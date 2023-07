Proptech bất động sản - mảnh đất màu mỡ đang xuất hiện những công cụ tiềm năng

Thị trường bất động sản công nghệ (proptech) năm qua gặp nhiều biến động lớn. Trên thế giới hàng loạt công ty proptech lớn đã phải đóng cửa. Trong khi đó tại Việt Nam, hàng loạt proptech tên tuổi gặp khó trong việc gọi vốn đã phải cắt giảm tới 60% nhân sự, thậm chí ngừng hoạt động.

Giữa bức tranh ảm đạm của proptech, ông Huỳnh Tấn Đạt - Giám đốc quản lý sản phẩm One Mount cho biết proptech tại Việt Nam vẫn là thị trường đầy tiềm năng. Tuy nhiên, muốn tham gia thị trường này doanh nghiệp phải có tầm nhìn dài hạn và kiên định trong mục tiêu “số hóa” ngành BĐS.

Ông đánh giá gì về nhu cầu của những sản phẩm công nghệ cho bất động sản tại Việt Nam?  

Theo nghiên cứu của Hiệp hội Bất động sản Việt Nam, quy mô thị trường bất động sản Việt Nam sẽ đạt 1.232 tỷ USD, chiếm 22% tổng tài sản nền kinh tế vào năm 2030. Thị trường vẫn đang trong giai đoạn non trẻ nên nhiều còn nhiều dư địa phát triển cho proptech.

Với một thị trường BĐS tăng trưởng nóng, có quá nhiều thông tin hỗn tạp như tại Việt Nam khiến người mua nhà đối mặt với nhiều vấn đề. Một trong những “điểm đau” lớn nhất là thiếu thông tin chính xác, đáng tin cậy cho tất cả các thành phần tham gia thị trường. Vì vậy, việc tạo ra các nền tảng công nghệ đột phá thúc đẩy số hóa bất động sản, tạo giá trị cho khách hàng luôn luôn là nhu cầu thường trực. Đây là động lực để protech bất động sản phát triển nở rộ ở Việt Nam thời gian gần đây.

Proptech bất động sản Việt Nam được coi là mảnh đất màu mỡ nhưng khó sống, tại sao lại vậy, thưa ông?

Chúng ta có thể thấy, các Công ty protech ở Việt Nam phát triển mạnh mẽ từ năm 2021 - khi dịch Covid-19 xuất hiện. Tuy nhiên thị trường bất động sản Việt nam khá phức tạp, có những đặc thù riêng, cần sự am hiểu sâu sắc và sự đầu tư dài hơi. Đây là lý do khiến đến hiện tại số lượng doanh nghiệp protech còn tồn tại chỉ đếm trên đầu ngón tay. Thế mạnh của các doanh nghiệp protech còn “sống sót” đến ngày hôm nay không chỉ nằm ở công nghệ mà còn ở tầm nhìn dài hạn và đầu tư đúng đắn vào con người nhằm tạo lợi thế cạnh tranh.

Là một trong những doanh nghiệp protech bất động sản phát triển mạnh mẽ nhất trên thị trường hiện nay, OneHousing đã làm thế nào giữ chân được người dùng?

OneHousing không xây dựng nền tảng proptech để bán hàng bằng mọi giá, mục tiêu của OneHousing xây dựng các sản phẩm đủ tin cậy để có thể am hiểu thị trường và phục vụ khách hàng theo đúng nhu cầu của từng chân dung. Từ mục tiêu đó, OneHousing bỏ qua việc tăng trưởng nóng, mà chấp nhận làm nhiều và đi chậm hơn để có sản phẩm đúng và thị trường thật sự cần .

Các công cụ công nghệ đóng vai trò then chốt trong mọi điểm chạm của OneHousing với khách hàng. Từ khi họ bắt đầu tìm hiểu để mua được căn nhà, OneHousing xây dựng nhiều công cụ định giá, so sánh, cung cấp sản phẩm nội dung số mang đến cho khách hàng sự am hiểu để có ngôi nhà đầu tiên, giải quyết nhu cầu mua nhà bán với thời gian nhanh gọn hơn. Tiếp đó, thông qua công cụ phân tích thị trường để cung cấp thông tin xác thực giúp khách hàng nhận diện cơ hội đầu tư hay gia tăng tài sản từ chuyển nhượng hay cho thuê. Hành trình trải nghiệm khách hàng sẽ lặp lại thành vòng tuần hoàn, ở đó mọi thành phần tham gia thị trường đều gia tăng lợi ích từ OneHousing.

Khi nhu cầu với BĐS là khác nhau (ở, đầu tư, tham chiếu), OneHousing làm thế nào để phục vụ từng chân dung khách hàng theo từng nhu cầu của họ?

OneHousing không giới hạn đối tượng là khách hàng cuối cùng của mình, bất cứ ai quan tâm đều có thể truy cập và tra cứu miễn phí. Đối với người mua nhà lần đầu, công cụ so sánh được tối ưu để hiển thị các thông tin liên quan đến hệ thống tiện ích, giá cả của một phân khu dự án. Đó là những yếu tố ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng sống của người mua. Với các nhà đầu tư, các thông tin về biến động giá trong một năm hay tỷ suất cho thuê được đồ thị hóa trực quan, dễ hiểu.

Đối với nhóm người dùng là chuyên viên tư vấn bất động sản, trong quá trình môi giới, họ sẽ cần có công cụ thực hiện và biểu diễn so sánh trực quan cho khách hàng để tư vấn về những thông tin đáng lưu tâm của dự án từ đó hỗ trợ khách hàng trong việc ra quyết định. Tính năng này sẽ hỗ trợ hệ thống bảng biểu nhất quán dựa trên hệ quy chiếu 24 trường dữ liệu được chia thành 4 nhóm chính, giúp rút ngắn khoảng cách giữa chủ đầu tư đối với khách hàng, khắc phục hạn chế trong việc thu thập thông tin trực tuyến.

Ngoài ra, với đội ngũ chuyên gia, người làm nghề thẩm định giá bất động sản cũng có thể nắm bắt được tình hình chung của thị trường thông qua tính năng này và thuận tiện ứng dụng trong công việc. Bởi phương pháp so sánh với cách tiếp cận đi từ thị trường, luôn là phương pháp được sử dụng nhiều nhất trong thẩm định giá BĐS.

Có thể thấy proptech bất động sản đang ngày càng bứt phá với những công cụ tốt phục vụ được đúng nhu cầu của thị trường. Nhìn về tương lai của proptech bất động sản, ông đánh giá như thế nào?  

Công nghệ protech là xu hướng tất yếu và có thể giải quyết nhiều vấn đề, đặc việc là tối ưu hóa việc truyền tải và tiếp nhận thông tin nhanh chóng, minh bạch, dễ dàng và thuận tiện. Đây là cơ hội lớn cho cả phía doanh nghiệp và người mua bất động sản.

Với việc áp dụng những đổi mới trong thị trường bất động sản, proptech hứa hẹn sẽ mang lại lợi tức đầu tư cao, nhiều lợi ích hơn nữa cho người dùng. Trong tương lai không xa, proptech có thể sẽ thay thế các phương thức giao dịch bất động sản truyền thống. 

Xin cảm ơn ông!