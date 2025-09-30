PREP – Nền tảng học và luyện thi AI cá nhân hóa

Trong bối cảnh chuyển đổi số diễn ra mạnh mẽ, giáo dục cũng đang chứng kiến những thay đổi đáng kể. Người học ngày nay không chỉ dừng lại ở việc tiếp thu kiến thức, mà còn tìm kiếm trải nghiệm học tập cá nhân hóa, hiệu quả và phù hợp với nhu cầu riêng.

Từ xu thế đó, PREP - Nền tảng Học và Luyện thi thông minh ứng dụng AI thế hệ mới ra đời, mang đến giải pháp học tập hiện đại và đồng hành cùng học viên trên hành trình chinh phục ngoại ngữ.

Khác biệt từ công nghệ và sự tận tâm

PREP gây ấn tượng bởi khả năng kết hợp công nghệ trí tuệ nhân tạo với chuyên môn sư phạm để kiến tạo hệ sinh thái học tập toàn diện. Các khóa học từ IELTS, TOEIC, HSK đến PrepTalk English (tiếng Anh giao tiếp) hay Prep Academic English for Teens (tiếng Anh học thuật cho học sinh THCS) đều được xây dựng bài bản, phù hợp với nhiều cấp độ, mục tiêu và độ tuổi.

Điểm đặc biệt của PREP là triết lý "Tận tâm - Ghi nhận - Ưu việt". Nền tảng không chỉ truyền tải kiến thức, mà còn đóng vai trò như một người bạn đồng hành, luôn theo sát tiến trình học tập, ghi nhận sự tiến bộ và khích lệ học viên phát triển bền vững.

Đột phá với công nghệ AI thế hệ mới

Trong quá trình phát triển, PREP không ngừng ra mắt các tính năng mới, nhiều trong số đó mang tính tiên phong và góp phần giúp các học viên tìm ra lộ trình và phương pháp học phù hợp nhất với mình. Tiêu biểu có thể kể đến:

Phòng luyện thi ảo PREP AI: Mô phỏng kỳ thi thực tế, phân tích bài nói và bài viết theo 12 tiêu chí phụ thay vì 4 tiêu chí như trước đây, chỉ rõ điểm mạnh, điểm yếu và gợi ý hướng cải thiện cụ thể.

Teacher Bee AI - Gia sư AI 1:1: Hỗ trợ người học 24/7, giải đáp ngay trong lúc học, tóm tắt kiến thức, tạo thêm bài tập chỉ trong một lần nhấp chuột.

"Accurate Scoring AI & Corrective Feedback AI": Công nghệ độc quyền giúp chấm điểm chính xác và đưa ra phản hồi chi tiết về ngữ pháp, từ vựng, phát âm, giúp người học tiến bộ từng ngày.

"Study Plan" cá nhân hóa: Lộ trình học được AI tự động thiết kế dựa trên quỹ thời gian và mục tiêu riêng của từng học viên, giúp quá trình học tập rõ ràng, không quá tải và luôn hiệu quả.

Nhờ những đột phá này, hơn 600.000 học viên đã lựa chọn PREP để chinh phục các chứng chỉ quốc tế, mở rộng cơ hội học tập, nghề nghiệp và hội nhập toàn cầu.

Phòng luyện thi ảo PREP AI

Ghi nhận từ cộng đồng và ngành công nghệ

Không chỉ được học viên tin tưởng, PREP còn liên tiếp ghi dấu ấn trong cộng đồng công nghệ - giáo dục. Năm 2025, PREP vinh dự góp mặt trong Top 10 Giải thưởng Sao Khuê, giải thưởng uy tín của ngành phần mềm và dịch vụ CNTT Việt Nam, ghi nhận những đóng góp nổi bật trong công cuộc đổi mới giáo dục bằng công nghệ.

Năm 2025, PREP vinh dự góp mặt trong Top 10 Giải thưởng Sao Khuê.

Trước đó, PREP đã xuất sắc lọt vào vòng chung kết Global EdTech Startup Awards (GESAwards), giành giải NextGen Tech 30 do Granite Asia trao tặng, và được vinh danh tại EdTech Asia 2023 với danh hiệu ứng dụng AI triển vọng trong giáo dục.

PREP được vinh danh tại EdTech Asia 2023

Ngoài ra, PREP còn có mặt trong Top 50 đơn vị EdTech tiềm năng nhất Đông Nam Á do HolonIQ bình chọn, cùng nhiều giải thưởng quốc tế danh giá khác.

Mỗi giải thưởng không chỉ là sự công nhận, mà còn là minh chứng rõ ràng cho hiệu quả mà PREP mang lại, giúp người học tiến xa hơn.

Hành trình truyền cảm hứng học tập

Bên cạnh công nghệ, PREP còn tạo dấu ấn bằng cách truyền cảm hứng cho cộng đồng học viên. Chiến dịch "Always by your sai" là một ví dụ điển hình: khích lệ tinh thần "dám làm - dám sai - dám sửa", truyền đi thông điệp rằng PREP sẽ luôn đồng hành, tiếp sức để mỗi cá nhân tự tin tiến bộ.

Năm 2024, sự kiện Prep AI Language Fair đã thu hút hơn 1.000 người tham dự, mang đến cơ hội học bổng, tư vấn du học, việc làm và lan tỏa mạnh mẽ thông điệp: học ngoại ngữ không chỉ để vượt qua kỳ thi, mà còn để mở cánh cửa đến tương lai. Đây sẽ là sự kiện offline kết nối cộng đồng lớn nhất của PREP thường niên.

Năm 2025, Đấu trường Anh ngữ - một sự kiện thi thử tiếng Anh online lớn nhất năm, với hơn 2.000 thí sinh tham dự cũng đã tạo một làn sóng nhận được sự ủng hộ đông đảo, giúp các bạn tự tin hơn trước khi bước vào kỳ thi chứng chỉ quan trọng.

Tầm nhìn: Mỗi người học, một gia sư AI

Trong năm 2025, PREP bắt đầu có hành trình vươn mình ra biển lớn với việc mở các thị trường mới tại Thái Lan, Indonesia và Đài Loan với nhiều tín hiệu tích cực.

Từ một startup công nghệ giáo dục non trẻ, PREP nay đã trở thành biểu tượng đổi mới trong ngành. Với tầm nhìn "mỗi người học đều có một gia sư AI đồng hành", PREP đang chứng minh rằng công nghệ có thể mang lại sự tận tâm, thấu hiểu và hiệu quả vượt trội trong giáo dục.

PREP – Nền tảng Học và Luyện thi thông minh ứng dụng công nghệ AI thế hệ mới để cá nhân hoá việc học và giảng dạy, với tầm nhìn mỗi người học đều có một "gia sư AI" đồng hành. PREP tập trung vào việc tối ưu nội dung, phương pháp và khơi gợi động lực học tập, giúp quá trình học và dạy trở nên hiệu quả hơn.

Các sản phẩm nổi bật của PREP bao gồm:

Khóa học/luyện thi trực tuyến các chứng chỉ IELTS, TOEIC, HSK

Khoá học PrepTalk English (Tiếng Anh giao tiếp)

Khoá học Prep Academic English for Teens (Tiếng Anh học thuật cho học sinh Trung học cơ sở)