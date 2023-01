PTSC (PVS) ước lãi trước thuế quý 4/2022 gấp 3,5 lần cùng kỳ, cao nhất trong vòng 15 quý

Ngày 16/1/2023, Tổng CTCP Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (PTSC – mã PVS) đã tổ chức Hội nghị Tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh, công tác đoàn thể năm 2022 và Hội nghị Người lao động năm 2023.



Về kết quả kinh doanh năm 2022, PTSC ước đạt doanh thu hợp nhất 16.900 tỷ đồng, bằng 169% kế hoạch và tăng 14,9% so với năm 2021. Lợi nhuận trước thuế hợp nhất ước đạt 1.080 tỷ đồng, bằng 177% kế hoạch và tăng 23% so với thực hiện năm 2021. Tỷ trọng doanh thu cung cấp dịch vụ ra nước ngoài năm 2022 đạt trên 44%, tăng mạnh so với những năm trước đây.

Theo báo cáo tài chính quý 3, PTSC ghi nhận doanh thu thuần 9 tháng đầu năm đạt 11.082 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế đạt 671,9 tỷ đồng, lần lượt tăng 15% và giảm 4% so với cùng kỳ. Như vậy, tính riêng trong quý 4/2022, PTSC ước đạt 5.818 tỷ đồng doanh thu, tăng 27% so với cùng kỳ. Lợi nhuận trước thuế ước đạt hơn 408 tỷ đồng, gấp 3,5 lần cùng kỳ năm ngoái và là mức cao nhất trong 15 quý kể từ quý 1/2019.

Trên thị trường, cổ phiếu PVS có nhịp tăng khá mạnh từ đáy hồi giữa tháng 11. Cổ phiếu này hiện đang giao dịch tại vùng giá cao nhất trong vòng 4 tháng quanh 25.000 đồng/cổ phiếu, ghi nhận mức tăng 39% sau 2 tháng. Dù vậy, mức thị giá này vẫn còn thấp hơn gần 35% so với đỉnh đạt được vào đầu tháng 3 năm ngoái.