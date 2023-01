PNJ lãi kỷ lục trong năm 2022, doanh thu vàng 24K tăng 75%

CTCP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ) vừa công bố kết quả kinh doanh năm 2022, ghi nhạn doanh thu thuần và lợi nhuận sau thuế đạt 33.876 tỷ đồng - tăng mạnh hơn 73% và 1.807 tỷ đồng - tăng 75,6% so với năm 2021.

Đại diện PNJ cho biết, tình hình kinh doanh có sự tăng trưởng đồng đều theo từng kênh. Cụ thể:

Thứ nhất, doanh thu bán lẻ năm 2022 tăng 80%, chủ yếu đến từ hoạt động phát triển khách hàng mới, chăm sóc khách hàng hiệu quả cùng các chiến lược hàng hóa phù hợp và chương trình tiếp thị bán hàng đa dạng phù hợp với nhu cầu của từng thị trường, nhóm khách hàng mục tiêu.

Thứ hai, doanh thu bán sỉ cũng tăng 56% so với cùng kỳ nhờ vào việc phát triển tập khách hàng sỉ hiệu quả, danh mục hàng hoá đa dạng.

Cuối cùng, doanh thu vàng 24K tăng 75% so với cùng kỳ do nhu cầu của khách hàng trong bối cảnh các yếu tố vĩ mô và địa chính trị còn nhiều rủi ro.

Dù vậy, biên lợi nhuận gộp trung bình năm 2022 đạt 17,5% so với mức 18,4% cùng kỳ do sự thay đổi cơ cấu hàng bán và sự ảnh hưởng của lạm phát. Tổng chi phí hoạt động năm 2022 tăng 60%, tỷ lệ chi phí hoạt động/lợi nhuận gộp đạt 59,1% - giảm so với mức 60,8% cùng kỳ nhờ những nỗ lực tối ưu hoá vận hành.

Tính đến cuối tháng 12/2022, hệ thống PNJ có 364 cửa hàng tại 55/63 tỉnh thành. Trong đó, mở mới 33 cửa hàng và nâng cấp 31 cửa hàng PNJ Gold; Mở mới 3 cửa hàng Style by PNJ và 2 cửa hàng PNJ Watch.

Năm 2022 cũng đánh dấu mùa vàng bội thu giải thưởng của PNJ, doanh nghiệp được ghi nhận tại nhiều lĩnh vực khác nhau bởi sự tăng trưởng vượt bậc về sản xuất kinh doanh lẫn các hoạt động phát triển bền vững.