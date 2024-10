Portico and Bridge mở rộng tầm ảnh hưởng tại thị trường Việt Nam

Với mục tiêu đáp ứng nhu cầu về dịch vụ di trú uy tín và chuyên nghiệp của người dân thủ đô và các tỉnh miền Bắc, đây là bước đi chiến lược, khẳng định vị thế dẫn đầu của Portico and Bridge trong lĩnh vực di trú và tư vấn định cư quốc tế.

Đáp ứng nhu cầu định cư ngày càng gia tăng của khách hàng Hà Nội

Nhu cầu di trú và bất động sản châu Âu của các nhà đầu tư miền Bắc chưa bao giờ hạ nhiệt. Bên cạnh tiêu chuẩn sống ngày một nâng cao, nét tương đồng về văn hóa, lối sống là động lực chính để nhiều khách hàng tại Hà Nội lựa chọn các chương trình định cư châu Âu. Các quốc gia như Đảo Síp, Malta, Hy Lạp không chỉ cung cấp cơ hội đầu tư hấp dẫn mà còn mang lại những lợi ích về thuế, tài chính, và chất lượng giáo dục hàng đầu cho gia đình nhà đầu tư.

Portico and Bridge đã khẳng định khả năng đáp ứng nhu cầu của nhóm khách hàng này ngay từ khi chỉ vận hành văn phòng tại TP.HCM. Việc mở rộng thị trường Hà Nội là bước đi tất yếu giúp công ty nhằm nâng cao hiệu suất trong quy trình xử lý hồ sơ và hỗ trợ khách hàng một cách toàn diện, chuyên nghiệp.

Công ty Portico and Bridge có nền tảng kinh nghiệm vững chắc trong suốt 35 năm vận hành trong lĩnh vực phát triển, quản lý bất động sản và di trú tại châu Âu. Công ty được dẫn dắt bởi ông Trafford Busuttil, Co-founder & Chairman người Malta, người đã sinh sống và làm việc tại nhiều quốc gia châu Âu, và ông Frixos Fragkos, CEO người Hy Lạp, một chuyên gia bất động sản châu Âu hàng đầu với hơn 15 năm kinh nghiệm quản lý khu vực Đông Á và Đông Nam Á. Đội ngũ tư vấn và pháp lý của Portico and Bridge là những chuyên gia dày dạn kinh nghiệm và tận tâm, giúp công ty đạt tỷ lệ hồ sơ thành công 100%. Sự am hiểu về các quy định di trú tại châu Âu, cùng với việc nắm rõ tình hình kinh tế và lựa chọn bất động sản uy tín với giá cả cạnh tranh, giúp Portico and Bridge mang lại cho khách hàng những lựa chọn định cư thuận lợi nhất.

Portico and Bridge sở hữu lợi thế vận hành văn phòng tại năm quốc gia trên toàn cầu (Singapore - Trụ sở chính, Trung Quốc, Việt Nam, Malta, Síp). Đặc biệt, khi thành lập văn phòng tại Hà Nội, Portico and Bridge đã chú trọng việc xây dựng đội ngũ chuyên gia hàng đầu trong ngành, với bề dày kinh nghiệm và sự am hiểu sâu sắc về khách hàng địa phương ở các khía cạnh chiến lược đầu tư, tâm lý và văn hóa. Điều này nhằm đảm bảo mang đến trải nghiệm tốt nhất, đáp ứng chính xác nhu cầu và mong muốn của nhà đầu tư.

Với sự kiện mở văn phòng mới tại Hà Nội, Portico and Bridge cam kết tiếp tục đồng hành cùng các nhà đầu tư và khách hàng trên hành trình tìm kiếm cuộc sống tốt hơn tại các quốc gia phát triển. Sự mở rộng này không chỉ nâng cao hiệu suất xử lý hồ sơ mà còn giúp công ty xây dựng mối quan hệ bền vững với các cơ quan quản lý, chính phủ, và đối tác quốc tế.