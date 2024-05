PV Power tiếp tục triển khai các giải pháp đảm bảo cấp điện trong mùa nóng

Nhiệt độ bình quân trong tháng 4 tăng cao, gây nắng nóng gay gắt trên khắp cả nước. Nhu cầu tiêu thụ điện tăng cao trên cả 3 miền, đặc biệt tại TP.HCM nhiều ngày vượt đỉnh tiêu thụ điện trong lịch sử. Giá điện thị trường toàn phần (FMP) bình quân tháng 4 tăng so với các tháng đầu năm, dự kiến đạt khoảng 1.745 đồng/kWh.

Trước thực tế này, PV Power đã điều hành linh hoạt các nguồn điện. Trong đó, nắm bắt tín hiệu tích cực của giá điện thị trường, Nhà máy điện Nhơn Trạch 2, Cà Mau 1&2 đang chào giá vận hành tăng tối đa sản lượng và hiệu quả. Khả năng cấp khí thực tế của PV Gas cho Nhà máy điện Cà Mau 1&2 đáp ứng yêu cầu vận hành.

Đối với Nhà máy điện Hủa Na, chào giá vận hành cân đối tối ưu lợi nhuận và giữ nước cho giai đoạn vận hành mùa nắng nóng với giá thị trường cao. Nhà máy điện Đakđrinh cân đối chào giá vận hành đáp ứng Qc được giao, ưu tiên vận hành sản lượng lớn tại các chu kỳ có giá thị trường cao.

Do giá thị trường toàn phần bình quân cao hơn so với chi phí biến đổi nhiên liệu than, Nhà máy điện Vũng Áng 1 chào giá vận hành đạt sản lượng và lợi nhuận cao trong tháng 4.

Với những nỗ lực trên, PV Power ghi nhận sản lượng phát điện tháng 4 đạt 1.7 tỉ kWh, doanh thu ước đạt hơn 3,2 nghìn tỉ đồng.

Dự án Đầu tư nhà máy điện Nhơn Trạch 3 & Nhơn Trạch 4 cũng có những chuyển biến tích cực khi Ban QLDA Điện và EPTC/EVN đang đàm phán hợp đồng mua bán điện phục vụ giai đoạn thử nghiệm. Đồng thời, tiếp tục thực hiện công tác thu xếp vốn, đàm phán hợp đồng mua bán khí và hợp đồng mua bán điện cho dự án theo đúng tiến độ.

Dự báo trong tháng 5/2024, áp thấp nóng phía Tây tiếp tục hoạt động mạnh, nên ở khu vực Bắc bộ (các tỉnh từ Thanh Hóa đến Phú Yên) xuất hiện nhiều ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt. Khu vực Tây Nguyên, Nam bộ tiếp tục xuất hiện nhiều ngày nắng nóng diện rộng, có nơi nắng nóng gay gắt, tập trung trong 20 ngày đầu tháng. Nhiệt độ trung bình trên cả nước phổ biến cao hơn so với trung bình nhiều năm từ 1,5-2,5 độ C. Do đó, nhu cầu điện sẽ tiếp tục tăng cao.

Để chủ động trong việc đảm bảo cung ứng điện cho hệ thống điện quốc gia, PV Power đặt mục tiêu sản lượng điện tháng 5 đạt 1.5 tỉ kWh, doanh thu đạt 2,9 nghìn tỷ đồng. Tiếp tục vận hành an toàn, ổn định và hiệu quả các Nhà máy điện. Nghiên cứu triển khai phát triển các dự án điện năng lượng tái tạo. Phối hợp với PV Gas, TKV để đảm bảo cung ứng đủ nhiên liệu cho các Nhà máy điện vận hành đáp ứng nhu cầu phụ tải, điều độ trong mùa nóng. Công tác bảo dưỡng sửa chữa tiếp tục thực hiện theo kế hoạch. Cũng như làm việc với EVN/EPTC về chủ trương giao Qc các nhà máy điện trong năm 2024.

Với tất cả những nỗ lực của mình, PV Power quyết tâm triển khai linh hoạt các chiến lược sản xuất kinh doanh nhằm đảm bảo thực hiện tốt các mục tiêu đề ra, bám sát kế hoạch các dự án nguồn và lưới điện, đặc biệt là các công trình lưới điện cấp bách để đảm bảo phục vụ cấp điện mùa nắng nóng năm 2024.

Với vị thế là nhà sản xuất điện năng hàng đầu trong khu vực, PV Power đặt ra chiến lược phát triển phù hợp với chiến lược phát triển ngành Điện Việt Nam, với lĩnh vực công nghiệp điện của Petrovietnam và xu thế chung của thế giới; tập trung phát triển nhiệt điện khí, năng lượng tái tạo, các lĩnh vực dịch vụ kỹ thuật điện, dịch vụ cung ứng nhiên liệu và các dịch vụ khác có liên quan để nâng cao khả năng cung ứng điện phục vụ đời sống và sản xuất nhân dân.