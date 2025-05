iPhone 17 Air thiết kế quá mỏng, pin yếu “rụng rời” đến mức Apple phải bán kèm ốp sạc

Apple đang chuẩn bị trình làng một thiết bị mới mang tên iPhone 17 Air – một phiên bản iPhone hoàn toàn khác biệt với thân máy siêu mỏng chỉ 5,5mm.

Theo nguồn tin nội bộ từ The Information, thời lượng pin của mẫu iPhone mới sẽ yếu hơn đáng kể so với các thế hệ trước. Cụ thể, chỉ khoảng 60–70% người dùng được kỳ vọng có thể sử dụng thiết bị cả ngày mà không cần sạc, thấp hơn nhiều so với tỷ lệ 80–90% trên các dòng iPhone hiện tại theo đánh giá nội bộ của chính Apple.

Nguyên nhân chính được cho là thiết kế quá mỏng, khiến dung lượng pin bị hạn chế nghiêm trọng. Để khắc phục, Apple được cho là sẽ ra mắt kèm một ốp lưng tích hợp pin – lần đầu tiên sau nhiều năm kể từ khi dòng Smart Battery Case của iPhone 11 và phụ kiện MagSafe Battery Pack cho iPhone 12 bị khai tử.

Apple sẽ ra mắt lại dòng phụ kiện pin dự phòng tương tự như chiếc pin MagSafe. Ảnh: Apple

Không chỉ gây tranh cãi về pin, iPhone 17 Air cũng sẽ giản lược mạnh về tính năng: chỉ có một camera sau, một loa đơn và không có khe cắm SIM vật lý ở bất kỳ thị trường nào. Đây là bước đi táo bạo, thể hiện tham vọng theo đuổi thiết kế tối giản đến tận cùng của Apple, nhưng cũng khiến chuỗi cung ứng nghi ngờ về sức hút của sản phẩm.

Mô hình của iPhone 17 Air lộ diện trên các. trang mạng gần đây. Ảnh: PhoneArena

Theo báo cáo, các nhà cung ứng mới chỉ phân bổ khoảng 10% công suất sản xuất iPhone 17 cho riêng mẫu Air – cho thấy sự thận trọng với thiết kế lạ lẫm này. Dù vậy, nếu được đón nhận, iPhone 17 Air sẽ là cột mốc quan trọng, vừa phá bỏ giới hạn vật lý của iPhone truyền thống, vừa mở ra kỷ nguyên mới cho phụ kiện sạc tích hợp. Apple dự kiến sẽ ra mắt iPhone 17 Air vào tháng 9 năm nay.