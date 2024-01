PVN lập một loạt kỷ lục kinh doanh mới: Doanh thu 943 nghìn tỷ tương đương 9,2% GDP, lợi nhuận 54.500 tỷ đồng

Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Petrovietnam - PVN) vừa qua đã tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024. Theo đó, PVN hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu nhiệm vụ được được giao, thiết lập những kỷ lục mới về sản xuất kinh doanh trong lịch sử 62 năm truyền thống ngành Dầu khí.

Tổng doanh thu toàn Tập đoàn đạt 942,8 nghìn tỷ đồng, vượt 39% kế hoạch năm, cao hơn 11,6 nghìn tỷ đồng so với kỷ lục năm 2022 Tập đoàn thiết lập (931,2 nghìn tỷ đồng), tương đương 9,2% GDP cả nước.

Nộp ngân sách Nhà nước toàn Tập đoàn đạt 151,8 nghìn tỷ đồng, vượt 94% lần kế hoạch năm, chiếm khoảng 9,4% tổng thu ngân sách Nhà nước năm 2023.

Lợi nhuận trước thuế hợp nhất Tập đoàn hoàn thành kế hoạch cả năm trước 4 tháng; năm 2023 đạt 54,5 nghìn tỷ đồng, vượt 57,0% kế hoạch năm.

Sản lượng khai thác dầu hoàn thành kế hoạch cả năm trước 1 tháng 9 ngày, năm 2023 đạt 10,41 triệu tấn, vượt 12,1% kế hoạch năm. Trong đó, khai thác dầu ở trong nước hoàn thành kế hoạch cả năm trước 1 tháng 18 ngày, năm 2023 đạt 8,63 triệu tấn, vượt 14,7% kế hoạch năm, giảm 3,9% so với năm 2022. Đây là mức suy giảm thấp nhất so với mức trung bình của giai đoạn 2020-2022 là 7,0%/năm, giai đoạn 2016-2022 là 10%/năm, thể hiện nỗ lực rất lớn của Tập đoàn trong việc áp dụng hiệu quả giải pháp kỹ thuật để duy trì, ổn định sản lượng khai thác dầu trong bối cảnh hầu hết các lô/mỏ hiện nay đều suy giảm sản lượng tự nhiên.

Sản lượng khai thác khí đạt 7,47 tỷ m3, vượt 25,7% so với kế hoạch Ủy ban giao, bằng 92% so với khả năng khai thác của Tập đoàn. Hệ thống các đường ống và nhà máy xử lý khí được vận hành an toàn, cung cấp tối đa theo nhu cầu của các hộ tiêu thụ; sản lượng khí khô năm 2023 đạt 7,18 tỷ m3, vượt 23,2% kế hoạch năm Ủy ban giao, bằng 92% so với khả năng cung cấp của Tập đoàn.

Các nhà máy đạm hoạt động từ 114-115% công suất. Nhờ đó, sản xuất đạm hoàn thành kế hoạch cả năm trước 1 tháng 2 ngày. Tính chung cả năm, sản lượng đạm sản xuất đạt 1,76 triệu tấn, vượt 10,3% kế hoạch năm, trong đó sản lượng đạm hạt đục đạt 950 nghìn tấn - mức kỷ lục kể từ khi Tập đoàn có tấn sản phẩm đạm hạt đục đầu tiên (ngày 29/01/2012) đến nay.

Các nhà máy lọc dầu hoạt động 105-112% công suất. Sản xuất xăng dầu (không gồm NSRP) hoàn thành kế hoạch Chính phủ giao trước 2 tháng 25 ngày. Tính chung cả năm, sản xuất xăng dầu đạt 7,36 triệu tấn, vượt 33,2% kế hoạch năm, tăng 5,8% so với năm 2022, đạt mức kỷ lục cao nhất kể từ khi Nhà máy Lọc dầu Dung Quất đi vào vận hành thương mại từ ngày 01/6/2010 đến nay, cao hơn 400 nghìn tấn so với mức kỷ lục năm 2022 đã thiết lập.

Mở rộng hoạt động kinh doanh xăng dầu với 762 cửa hàng xăng dầu vào cuối năm 2023, hoàn thành vượt mức mục tiêu kế hoạch 5 năm trước 2 năm. Kinh doanh xăng dầu toàn Petrovietnam đạt 11,40 triệu tấn, vượt 26% kế hoạch năm, tăng 11,2% so với năm 2022.

Chất lượng hoạt động dịch vụ kỹ thuật dầu khí năm 2023 được nâng cao, đã ký thêm nhiều hợp đồng có giá trị lớn với các đối tác nước ngoài thực hiện dự án công nghiệp - năng lượng tái tạo. Tổng Công ty CP Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (PTSC), đơn vị thành viên của Petrovietnam, là nhà đầu tư đầu tiên và duy nhất tại Việt Nam được Bộ Tài nguyên và Môi trường tin tưởng trao Quyết định chấp thuận hoạt động quan trắc, điều tra, khảo sát, đánh giá tài nguyên biển trên thềm lục địa Việt Nam. Doanh thu khối đơn vị dịch vụ của Tập đoàn năm 2023 đạt 94,4 nghìn tỷ đồng, tăng 17% so với năm 2022 (80,5 nghìn tỷ đồng).

Kế hoạch 2024

Năm 2024, Petrovietnam xây dựng và đặt ra mục tiêu với quyết tâm thực hiện cao hơn, áp lực cao hơn so với kế hoạch (KH) 2023, cụ thể:

Gia tăng trữ lượng dầu khí toàn Tập đoàn: 12-18 triệu tấn quy dầu, cao hơn 2-4 triệu tấn quy dầu so với KH 2023 (8-16 triệu tấn quy dầu);

Khai thác dầu: 8,20 -8,98 triệu tấn, phấn đấu đạt tương đương KH 2023 (9,29 triệu tấn), trong đó dầu thô trong nước 6,71 -7,41 triệu tấn, dầu ở nước ngoài là 1,49 -1,57 triệu tấn;

Khai thác khí: 5,10- 7,50 tỷ m3; phấn đấu thực hiện trên 7,50 tỷ m3 nếu công nghiệp điện huy động khí tối đa.

Sản xuất đạm: 1,74 triệu tấn, cao hơn 140 nghìn tấn so với KH 2023 (1,60 triệu tấn).

Sản xuất điện: 27,78 tỷ kWh, cao hơn 3,78 tỷ kWh so KH 2023 (24 tỷ kWh),

Sản xuất xăng dầu (không gồm Nghi Sơn): 5,79 triệu tấn, cao hơn 266 nghìn tấn so với KH 2023 (5,52 triệu tấn).

Tổng doanh thu toàn Tập đoàn là 734,2 nghìn tỷ đồng, cao hơn 56,5 nghìn tỷ đồng so với KH 2023 (677,7 nghìn tỷ đồng);

Nộp NSNN toàn Tập đoàn là 94 nghìn tỷ đồng, cao hơn 15,6 nghìn tỷ đồng so với KH năm 2023 (78,3 nghìn tỷ đồng) theo đúng chỉ đạo của Chính phủ tại văn bản số 9709 ngày 12/12/2023 đó là “đóng góp cho NSNN cao nhất có thể”;

Lợi nhuận trước thuế hợp nhất Tập đoàn: 22,0 nghìn tỷ đồng.