PNJ hoàn thành kế hoạch năm, ghi nhận 37.823 tỷ đồng trong năm 2024

Báo cáo kinh doanh của PNJ cho biết, Quý 4 năm 2024 công ty ghi nhận doanh thu thuần đạt 8.581 tỷ đồng, và lợi nhuận sau thuế đạt 733 tỷ đồng. Song song đó, biên lợi nhuận gộp trung bình trong quý 4 năm 2024 đạt 20,9%, tăng so với mức 17,9% cùng kỳ năm 2023 do cải thiện được giá vốn hàng bán và sự ghi nhận kết quả của các sáng kiến tối ưu chi phí.

Lũy kế cả năm 2024, PNJ thu về 37.823 tỷ đồng doanh thu thuần và 2.115 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, tăng lần lượt 14,1% và 7,3% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, doanh số đến từ mảng trang sức chiếm 68,3% trong tổng cơ cấu doanh thu năm 2024 (bao gồm 58,3% bán lẻ và 10% bán sỉ). Như vậy, PNJ chính thức hoàn thành chỉ tiêu kinh doanh năm đăng ký tại Đại Hội Đồng Cổ Đông.

"Trong năm qua, PNJ đã quyết liệt đổi mới và sáng tạo để thích ứng với những biến động của thị trường. Các chiến thuật kinh doanh và tiếp thị khác biệt so với thị trường là nhân tố chính giúp chúng tôi hiện thực hóa mục tiêu năm 2024. Đây cũng là mức kỷ lục trong lịch sử hoạt động của công ty" - Đại diện PNJ chia sẻ.

Đồng thời, PNJ xác định việc mở rộng thị trường và tiếp cận khách hàng cần thực hiện theo chiều sâu (danh mục sản phẩm) lẫn chiều rộng (địa lý). Cụ thể, công ty đã phát triển thị trường trang sức Tier 1, đồng thời tăng tốc ở thị trường Tier 2, Tier 3 với nhiều mô hình bán hàng và mảng kinh doanh mới.

Xét về hiệu quả hoạt động kinh doanh từng kênh, doanh thu trang sức bán lẻ trong 12 tháng năm 2024 tăng 14,4% so với cùng kỳ, nhờ vào các yếu tố: (i) Mở rộng mạng lưới và gia tăng số lượng cửa hàng (tăng 29 cửa hàng mới so với năm 2023) và nâng cao chất lượng dịch vụ; (ii) Chiến lược và cấu trúc dòng sản phẩm được tối ưu hóa, phù hợp xu hướng thị trường và nhận phản hồi tích cực từ khách hàng; (iii) Hiệu quả từ chiến lược marketing và các chương trình bán hàng, tăng khả năng tiếp cận khách hàng; (iv) Khai thác thành công khách hàng mới, đồng thời nâng tỷ lệ khách hàng cũ quay lại.

Cơ cấu doanh thu của PNJ trong năm 2024 (Nguồn: Báo cáo PNJ)

Bên cạnh đó, doanh thu trang sức bán sỉ trong 12 tháng năm 2024 tăng 34,6% so với cùng kỳ. Với lợi thế của nhà sản xuất chính quy, uy tín và tuân thủ tốt các quy định, PNJ tiếp tục nhận được sự quan tâm và tin tưởng của khách hàng khi thị trường thắt chặt các yêu cầu về kiểm soát nguồn gốc sản phẩm. Doanh thu vàng 24K năm 2024 tăng 11,5 % so với cùng kỳ, chủ yếu do tăng mạnh nhờ sự sôi động của thị trường trong nửa đầu năm và xu hướng giảm dần trong nửa cuối năm.

Mặt khác, biên lợi nhuận gộp trung bình năm 2024 đạt 17,6%, giảm so với mức 18,3% cùng kỳ năm 2023. Đây là mức biên lợi nhuận tích cực và là kết quả của nhiều giải pháp, bao gồm: Duy trì biên lợi nhuận ổn định từ kênh bán lẻ và bán sỉ; Nâng cao năng lực sản xuất và tối ưu trong hoạt động thiết kế hàng hóa cùng chính sách bán hàng để đáp ứng nhu cầu thay đổi của thị trường.

Đặc biệt, mức độ tin cậy của thương hiệu cũng được gia tăng khi PNJ tiếp tục ghi danh tại giải thưởng uy tín như: Lần đầu tiên vinh danh Top 10 Sao Vàng Đất Việt; giành "Giải thưởng lớn chung cuộc" cho chiến dịch truyền thông quảng cáo xuất sắc nhất tại lễ trao giải Vạn Xuân 2024.

PNJ được vinh danh Top 10 Sao Vàng Đất Việt (Ảnh: Việt Hùng)

Tính đến cuối tháng 12/2024, hệ thống PNJ có 429 cửa hàng trên toàn quốc. Trong đó, gồm 421 CH PNJ, 4 CH Style by PNJ, 3 CH CAO Fine Jewellery và 1 Trung tâm kinh doanh sỉ.

Ngoài ra, vào ngày 21 tháng 01 năm 2025, Hội đồng quản trị PNJ đã thông qua ba Nghị quyết về việc thay đổi nhân sự.

Bà Trần Phương Ngọc Thảo - Phó chủ tịch HĐQT PNJ, Tổng giám đốc PNJP

Cụ thể, bổ nhiệm bà Trần Phương Ngọc Thảo giữ chức danh Tổng Giám đốc của Công ty TNHH Một thành viên Chế tác và Kinh doanh Trang sức PNJ (PNJP), thay cho ông Huỳnh Đức Huy, với nhiệm kỳ 03 năm kể từ ngày 05 tháng 02 năm 2025 theo định hướng chiến lược nhân sự do PNJP đề xuất. Đồng thời, ông Huỳnh Đức Huy sẽ tiếp tục là nhân sự chủ chốt với vai trò Thành viên Hội đồng thành viên trong nhiệm kỳ Hội đồng thành viên đã được bổ nhiệm trước đó.

HĐQT PNJ cũng bổ nhiệm bà Đặng Thị Lài làm Người đại diện theo ủy quyền của công ty và giữ chức danh Chủ tịch công ty TNHH Một thành viên Giám định PNJ (PNJL), thay cho bà Trần Phương Ngọc Thảo, với nhiệm kỳ 05 năm kể từ ngày 05 tháng 02 năm 2025.

Bổ nhiệm bà Đặng Thị Lài hiện đang là Thành viên Hội đồng quản trị không điều hành làm thành viên Ủy ban Kiểm toán của Công ty kể từ ngày 21 tháng 01 năm 2025 với nhiệm kỳ cùng với nhiệm kỳ Hội đồng quản trị.