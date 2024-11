“PRO” như chủ hộ kinh doanh 4.0: Chốt sổ cuối tháng bằng ACB ONE

Không còn tính toán thủ công mỗi ngày

Tưởng rằng cộng trừ nhân chia "có vẻ" chỉ áp lực với các chủ hộ kinh doanh lớn tuổi nhưng hóa ra nhiều chủ cửa hàng trẻ hơn cũng khá đau đầu với việc vận hành và tính toán sổ sách mỗi cuối tháng. Mặc dù đã tận dụng các phương thức thanh toán không tiền mặt nhưng sự không đồng bộ giữa ngân hàng và các ứng dụng bán hàng chính là cản trở khiến nhiều chủ hộ chật vật mỗi lần hạch toán.

Nhiều người còn đùa rằng bán ế, tâm trạng không vui cũng tính sai, mà bán được thì bận quá, nghĩ tính toán sổ sách mấy cửa hàng có nhầm cũng là chuyện hết sức bình thường. Mấy cô chú ở chợ không quen dùng máy tính thì còn phải chép thủ công từ sao kê ngân hàng ra sổ, rồi cộng tay. Biết là phức tạp những cũng chưa có giải pháp nào thay thế.

Đó là một vài phản hồi vui khi ACB tiếp cận các khách hàng hộ kinh doanh để nghiên cứu và phát triển Giải pháp Quản lý cửa hàng "Đồng minh thông thái". Công nghệ tài chính phát triển, chủ cửa hàng sẽ dễ dàng quản lý siêu nhàn với nhiều tính năng được tích hợp trên một trạm ACB ONE như: Từ tài khoản chính của chủ cửa hàng tạo thêm được các tài khoản nhận tiền riêng cho cửa hàng, tách bạch nguồn thu; Chia sẻ thông báo nhận tiền với nhân viên tức thời không lộ số dư, kiểm soát chính xác từng đơn hàng; công nghệ chống dán đè, chống làm giả mã QR thanh toán,...

Khách hàng có thể dễ dàng kiểm tra doanh thu từng cửa hàng theo từng thời gian cụ thể ngay trên ứng dụng ACB ONE. Xem hướng dẫn chi tiết tại đây

Chỉ với một thao tác trên ứng dụng ACB ONE, chủ hộ kinh doanh có thể tạo ra tài khoản riêng biệt cho từng cửa hàng, phân tách nguồn thu của từng điểm bán, và tách bạch dòng tiền kinh doanh với dòng tiền cá nhân. Khi đó, doanh thu của từng cửa hàng được tự động thống kê trực quan ngay trên ACB ONE, giúp chủ hộ kinh doanh thuận tiện theo dõi mọi lúc mọi nơi, nắm bắt tình hình của từng cơ sở để từ đó đưa ra các quyết định điều chỉnh, cải thiện việc buôn bán.

Không cần chờ xác nhận từ chủ "shop", không sợ sót "bill"

Tính năng siêu xịn mịn này giúp nhiều chủ cửa hàng có thêm thời gian cho bản thân. Như chia sẻ từ chị K.Minh, chủ tiệm vải có cơ sở tại nhiều khu chợ ở Hà Nội cho biết: "Từ ngày được nhân viên ACB tư vấn tính năng chia sẻ thông báo nhận tiền cho nhân viên, tôi không còn mất thời gian rà soát thanh toán nữa, mà còn có thêm thời gian để hẹn hò cafe với bạn và chăm con. Trước đây với phương thức quản lý truyền thống, khách phải chờ nhân viên hỏi tôi đã nhận được tiền chưa. Khá cồng kềnh và bất tiện."

ACB cũng nhận định việc mở quyền cho nhân viên tra soát giao dịch cũng sẽ hạn chế tạo kẽ hở cho kẻ gian lợi dụng.

Theo đó, với các thanh toán qua tài khoản hoặc mã QR cửa hàng Lộc Phát, ngay sau khi khách hàng trả tiền thành công, nhân viên sẽ nhận được thông báo xác nhận giao dịch cùng lúc với chủ cửa hàng. Giảm thiểu sự nhạy cảm liên quan đến tiền, thông tin về số dư tài khoản sẽ được giữ bảo mật tuyệt đối, chỉ duy nhất chủ cửa hàng có thể nhìn thấy.

Chủ cửa hàng có thể cấp quyền tối đa cho 10 nhân viên/cửa hàng để cùng nhận thông báo giao dịch với mình, đồng thời có thể chủ động quản lý danh sách nhân viên nhận thông báo. Nhân viên xem được lịch sử giao dịch trong 3 ngày gần nhất, giúp thuận tiện đối soát chốt ca làm việc.

Đồng Minh Thông Thái: Giải pháp đã "hay lại còn may"

Không chỉ mang đến sự tiện lợi và hiệu quả, giải pháp từ ACB đã "hay lại còn may". Trong kinh doanh, người làm chủ luôn cầu mong mọi sự thuận lợi và may mắn trên nhiều phương diện, thấu hiểu điều đó ACB gửi tặng bộ ấn phẩm QR độc quyền "Đồng Minh Thông Thái" với lời chúc buôn may bán đắt dành cho chủ cửa hàng. Ấn phẩm QR còn được ACB sản xuất với công nghệ chống làm giả, dán đè để đảm bảo tính an toàn cho việc nhận tiền và bền bỉ với thời gian.

Cụ thể, khi đăng ký Giải pháp Quản lý cửa hàng trên ACB ONE, chủ hộ kinh doanh có thể tùy chọn thiết kế QR theo mệnh tương sinh với mình, sau đó ấn phẩm QR sẽ được gửi tặng đến tận nơi và hoàn toàn miễn phí.

Biệt đội Đồng Minh bao gồm 5 thiết kế độc đáo theo hình ảnh 5 mệnh ngũ hành (Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ) giúp tương sinh đắc lộc cho khách hàng, đi kèm với 5 lời chúc thịnh vượng:

Đồng Minh Kim – Kim Tiền Tấn Tới Đồng Minh Mộc - Tài Lộc Khai Hoa Đồng Minh Thủy - Hợp Thủy Sinh Tài Đồng Minh Hỏa - Hỏa Khai Lộc Đắc Đồng Minh Thổ - Thổ Chi Tài Thịnh

Trải nghiệm ngay, lời càng thêm lời

ACB cũng dành tặng khuyến mãi đặc biệt cho các khách hàng chủ hộ kinh doanh: Với mỗi giao dịch nhận tiền từ 50.000 VND qua mã QR hay tài khoản cửa hàng Lộc Phát, sẽ được hoàn ngay 3.000 VND. Chương trình sẽ hoàn tối đa 200.000 VND/khách hàng trong 2 tháng đầu tiên kể từ ngày tạo tài khoản cửa hàng đầu tiên trên ACB ONE.

Khách hàng quan tâm vui lòng xem chi tiết tại Tặng đến 200k khi nhận thanh toán qua QR cửa hàng