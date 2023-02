PV Power (POW) ước doanh thu tháng 1/2023 không đạt kế hoạch

Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP (PV Power, mã chứng khoán: POW ) vừa công bố tình hình sản xuất kinh doanh tháng 1/2023 với tổng doanh thu ước đạt 1.712 tỷ đồng, chỉ đạt 85% so với kế hoạch tháng đã đề ra. Tuy nhiên, sản lượng điện tháng 1 của các nhà máy điện thuộc PV Power đạt tổng cộng 1.109 triệu kWh điện, vượt 5% kế hoạch tháng.

Trong đó, nhà máy điện Cà Mau 1&2, Nhơn Trạch 2, Đakđrinh vượt kế hoạch sản lượng trong tháng, lần lượt đạt 203%, 107% và 147%. Nhà máy điện Hủa Na cũng xấp xỉ hoàn thành kế hoạch của tháng, đạt 99%. Trong khi Nhà máy điện Nhơn Trạch 1, Vũng Áng 1 và CTCP Năng lượng tái tạo ĐLDK chỉ đạt sản lượng lần lượt là 28%, 74% và 38%.

Theo PV Power, tháng 1 là thời điểm mùa khô tại miền Bắc và miền Nam, và bắt đầu hết mùa mưa tại khu vực Nam miền Trung. Giữa tháng 1 là thời điểm Tết Nguyên đán, nhu cầu phụ tải giảm mạnh, các nhà máy điện (đặc biệt là nhiệt điện) vận hành với sản lượng thấp. Giá điện thị trường toàn phần FMP trung bình tháng 1 dự kiến khoảng 1.505 đồng/kWh.

Về tình hình hoạt động của các nhà máy điện, tại NMĐ Cà Mau 1&2, kế hoạch giao khí tháng 1 đạt khoảng 115 triệu Sm3 (tương đương trung bình 3,7 triệu Sm3/ngày), đảm bảo phát sản lượng điện hợp đồng Qc 472,2 triệu kWh. NMĐ Cà Mau 1&2 chào giá để vận hành đảm bảo Qc và tối đa sản lượng để tận dụng hiệu quả theo lượng khí được cấp.

NMĐ Nhơn Trạch 1 trong tháng 1 chỉ được giao sản lượng điện hợp đồng ,7 triệu kWh, nhà máy chào giá chỉ vận hành bám sát Qc và vận hành trong các thời điểm giá thị trường cao hơn chi phí biến đổi. Nhà máy vận hành không đạt sản lượng kế hoạch do KH tháng 1 được giao cao so với Qc thực tế.

Trong khi đó, NMĐ Vũng Áng 1 được giao Qc 169,9 triệu kWh cho Tổ máy 2. Nhà máy chào giá bám sát Qc được giao cho Tổ máy 2 và vận hành tăng sản lượng vào các thời điểm có giá thị trường cao. Từ ngày 15/01÷29/01, nhà máy chủ động dừng máy để BDSC, tận dụng khoảng thời gian trong dịp Tết nhu cầu phụ tải và giá điện thị trường không cao.

Nhà máy Nhơn Trạch 2 chào giá vận hành bám sát Qc và vận hành vào các thời điểm giá thị trường cao hơn chi phí biến đổi. Với NMĐ Hủa Na, trong giai đoạn mùa khô hiện tại, nhà máy cân đối chào giá vận hành vào các thời điểm giá cao, đồng thời giữ nước chuẩn bị cho mùa nắng nóng năm 2023. Tình hình thời tiết có mưa lớn trong giai đoạn vừa qua, hồ chứa NMĐ Đakđrinh tiếp tục phải xả tràn. Nhà máy chào giá phấn đấu vận hành tối đa sản lượng để tận dụng lượng nước về hồ.

Ước kết quả tham gia thị trường điện tháng 1, sản lượng phát của NMĐ Cà Mau 1&2 gần 438 triệu kWh, sản lượng điện hợp đồng (Qc) đạt 472 triệu kWh, doanh thu bán điện tạm tính hơn 783 tỷ đồng. NMĐ Nhơn Trạch 2 ước đạt sản lượng phát 305 triệu kWH, doanh thu bán điện tạm tính 662 tỷ đồng.

Lên kế hoạch cho tháng 2, Công ty đặt mục tiêu sản lượng điện đạt 1.009,2 triệu kWh và doanh thu dự kiến ước đạt 1.884,3 tỷ đồng.

PV Power cho biết sẽ quản lý sản xuất các NMĐ đảm bảo vận hành an toàn, ổn định; đảm bảo đủ nhiên liệu để vận hành an toàn và ổn định các nhà máy điện; phối hợp với PV Gas, TKV, các đơn vị cung cấp dầu để đảm bảo cung ứng đủ nhiên liệu (khí, than, dầu) cho các Nhà máy điện. Hoạt động nghiên cứu triển khai phát triển các dự án điện năng lượng tái tạo cũng sẽ được tiếp tục triển khai.

Thông tin liên quan, HĐQT PV Power dự kiến tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 vào ngày 25/4/2023. Dự kiến tại Đại hội lần này, PV Power sẽ trình các cổ đông thông qua các nội dung quan trọng như: Báo cáo kết quả hoạt động năm 2022, các nhiệm vụ kế hoạch trong năm 2023, báo cáo tài chính cũng như phương án chia cổ tức cùng một số nội dung quan trọng khác.