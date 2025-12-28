Q1 Tower tạo sức hút vượt kỳ vọng khi vừa ra mắt

Ấn tượng phiên Megalive đầu tiên trong phân khúc căn hộ nghỉ dưỡng

Phiên Megalive Q1 Tower - 300 triệu cầm tay trao ngay "giấc mơ biển" được ghi nhận là phiên bán hàng trực tuyến đầu tiên trên nền tảng Tiktok mà sản phẩm là căn hộ cao cấp thuộc phân khúc căn hộ nghỉ dưỡng.

Phiên Megalive cũng là màn kết hợp Nam - Bắc đầu tiên giữa 2 KOL đình đám Hùng Thuận và Thái Hoà 88, cùng sự tư vấn thông tin chuyên môn từ G.Empire Group - đơn vị Tổng đại lý tiếp thị và phân phối dự án. Buổi livestream đã thu hút trên 233 ngàn lượt xem và 12,3 ngàn người theo dõi trực tiếp cùng lúc, thể hiện sự quan tâm của đông đảo khách hàng và nhà đầu tư trên cả nước đối với Q1 Tower - dự án sở hữu chất lượng và tiềm năng sinh lời vượt trội.

Trong buổi livestreams, các KOL và chuyên gia đã mang đến cho khách hàng những góc nhìn chuyên sâu về cơ hội đầu tư và khai thác kinh doanh chưa từng có tại phố biển Quy Nhơn. Sau khi Bình Định sáp nhập về Gia Lai, Quy Nhơn hưởng lợi trực tiếp từ các siêu dự án hạ tầng đang hối hả về đích cũng như tiềm năng du lịch được đánh thức, hướng tới mục tiêu toàn tỉnh đón hơn 18 triệu lượt khách du lịch vào năm 2030.

Chỉ trong 1 giờ phát sóng, Q1 Tower đã khẳng định sức hút với các booking giới hạn trong live đã đăng ký hết và nhu cầu booking vẫn còn tăng sau đó. Ngoài ra, hàng trăm khách hàng để lại thông tin nhận tư vấn - một kết quả được xem là rất ấn tượng trong hoạt động bán hàng trực tuyến ngành bất động sản, nhất là sản phẩm lại nằm ở phân khúc bất động sản nghỉ dưỡng.

Sở hữu "giấc mơ biển" với chỉ từ 300 triệu - cơ hội đầu tư BĐS giá trị thực

Dự án Q1 Tower có 864 căn hộ, quý IV năm 2025 chỉ ra mắt 100 sản phẩm, trong đó 50 sản phẩm được mở bán trong phiên Megalive thì đều được booking hết, gây ấn tượng ngay trong lần đầu tiên ra mắt thị trường. Con số này là minh chứng sống động cho sức hút của Q1 Tower trên thị trường BĐS nghỉ dưỡng.

Q1 Tower khẳng định sức hút trên thị trường BĐS nghỉ dưỡng

Trong giai đoạn booking ra mắt, dự án dành 10% giỏ hàng dành cho khách "chốt deal" sớm với ưu đãi có 1-0-2. Nổi bật là chính sách booking 0 đồng, cùng các chính sách chiết khấu với tổng chiết khấu lên đến 13%. Tiến độ thanh toán cũng được giãn linh hoạt, phù hợp với nhu cầu và tài chính của mọi đối tượng khách hàng. Khách hàng có thể sử dụng đòn bẩy tài chính, chỉ đóng 15% tương đương khoảng 300 triệu đồng, còn lại vay ngân hàng, được hỗ trợ lãi suất 0% trong 24 tháng.

Là một trong những người booking thành công căn hộ Q1 Tower trong phiên Megalive, chị Trịnh Thùy Linh đến từ Hà Nội cho biết, bên cạnh những chính sách bán hàng hấp dẫn, yếu tố cốt lõi tạo nên sức hút khiến chị và đông đảo khách hàng khác "xuống tiền" mua Q1 Tower chính là chất lượng và tiềm năng khai thác của bất động sản dòng tiền cùng tiềm năng tăng giá bền vững trong tương lai.

Q1 Tower sở hữu vị trí đắt giá tại trung tâm Quy Nhơn, kề bên quảng trường biển. Các căn hộ Q1 Tower cùng lúc sở hữu 4 tiêu chuẩn cho một sản phẩm bất động sản chất lượng (vị trí trung tâm, chất lượng xây dựng và vận hành đảm bảo, tiềm năng tăng giá vượt trội và Nhà phát triển dự án uy tín), đồng thời hội tụ cùng lúc cả 3 yếu tố cận thị, cận biển, cận quảng trường trung tâm, view trực diện biển, thiết kế hiện đại, cao cấp cùng hệ tiện ích đẳng cấp, vận hành theo tiêu chuẩn quốc tế.

Căn hộ Q1 Tower sở hữu giá trị kép, vừa là nơi sinh sống, làm việc, nghỉ dưỡng, vừa có thể khai thác cho thuê, lợi nhuận hấp dẫn hơn các loại hình đầu tư khác, đồng thời là kênh tích sản tiềm năng, an toàn. Điều này được bảo chứng bằng thực tế là Quy Nhơn hiện thiếu hụt sản phẩm căn hộ trung tâm All-in-one như Q1 Tower trong khi công suất phòng khách sạn 4-5 sao luôn đạt tới 80% vào mùa cao điểm, phân khúc này cầu cao hơn cung.

Du khách có thể thưởng thức ẩm thực và ngắm trọn vịnh biển Quy Nhơn tại Rooftop Bar của Q1 Tower

Q1 Tower khớp giỏ hàng đợt 1 lên đến 80%

Kết quả từ sự kiện mở bán đợt 1 của Q1 Tower đã chứng minh rằng, thị trường và giới đầu tư luôn dành sự ưu ái đặc biệt cho các dự án sở hữu chất lượng và tiềm năng sinh lời vượt trội như Q1 Tower. Cụ thể, trong giai đoạn 1, dự án đã ghi nhận kết quả ấn tượng khi khớp cọc xấp xỉ 80% giỏ hàng. Con số này là minh chứng rõ ràng nhất cho những ưu thế của dự án Q1 Tower, cùng với cơ hội đầu tư hấp dẫn và tiềm năng gia tăng giá trị bền vững trong tương lai.

Ông Lê Đức Tài, GĐKD của G.Empire Land, đơn vị Tổng đại lý tiếp thị và phân phối dự án "tiết lộ": "Chính sách ưu đãi trong các đợt mở bán đầu tiên của Q1 Tower là thời cơ cho các nhà đầu tư đến trước, bên cạnh đó những chính sách mới sắp được bật mí trong đầu năm 2026 sẽ là cơ hội hấp dẫn để nhà đầu tư hưởng trọn 4 nhịp tăng giá khi hạ tầng và du lịch Quy Nhơn cùng phát triển vượt bậc từ năm 2026".