PV GAS NCSP khởi động lộ trình AI-First: Xây nền móng từ tư duy lãnh đạo đến hành động thực tiễn

Ông Bùi Tiến Dũng, Giám đốc PV GAS NCSP phát biểu khai mạc chương trình đào tạo AI-First cho đội ngũ lãnh đạo và quản lý cấp cao, với sự tham gia cùng các chuyên gia tư vấn FPT Digital.

Trong bối cảnh AI đang tác động mạnh mẽ đến năng lực cạnh tranh toàn cầu, doanh nghiệp nào chậm thay đổi sẽ bị bỏ lại phía sau bởi tốc độ tiến hóa của công nghệ. Là đơn vị vận hành hệ thống đường ống dẫn khí trọng điểm quốc gia, PV GAS NCSP đặt mục tiêu sử dụng AI để tối ưu hóa hiệu suất, tăng cường khả năng giám sát tự động và phản ứng kịp thời với rủi ro kỹ thuật, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho hệ thống đường ống khí cũng như nâng cao độ an toàn và chủ động quản trị rủi ro trong toàn bộ chuỗi giá trị. Để hiện thực hóa mục tiêu đó, doanh nghiệp lựa chọn tư duy AI-First – đặt AI làm trung tâm trong thiết kế chiến lược, tổ chức và ra quyết định.

Chia sẻ về quyết định này, ông Bùi Tiến Dũng, Giám đốc PV GAS NCSP cho biết: “Chúng tôi tin rằng công nghệ AI là yếu tố then chốt để gia tăng hiệu quả và đảm bảo an toàn trong toàn bộ chuỗi vận hành đường ống. Tuy nhiên, để AI không chỉ là khẩu hiệu, mà trở thành một phần thực chất trong chiến lược, thì điều đầu tiên phải làm là thay đổi tư duy quản trị. Vì thế, chúng tôi xem chương trình đào tạo do FPT Digital đồng hành không chỉ là huấn luyện, mà là sự khởi đầu của một cách tiếp cận hoàn toàn mới. Trong thời gian tới, chúng tôi xác định sẽ biến AI trở thành một phần trong quá trình vận hành của PV GAS NCSP – không chỉ ở cấp chiến lược, mà trong từng hành động cụ thể hàng ngày.”

Xây nền móng chiến lược từ tư duy lãnh đạo

Dưới sự dẫn dắt của ông Vương Quân Ngọc – Giám đốc tư vấn FPT Digital, Tập đoàn FPT, đội ngũ điều hành đã cùng nhau phân tích các mô hình AI, đánh giá tiềm năng ứng dụng trong ngành khí. Những trao đổi cởi mở và phản biện sâu sắc tại buổi học đã đặt nền móng cho một văn hóa lãnh đạo hướng AI – nền tảng không thể thiếu trong bất kỳ chiến lược chuyển đổi nào.

Tiếp nối tư duy từ lãnh đạo, chương trình tiếp tục lan tỏa xuống các phòng ban nghiệp vụ. Chương trình tư vấn ứng dụng thực tiễn AI dành cho cán bộ nhân viên tập trung vào các bài toán cụ thể như quản lý hợp đồng, vận hành bảo trì, phân tích dữ liệu, hỗ trợ tuyển dụng và đào tạo nhân sự.

Hội thảo thực hành đưa AI đến từng vị trí công việc tại PV GAS NCSP do chuyên gia AI từ FPT Digital hướng dẫn.

Ông Bùi Tiến Dũng chia sẻ thêm: “Khi đội ngũ nhân viên bắt đầu tự tay ứng dụng AI vào công việc, chúng tôi đã thấy rõ tín hiệu tích cực. Rút ngắn khoảng cách giữa lý thuyết và thực tiễn – điều quan trọng là cách thức tổ chức tạo ra cơ hội để AI trở thành công cụ hữu dụng hàng ngày.”

AI là chiến lược dài hạn, không chỉ là thử nghiệm

PV GAS NCSP sẽ ứng dụng AI-First thông qua các hoạt động cụ thể như thử nghiệm kịch bản AI phù hợp, cải thiện hệ thống dữ liệu nội bộ, thiết lập nhóm triển khai chuyên trách và thường xuyên cập nhật năng lực đội ngũ qua đào tạo chuyên sâu.

Cụ thể, PV GAS NCSP sẽ lựa chọn các bài toán ưu tiên, tích hợp với hệ thống IT hiện hành, triển khai thử nghiệm với thời gian và chi phí tối ưu thông qua công cụ AI Top5Things. Đây là công cụ gợi ý kịch bản ứng dụng AI theo mức độ ưu tiên, được phát triển bởi FPT Digital, thuộc hệ sinh thái AI của tập đoàn FPT.

Bên cạnh đó, nhân sự PV GAS NCSP có thể dễ dàng tìm hiểu về AI thông qua nền tảng số FPT AI Hub . Tại đây, người dùng được khám phá bức tranh toàn cảnh về ứng dụng AI theo từng chức năng, ngành nghề và lĩnh vực cụ thể, đi kèm với kho chia sẻ kinh nghiệm và các câu chuyện thành công trong nước và quốc tế. Nền tảng cũng cho phép kết nối trực tiếp với đội ngũ chuyên gia từ hệ sinh thái FPT – sẵn sàng tư vấn, đồng hành và triển khai giải pháp phù hợp, mang lại hiệu quả thực tiễn trong vận hành và tăng trưởng.

Với sự đồng hành của FPT Digital và sự hỗ trợ từ hệ sinh thái FPT AI, hành trình này của PV GAS NCSP sẽ trở nên rõ ràng, dễ tiếp cận và đặc biệt là có thể đo lường được giá trị thực tế theo từng giai đoạn.

“Chuyển đổi AI là xu hướng tất yếu. PV GAS NCSP sẽ tái thiết tư duy quản trị– nơi dữ liệu và AI trở thành yếu tố cốt lõi trong việc vận hành và điều hành hiệu quả”, ông Bùi Tiến Dũng nhấn mạnh.

Nhà máy Xử lý Khí Nam Côn Sơn– nơi đang từng bước ứng dụng trí tuệ nhân tạo để hiện đại hóa quy trình và đảm bảo an toàn vận hành.

Trong suốt 25 năm hình thành và phát triển, PV GAS NCSP đã không ngừng kế thừa giá trị từ PVN, PV GAS cũng như các đối tác năng lượng hàng đầu thế giới. Mỗi bước thay đổi đưa vào hệ thống những tinh hoa quản trị, công nghệ và tiêu chuẩn vận hành quốc tế, góp phần giữ cho Hệ thống Đường ống khí Nam Côn Sơn– luôn hoạt động an toàn, hiệu quả, tin cậy và bền vững.

Việc triển khai lộ trình ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI), với sự đồng hành chiến lược từ FPT Digital, là bước đi mới nhằm tối ưu vận hành, nâng cao hiệu quả và đảm bảo an toàn hệ thống.

“Chúng tôi không xem AI là một cuộc chơi công nghệ ngắn hạn, mà là nền tảng để nâng cao năng lực vận hành linh hoạt, chủ động, thông minh và phát triển bền vững”, ông Bùi Tiến Dũng kết luận.