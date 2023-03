PYN Elite Fund trở thành cổ đông lớn của Bảo hiểm Quân đội (MIG)

PYN Elite Fund - quỹ đầu tư đến từ Phần Lan vừa thông báo đã mua vào 500.000 cổ phiếu Tổng CTCP Bảo hiểm Quân đội (MIC - mã MIG) ngày 17/3 qua đó nâng tỷ lệ sở hữu từ 4,99% lên 5,29% và trở thành cổ đông lớn. Ước tính tại mức thị giá MIG đóng cửa phiên diễn ra giao dịch (15.000 đồng/cp), số tiền quỹ ngoại phải chi ra cho thương vụ này vào khoảng 7,5 tỷ đồng.

Như vậy, Pyn Elite Fund hiện là cổ đông lớn duy nhất tại MIC ngoài công ty mẹ là Ngân hàng TMCP Quân đội (MB – mã MBB) đang chi phối 68,4% cổ phần.

Trước đó vào ngày 14/3, quỹ ngoại này cũng đã mua thêm 78.000 cổ phiếu CTCP Tập đoàn Công nghệ CMC (mã CMG) qua đó nâng tỷ lệ sở hữu từ 5,99% lên 6,04%. Ngoài PYN Elite Fund, CMC Group còn có 2 cổ đông lớn khác là Samsung SDS (tỷ lệ 29,88%) và Đầu tư MVI (tỷ lệ 13,5%).

PYN Elite Fund đầu tư vào Việt Nam từ cách đây hơn một thập kỷ (năm 2013) với quy mô danh mục hiện vào khoảng hơn 700 triệu Euro. Cả 2 cổ phiếu MIG và CMG đều không nằm trong các khoản đầu tư lớn nhất của PYN Elite Fund. Top 10 cổ phiếu tỷ trọng lớn nhất danh mục của quỹ hiện lần lượt là CTG, VHM, STB, VRE, TPB, MBB, VEA, HDB và chứng chỉ quỹ VNFinLead.

Về MIC , vào ngày 15/3 vừa qua, HĐQT công ty bảo hiểm này đã quyết định bổ nhiệm ông Đinh Như Tuynh giữ vị trí tổng giám đốc công ty. Ông Đinh Như Tuynh tốt nghiệp cử nhân Luật - ĐH Luật Hà Nội, Cử nhân Tài chính ngân hàng - ĐH Kinh tế Quốc dân, Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh - Đại học North Western Thụy Sỹ. Ông có 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực ngân hàng và đảm nhận nhiều vị trí lãnh đạo chủ chốt tại VP Bank, GP Bank.

Năm 2022, lợi nhuận trước thuế của MIC đạt 200,2 tỷ đồng, giảm 29% so với năm trước đó. Lãi ròng thu về 159,4 tỷ đồng, giảm 29% so với năm 2021. Hoạt động bảo hiểm giúp MIC thu về 579 tỷ đồng lợi nhuận gộp, tăng 17% so với cùng kỳ chủ yếu đến từ mảng bảo hiểm con người, bảo hiểm tài sản và bảo hiểm xe cơ giới.

Về CMC Group , Ngân hàng Nông Nghiệp và Phát triển Nông thôn (Agribank) mới đây đã hoàn thành việc chuyển nhượng phần vốn góp tại tập đoàn công nghệ này. Theo đó, Agribank đã chuyển nhượng toàn bộ hơn 4 triệu cổ phiếu CMG với giá chuyển nhượng bình quân là 60.616 đồng/cp. Tổng số tiền chuyển nhượng thu về là hơn 244,6 tỷ đồng trong khi số tiền đầu tư ban đầu là 156 tỷ đồng. Sau giao dịch, Agribank không còn nắm giữ bất kỳ cổ phiếu nào tại CMC Group.