Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam (PV Power, mã chứng khoán: POW) vừa công bố kết quả kinh doanh sơ bộ năm 2023 với sản lượng điện ước đạt 14.443 triệu kWH, hoàn thành 93% kế hoạch năm. Đóng góp lớn nhất tiếp tục là Nhà máy Cà Mau 1&2 với sản lượng phát điện ước đạt 5.277 triệu kWh, theo sau là Nhà máy Vũng Áng 1 với 4.337 triệu kWh; nhà máy NhơnTrạch 2 ước đạt 2.896 triệu kWh.

Về chỉ tiêu tài chính toàn Tổng công ty, doanh thu ước đạt 30.614 tỷ đồng, tăng 6% so với cùng kỳ năm trước và vượt 1% kế hoạch.

Trong đó, CTCP ĐLDK Nhơn Trạch 2 ước đóng góp 7.063 tỷ doanh thu, giảm khoảng 20% so với năm trước; Thuỷ điện Hủa Na và Thủy điện Đakđrinh ước đạt lần lượt 761 tỷ đồng và 703 tỷ đồng doanh thu, giảm 36% và 17% so với thực hiện năm 2022. Ngược lại, Dịch vụ ĐLDK Việt Nam ước tăng doanh thu thêm 10% so với năm trước lên 294 tỷ, trong khi NLTT ĐLDK ước tăng 30% lên 13 tỷ đồng.

Lợi nhuận trước thuế đạt 1.327 tỷ đồng, vượt 4% kế hoạch. Lợi nhuận sau thuế đạt 1.194 tỷ, vượt 7% kế hoạch, tuy nhiên ước giảm 53% so với thực hiện trong năm 2022. Riêng lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ ước đạt 1.194 tỷ đồng, hoàn thành 134% kế hoạch năm.

Bước sang năm 2024, sản lượng điện mục tiêu đạt 16.703 triệu kWh, kế hoạch tổng doanh thu toàn Công ty ở mức 31.736 tỷ đồng, mục tiêu lợi nhuận sau thuế đạt 824 tỷ đồng. Riêng Công ty mẹ, PV Power đặt mục tiêu tổng doanh thu đạt 23.960 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế là 929 tỷ đồng.

Công ty cho biết sẽ quản lý vận hành sản xuất, bảo dưỡng sửa chữa các nhà máy điện đảm bảo thiết bị khả dụng cao, huy động tối đa công suất, an toàn, hiệu quả các nhà máy điện và quyền lợi của cổ đông.

Đồng thời, POW sẽ tổ chức thực hiện sửa chữa định kỳ các nhà máy điện, cụ thể: trung tu tổ máy số 2 của Vũng Áng 1 (09-10/2024), trung tu Đakđrinh (07-08/2024), tiểu tu Cà Mau 2 (quý IV/2024), Nhơn Trạch 2 (09/2024), Hủa Na (03-04/2024) đảm bảo chất lượng, tiến độ, an toàn. Hoàn thành công tác quyết toán khắc phục sự cố tổ máy số 1 nhà máy điện Vũng Áng.

Đối với dự án nhà máy điện Nhơn Trạch 3, 4, POW sẽ giám sát, quản lý thực hiện hợp đồng EPC; hợp đồng tư vấn Kỹ thuật dự án, các hợp đồng tư vấn phục vụ thu xếp vốn và các hợp đồng dự án còn lại đảm bảo chất lượng, phù hợp với nhu cầu, tiến độ dự án; hoàn thành đàm phán ký kết hợp đồng PPA với EPTC; hợp đồng GSA với PV Gas. Phấn đấu đốt lửa lần đầu Nhơn Trạch 3 vào tháng 5/2024 và phát điện thương mại vào cuối năm 2024.

Trên thị trường chứng khoán, chốt phiên 12/1, cổ phiếu POW đạt 11.450 đồng/cp.