales.



Doanh thu sỉ tăng 49,9% so với 7 tháng 2021 nhờ vào việc chào bán sản phẩm phù hợp nhu cầu thị trường và thị hiếu của khách hàng. Còn doanh thu vàng 24K tăng 76,1% do nhu cầu khách hàng trong bối cảnh áp lực lạm phát cao.

Trong 7 tháng qua, hệ thống công ty đã mở mới 19 cửa hàng và nâng cấp 11 cửa hàng PNJ Gold, mở mới 2 cửa hàng PNJ Style đồng thời đóng 6 cửa hàng PNJ Gold và 6 cửa hàng PNJ Silver.

Tính 31/7, hệ thống PNJ có 351 cửa hàng độc lập bao gồm 332 PNJ Gold, 8 PNJ Silver, 3 CAO Fine Jewellery, 4 PNJ Style, 1 PNJ Watch và 3 PNJ Art.