PV GAS LPG kế hoạch phát hành 3,5 triệu cổ phiếu thưởng cho cổ đông

Ngày 23/4/2024, Công ty Cổ phần Kinh doanh LPG Việt Nam (PV GAS LPG, HNX: PVG) sẽ tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2024 tại trụ sở chính ở Hà Nội. Theo tài liệu ĐHĐCĐ được công bố trước đó, ban lãnh đạo PV GAS LPG sẽ trình cổ đông thông qua hàng loạt kế hoạch kinh doanh quan trọng cho năm nay và giai đoạn phát triển trong thời gian tới.

Được biết, PV GAS LPG là đơn vị duy nhất thuộc Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (PETROVIETNAM) và Tổng Công ty Khí Việt Nam (PV GAS) được phép sản xuất và kinh doanh bình gas mang thương hiệu PETROVIETNAM GAS trên toàn lãnh thổ Việt Nam.

Sau hơn 20 năm hình thành và phát triển, giờ đây PV GAS LPG đã trở thành một trong những thương hiệu bền vững và uy tín trên thị trường. Công ty kinh doanh sản phẩm LPG công nghiệp và dân dụng, bao gồm bán lẻ bình gas dân dụng, bán xe bồn cho các hộ tiêu thụ trực tiếp, các trạm chiết nạp LPG, các nhà máy sản xuất...

Hiện, PV GAS LPG đã có hệ thống 4 chi nhánh vùng miền và các chi nhánh cấp 2 với 4 tổng kho với sức chứa gần 10.000 tấn LPG, 10 hệ thống trạm nạp, các trung tâm sơn sửa kiểm định bình gas công suất lên đến 60,000 tấn và gần các tổng đại lý/đại lý, cửa hàng trung gian khắp cả nước.

Năm 2023, giữa bối cảnh khó khăn và thách thức, với sự quan tâm, hỗ trợ và đồng hành của các cổ đông và PV GAS, PV GAS LPG đã vượt lên hoàn cảnh thiếu thuận lợi để gặt hái những thành công nhất định, tiếp tục trở thành nhà phân phối LPG chiếm lĩnh thị phần lớn nhất tại khu vực phía Bắc và là một trong ba đơn vị có thị phần lớn nhất cả nước.

Nổi bật nhất là doanh thu thuần của PV GAS LPG đạt 4.441,9 tỷ đồng, vượt 12,11% so với kế hoạch được ĐHĐCĐ giao phó (3.962,1 tỷ đồng); sản lượng đạt 240.290 tấn, vượt 9,48% kế hoạch, trong khi thị trường cung cấp LPG năm 2023 đang có sự cạnh tranh khốc liệt giữa các hãng, dẫn đến mặt bằng giá giảm mạnh.

Bước sang năm 2024, ban lãnh đạo Công ty dự báo PV GAS LPG sẽ phải đối diện và giải quyết các vấn đề đang gây cản trở tới hoạt động sản xuất kinh doanh, bao gồm giá dầu biến động thất thường, xu thế chuyển dịch năng lượng, suy giảm nguồn khí trong nước, tình hình chính trị thế giới diễn biến phức tạp...

Từ những thách thức bủa vây thị trường đã nhận diện, PV GAS LPG phấn đấu năm 2024 đạt mục tiêu tăng trưởng sản lượng lên đến 252,000 tấn (tăng 5% so với 2023) và doanh thu kinh doanh năm 2024 lên đến 4.675 tỷ đồng (tăng 5% so với 2023), lợi nhuận ở mức 15,3 tỷ đồng (tăng gần 1160% so với năm 2023). Mặt khác, doanh nghiệp sẽ phát triển chuỗi bán hàng tại hệ thống cây xăng PVOIL và đặc biệt là mục tiêu đưa sản phẩm khí thiên nhiên hóa lỏng LNG vào hoạt động kinh doanh trong năm 2024.

Đặc biệt năm nay, PV GAS LPG có tờ trình cổ đông về kế hoạch phát hành 3,5 triệu cổ phiếu thưởng với tỷ lệ 9,58% tương ứng cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ nhận được 9 cổ phiếu mới (làm tròn số). Tổng số lượng cổ phiếu thưởng có giá trị 35 tỷ đồng tính theo mệnh giá.

Nguồn vốn phát hành cổ phiếu thưởng lấy từ quỹ đầu tư phát triển căn cứ trên Báo cáo tài chính kiểm toán công ty mẹ năm 2023. Số cổ phiếu này sẽ tự động cộng vào tài khoản của cổ đông và không bị hạn chế chuyển nhượng.

Theo kế hoạch, dự kiến việc phát hành cổ phiếu thưởng sẽ được thực hiện trong năm 2024 sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận. Và như vậy, vốn điều lệ của PV GAS LPG sẽ tăng từ 365 tỷ đồng lên 400 tỷ đồng, ngay khi đợt phát hành trả cổ phiếu thưởng kết thúc. Đây sẽ là động lực để thúc đẩy giá cổ phiếu trên thị trường của PV GAS LPG, khi thị giá đang dao động trong vùng thấp và đầy hấp dẫn.

Tựu chung, mặc dù gặp nhiều khó khăn trong thời gian qua nhưng ban Lãnh đạo PV GAS LPG cùng toàn thể cán bộ, nhân viên cũng đã quyết tâm nỗ lực triển khai quyết liệt đồng bộ nhiều giải pháp và cơ chế kinh doanh linh hoạt phù hợp với thị trường và khẳng định với tinh thần trách nhiệm cao nhất, phương châm hoạt động "Đoàn kết – Đổi mới – Hành động" quyết tâm xây dựng PV GAS LPG trở thành một đơn vị thành viên năng động trong đại gia đình PV GAS, phát triển PETROVIETNAM GAS trở thành một thương hiệu kinh doanh LPG uy tín trên thị trường.